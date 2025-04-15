ما الذي يمكن أن يفعله Lipitor لارتفاع الكوليسترول في أنبوبك

إذا قال طبيبك في حاجة إلى النزول ، فقد تحتاج إلى إجراء بعض التغييرات في نمط الحياة ، مثل ممارسة المزيد من الوزن ، وفقدان القليل من الوزن ، وتقليل تناول الدهون المشبعة. لكن بالنسبة لبعض الناس ، فإن هذه التغييرات وحدها ليست كافية. في تلك الحالات ، يمكن أن تكون الستاتين مثل Lipitor فعالة للغاية في تقليل مستويات الكوليسترول في الدم وخفض خطر الإصابة بالأزمة القلبية والسكتة الدماغية.
مثل معظم الأدوية ، يأتي Lipitor (الاسم العام Atorvastatin) مع بعض الآثار الجانبية ، اعتمادًا على عمرك وحالتك الصحية والأدوية الأخرى. قد يشعر بعض الناس بآلام في العضلات ، بينما قد يعاني الآخرون من التهابات المسالك البولية. الآثار الجانبية الأخرى المحتملة من Lipitor هي الإسهال ، والدكتور جايسون سينغ ، كبير المسؤولين الطبيين في مجموعة واحدة من Oak Medical Group ، لـ Health Digest أن جميع الستاتين قد تؤثر على نظامك الهضمي بنفس الطريقة.
وقال سينغ “كيف يعتقد أن الأمر يتعلق بأنه مرتبط بكيفية تغيير استقلاب حمض الصفراء”. “من خلال زيادة تخليق الأحماض الصفراوية (كآلية لخفض الكوليسترول) في القولون ، يمكن أن يحفز هذا إفراز السوائل وتسريع العبور المعوي ، مما يؤدي إلى الإسهال”.
كيفية تخفيف الإسهال أثناء أخذ Lipitor
للمساعدة في خفض الكوليسترول ، قد تميل إلى إجراء تعديلات سريعة على نظامك الغذائي. يقترح سينغ إجراء هذه التغييرات ببطء. وقال: “لأن ليبور يغير استقلاب الكوليسترول ، إلا أنه يتغير فجأة إلى نظام غذائي منخفض الدهون أثناء بدء الدواء في بعض الأحيان قد يؤدي إلى تفاقم أعراض الجهاز الهضمي”. “قم بتضمين الزبادي مع الثقافات الحية أو الكفير أو مخلل الملفوف أو غيرها من الأطعمة المخمرة للمساعدة في الحفاظ على ميكروبيوم الأمعاء الصحية للحد من الإسهال.”
ستساعد الألياف القابلة للذوبان أيضًا في امتصاص الأمعاء الخاصة بك وإضافة الجزء الأكبر إلى البراز. يقترح سينغ تضمين المزيد من الشوفان والتفاح والحضانة في قوائمك. مع زيادة الألياف في نظامك الغذائي ، ستحتاج أيضًا إلى شرب المزيد من الماء – ما يصل إلى 2 لتر يوميًا. تذكر أن الإسهال يمكن أن يجعلك أيضًا مجففة.
ينصح سينغ بإخبار طبيبك إذا كنت تعاني من الإسهال أو أي آثار جانبية أخرى أثناء تناول Lipitor. وقال “قد يغيرون جرعتك أو يفكرون في تناول الستاتين مع وجبات مسائية وليس في الصباح”. “أيضًا ، قد يفكرون في التحول إلى ستاتين آخر مع آثار جانبية أقل من GI.”
أنواع أخرى من الأدوية لخفض الكوليسترول
توصي جمعية القلب الأمريكية الستاتين للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول الذين لا يستطيعون تخفيضه من خلال تغييرات نمط الحياة. بصرف النظر عن Lipitor ، هناك ستة أنواع أخرى من الستاتين بالإضافة إلى ثلاثة الستاتين المزيج المتاحة في الولايات المتحدة. وفقًا لدراسة أجريت عام 2021 في BMJ والتي قارنت الآثار الجانبية لهذه الستاتين ، قد يكون من المرجح أن تسبب روزوفاستاتين آلام العضلات ، ومشاكل الكلى ، ومرض السكري من النوع 2 ، وظروف العين. كل من Lipitor و Lovastatin قد يزيد من خطر مشاكل الكبد.
الستاتين ليست الأدوية الوحيدة لخفض الكوليسترول. يرتبط أسس حمض الصفراء بالأحماض الصفراوية ويمنعها من امتصاصها. نظرًا لأن الكوليسترول ضروري لصنع الأحماض الصفراوية ، فإنه يستمد من الكوليسترول في جسمك. يمنع Ezetimibe الأمعاء من امتصاص الكوليسترول من طعامك. مثبطات PCSK9 تخفض الكوليسترول LDL عن طريق منع البروتين الذي يمنع الكبد من التخلص من الكوليسترول LDL. بدلاً من تناول حبوب منع الحمل كل يوم ، يتم حقن مثبطات PCSK9 كل ثلاثة أشهر. بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول الوراثي أو الذين يحتاجون إلى استكمال الستاتين ، يمكن وصف مثبطات الأدينوسين ثلاثي الفوسفات ليز (ACLY) للمساعدة في خفض الكوليسترول LDL.