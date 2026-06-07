ما المدة التي يدوم فيها سجل الفينيل مع العناية المناسبة؟

على الرغم من أن الموسيقى قد تدوم إلى الأبد، إلا أن وسائطها لن تستمر. سواء كان لديك مجموعة من الفينيل معروضة بفخر بجوار مشغل التسجيل الخاص بك، أو كنت واحدًا من الجيل الجديد والفخور من أتباع الفينيل الذين يستثمرون في الدعامة الأساسية لمحبي الموسيقى في السبعينيات، القرص الدوار ذو المحرك المباشر، فأنت مدين لنفسك بالعناية بما تحبه. إذا قمت بذلك، إلى متى يمكن أن يستمر الفينيل؟ أطول منك، إذا كنا صادقين: حوالي 100 عام.
ومع ذلك، فإن هذا العمر البالغ 100 عام يأتي مع الكثير من الشروط. أولاً، السجلات مصنوعة بالفعل من الفينيل، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من السحر الكيميائي الذي يجعلها مختلفة تمامًا عن أزياء Catwoman Halloween. على وجه التحديد، فهي مصنوعة من كلوريد البولي فينيل (PVC). من الواضح أن مادة PVC، والمعروفة أيضًا باسم تلك المادة التي تُصنع منها بعض أنابيب التخلص من النفايات وإدارة المياه، من المفترض أن تدوم لفترة طويلة. ولكن، يمكن أن يتقلص عمره الافتراضي بشكل خطير إذا قمت بضرب الفينيل الخاص بك أو إساءة معاملته أو حتى التعامل معه بشكل سيء يومًا بعد يوم، شيئًا فشيئًا. مثل أي شيء تريد أن يدوم طويلاً – سواء كان جيتارًا صوتيًا، أو كمبيوتر محمول، أو كتابًا، أو بنطال جينز – يجب عليك الاهتمام بسجلاتك بشكل فعال.
علاوة على ذلك، فإن بعض أنواع الفينيل أكثر متانة من غيرها. أكثر سمكًا (180 جرامًا) يعني أنها تدوم لفترة أطول. بالإضافة إلى ذلك، إذا كان لديك أسطوانة قديمة جدًا (ما قبل الحرب العالمية الثانية)، فمن المحتمل أنها مصنوعة من مادة اللك وهي أكثر هشاشة إلى حد كبير من الفينيل الأحدث. ومهما حدث، فكلما استخدمته أكثر، زاد احتمال تدهوره.
مساعدة الفينيل الخاص بك على الوصول إلى 100 عام
السجلات هي أشياء حساسة للغاية، حيث يتم تشفير الموسيقى على أسطحها في سلسلة من الأخاديد والأحواض التي تبدو وكأنها سلاسل جبلية مصغرة. عندما يمر طرف الإبرة عبر هذه النتوءات، ترسل اهتزازاتها إشارة كهربائية تحاكي الموجات الصوتية التي تشكل النتوءات. السحر بمعنى آخر.
كل هذه الحرفية الدقيقة، وحتى المجهرية، تعني شيئًا واحدًا قبل كل شيء: لا تلمس. زيت الجلد البشري، القشرة، القماش من ملابسك، الغبار من الهواء، الرطوبة التي تشوه السطح، الرطوبة، أشعة الشمس المباشرة: كل هذه الأشياء تدمر الفينيل. إذا كنت تريد تشغيل السجل الخاص بك، فالتقطه من الحواف ولا تلمس المنطقة الوسطى. وعندما لا تستخدمه، ضعه مرة أخرى في غلافه (غلاف واحد وسجل واحد)، وقم بتخزين سجلاتك عموديًا – لا شيء من أعمال التراص الأفقي هذه. وأيضًا، لا تقم بإيقاف السجل فعليًا من الدوران في أي وقت؛ دعها تتوقف بشكل طبيعي.
ثم هناك التنظيف. يتعين عليك استخدام منظف وفرشاة وقماش خاص بالفينيل لمسح السجلات وتنظيفها بين الحين والآخر. يحتاج القرص الدوار نفسه إلى التنظيف أيضًا، تمامًا مثلما لا تأكل من طبق متسخ (نأمل). وتلك الأكمام الداخلية الورقية الرقيقة؟ يجب عليك استبدالها أيضًا من وقت لآخر. ما عليك سوى وضع “The Dark Side of the Moon” أو شيء من هذا القبيل أثناء استبدالها جميعًا بجميع سجلاتك في وقت واحد. اجعلها ممتعة وواسعة. حتى لو لم يصل عمر الفينيل الخاص بك إلى 100 عام، فمن المؤكد أنه سيصمد أكثر من أشرطة الكاسيت (التي ارتفعت مبيعاتها بشكل كبير بفضل البرامج التلفزيونية والأفلام)، والتي تموت في غضون 30 عامًا كحد أقصى. من الجيد أنك ذهبت مع الفينيل.