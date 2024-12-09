ما الذي يمثله مركز السيطرة على الأمراض وما الذي تفعله المنظمة بالفعل؟

طوال فترة تفشي جائحة كوفيد-19، سمع معظم الأمريكيين من الحكومة والمنظمات الأخرى ذات الصلة بالصحة عن فيروس كورونا وكيفية انتشاره. أحد الكيانات الرئيسية ذات الصلة بالصحة داخل حكومة الولايات المتحدة هو مركز السيطرة على الأمراض، والذي يرمز إلى مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها. تعمل مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) تحت إشراف وزارة الصحة والخدمات الإنسانية (HHS) الأمريكية، كما تقع المعاهد الوطنية للصحة (NIH)، وإدارة الغذاء والدواء (FDA)، ومراكز الرعاية الطبية والخدمات الطبية (CMS) أيضًا تحت إدارة HHS. .
تتمثل المهمة الرئيسية لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في استخدام الأدلة العلمية لحماية الصحة العامة للناس في الولايات المتحدة. ونظرًا لأن الأمراض يمكن أن تنشأ في بلدان أخرى، فإن مركز السيطرة على الأمراض يراقب التهديدات المحتملة المرتبطة بالأمراض ويوفر معلومات مهمة للأشخاص لاتخاذ خيارات مستنيرة بشأن صحتهم.
ويشارك مركز السيطرة على الأمراض أيضًا في الأبحاث للوقاية من الأمراض والتحقيق في المشكلات الصحية الرئيسية التي تؤدي إلى الوفاة والعجز. يُستخدم هذا البحث أيضًا لتدريب القادة في مجال الصحة العامة وتقييم الصحة العامة في الولايات المتحدة. إذا كنت تبحث عن معلومات حول أمراض معينة أو تنبيهات صحية تؤثر على منطقتك، فيمكن لمركز السيطرة على الأمراض أن يقدم لك تفاصيل دقيقة حول كيفية الحفاظ على صحتك.
ينبهك مركز السيطرة على الأمراض (CDC) إلى حالات تفشي معينة
يعد مركز السيطرة على الأمراض (CDC) مصدرًا حسن السمعة إذا سمعت عن أي تفشي مرض أو عمليات سحب بسبب البكتيريا الموجودة في الأطعمة. على سبيل المثال، تم تنبيه مركز السيطرة على الأمراض في أكتوبر (تشرين الأول) بشأن إصابة الأشخاص بعدوى الإشريكية القولونية بعد تناول همبرغر ماكدونالدز كوارتر باوندر. في البداية، اعتقد الناس أنها اللحوم، لكن مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها وإدارة الغذاء والدواء ومسؤولين صحيين آخرين اكتشفوا أن الإشريكية القولونية جاءت من البصل من مزارع تايلور. تم تقديم البصل على البرغر على الرغم من انتهاء مدة صلاحيته. يوفر مركز السيطرة على الأمراض أيضًا معلومات حول ما يجب عليك فعله إذا كنت متأثرًا بهذا التفشي.
هل هناك تفشي لمرض الحصبة في منطقتك؟ هل تعلم أن هناك زيادة في تفشي مرض الحصبة بمقدار أربعة أضعاف مقارنة بعام 2023؟ يقوم مركز السيطرة على الأمراض بتتبع الأشخاص المصابين بأمراض معينة ومواقعهم. وحتى الآن هذا العام، حدثت 16 حالة تفشي للحصبة و280 حالة إصابة بالحصبة. ومن بين تلك الحالات، 89% منهم لم يحصلوا على لقاح MMR أو لم تكن حالة لقاحهم معروفة. توفر المنظمة أيضًا معلومات حول تاريخ واتجاهات مرض الحصبة في الولايات المتحدة.
ينصح مركز السيطرة على الأمراض (CDC) بكيفية عيش حياة أكثر صحة
هل حصلت على لقاح الانفلونزا الخاص بك؟ يمكنك تخطيها إذا كنت لا تعتقد أنك في خطر. بدلاً من الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي أو مدون أو بودكاست غير موثوق به للحصول على معلوماتك الصحية، يوفر مركز السيطرة على الأمراض قائمة بالظروف الصحية أو العوامل التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالأنفلونزا. ستتعرف أيضًا على كيفية الوقاية من الأنفلونزا، مثل الحصول على لقاح الأنفلونزا، وغسل يديك كثيرًا، والحفاظ على نظافة الأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر.
لا يقتصر مركز السيطرة على الأمراض على الصحة البدنية فقط. يمكنك الرجوع إلى موقع مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) لمعرفة كيفية تحسين صحتك العاطفية. ستتعرف على ثماني خطوات لتعزيز صحتك العقلية، بما في ذلك ممارسة الامتنان، وتحسين تواصلك مع الآخرين، وإيجاد طرق صحية لإدارة التوتر. علاوة على ذلك، يمكنك التعمق أكثر في هذه الخطوات الفردية من خلال زيارة أوراق الحقائق المتوفرة على موقع مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، والتي تم تجديدها لتسهيل العثور على المحتوى المحدث.