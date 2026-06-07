ما المدة التي يدوم فيها سجل الفينيل مع العناية المناسبة؟

على الرغم من أن الموسيقى قد تدوم إلى الأبد، إلا أن وسائطها لن تستمر. سواء كان لديك مجموعة من الفينيل معروضة بفخر بجوار مشغل التسجيل الخاص بك، أو كنت واحدًا من الجيل الجديد والفخور من أتباع الفينيل الذين يستثمرون في الدعامة الأساسية لمحبي الموسيقى في السبعينيات، القرص الدوار ذو المحرك المباشر، فأنت مدين لنفسك بالعناية بما تحبه. إذا قمت بذلك، إلى متى يمكن أن يستمر الفينيل؟ أطول منك، إذا كنا صادقين: حوالي 100 عام.

ومع ذلك، فإن هذا العمر البالغ 100 عام يأتي مع الكثير من الشروط. أولاً، السجلات مصنوعة بالفعل من الفينيل، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من السحر الكيميائي الذي يجعلها مختلفة تمامًا عن أزياء Catwoman Halloween. على وجه التحديد، فهي مصنوعة من كلوريد البولي فينيل (PVC). من الواضح أن مادة PVC، والمعروفة أيضًا باسم تلك المادة التي تُصنع منها بعض أنابيب التخلص من النفايات وإدارة المياه، من المفترض أن تدوم لفترة طويلة. ولكن، يمكن أن يتقلص عمره الافتراضي بشكل خطير إذا قمت بضرب الفينيل الخاص بك أو إساءة معاملته أو حتى التعامل معه بشكل سيء يومًا بعد يوم، شيئًا فشيئًا. مثل أي شيء تريد أن يدوم طويلاً – سواء كان جيتارًا صوتيًا، أو كمبيوتر محمول، أو كتابًا، أو بنطال جينز – يجب عليك الاهتمام بسجلاتك بشكل فعال.

علاوة على ذلك، فإن بعض أنواع الفينيل أكثر متانة من غيرها. أكثر سمكًا (180 جرامًا) يعني أنها تدوم لفترة أطول. بالإضافة إلى ذلك، إذا كان لديك أسطوانة قديمة جدًا (ما قبل الحرب العالمية الثانية)، فمن المحتمل أنها مصنوعة من مادة اللك وهي أكثر هشاشة إلى حد كبير من الفينيل الأحدث. ومهما حدث، فكلما استخدمته أكثر، زاد احتمال تدهوره.