ما الذي يمثله مركز السيطرة على الأمراض وما الذي تفعله المنظمة بالفعل؟

طوال فترة تفشي جائحة كوفيد-19، سمع معظم الأمريكيين من الحكومة والمنظمات الأخرى ذات الصلة بالصحة عن فيروس كورونا وكيفية انتشاره. أحد الكيانات الرئيسية ذات الصلة بالصحة داخل حكومة الولايات المتحدة هو مركز السيطرة على الأمراض، والذي يرمز إلى مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها. تعمل مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) تحت إشراف وزارة الصحة والخدمات الإنسانية (HHS) الأمريكية، كما تقع المعاهد الوطنية للصحة (NIH)، وإدارة الغذاء والدواء (FDA)، ومراكز الرعاية الطبية والخدمات الطبية (CMS) أيضًا تحت إدارة HHS. .

تتمثل المهمة الرئيسية لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في استخدام الأدلة العلمية لحماية الصحة العامة للناس في الولايات المتحدة. ونظرًا لأن الأمراض يمكن أن تنشأ في بلدان أخرى، فإن مركز السيطرة على الأمراض يراقب التهديدات المحتملة المرتبطة بالأمراض ويوفر معلومات مهمة للأشخاص لاتخاذ خيارات مستنيرة بشأن صحتهم.

ويشارك مركز السيطرة على الأمراض أيضًا في الأبحاث للوقاية من الأمراض والتحقيق في المشكلات الصحية الرئيسية التي تؤدي إلى الوفاة والعجز. يُستخدم هذا البحث أيضًا لتدريب القادة في مجال الصحة العامة وتقييم الصحة العامة في الولايات المتحدة. إذا كنت تبحث عن معلومات حول أمراض معينة أو تنبيهات صحية تؤثر على منطقتك، فيمكن لمركز السيطرة على الأمراض أن يقدم لك تفاصيل دقيقة حول كيفية الحفاظ على صحتك.