ما الذي يمكن أن يفعله Lipitor لارتفاع الكوليسترول في أنبوبك

إذا قال طبيبك في حاجة إلى النزول ، فقد تحتاج إلى إجراء بعض التغييرات في نمط الحياة ، مثل ممارسة المزيد من الوزن ، وفقدان القليل من الوزن ، وتقليل تناول الدهون المشبعة. لكن بالنسبة لبعض الناس ، فإن هذه التغييرات وحدها ليست كافية. في تلك الحالات ، يمكن أن تكون الستاتين مثل Lipitor فعالة للغاية في تقليل مستويات الكوليسترول في الدم وخفض خطر الإصابة بالأزمة القلبية والسكتة الدماغية.

مثل معظم الأدوية ، يأتي Lipitor (الاسم العام Atorvastatin) مع بعض الآثار الجانبية ، اعتمادًا على عمرك وحالتك الصحية والأدوية الأخرى. قد يشعر بعض الناس بآلام في العضلات ، بينما قد يعاني الآخرون من التهابات المسالك البولية. الآثار الجانبية الأخرى المحتملة من Lipitor هي الإسهال ، والدكتور جايسون سينغ ، كبير المسؤولين الطبيين في مجموعة واحدة من Oak Medical Group ، لـ Health Digest أن جميع الستاتين قد تؤثر على نظامك الهضمي بنفس الطريقة.

وقال سينغ “كيف يعتقد أن الأمر يتعلق بأنه مرتبط بكيفية تغيير استقلاب حمض الصفراء”. “من خلال زيادة تخليق الأحماض الصفراوية (كآلية لخفض الكوليسترول) في القولون ، يمكن أن يحفز هذا إفراز السوائل وتسريع العبور المعوي ، مما يؤدي إلى الإسهال”.