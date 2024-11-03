ما النوم مع التلفزيون يمكن أن يتنبأ بصحتك العقلية

بعض الناس يفضلون غرفة النوم الهادئة والمريحة والمظلمة والباردة. ويفضل آخرون النوم وسط الضوضاء المستمرة والضوء الخافت القادم من جهاز تلفزيون قريب. في الواقع، وجد استطلاع أجرته مؤسسة النوم أن 52.7% من الأفراد يشاهدون التلفاز مباشرة قبل أن يضطروا إلى ترك العمل. والكثيرون لا يكلفون أنفسهم عناء إطفاء شاشاتهم قبل النوم ليلاً. على الرغم من أن النوم في بعض الأحيان أثناء تشغيل التلفزيون لا يعد أمرًا يدعو للقلق، فقد تتساءل عما إذا كان النوم مع تشغيل التلفزيون في الخلفية يمكن أن يؤثر على صحتك العقلية. كما تبين، فإن الاعتماد على التلفزيون كوسيلة مساعدة للنوم قد يؤدي إلى نتائج سلبية بالنسبة لبعض الأشخاص.

وفقا للدكتورة ألكسندرا ستراتينر، عالمة النفس في مدينة نيويورك، فإن الحاجة إلى التلفزيون للحث على النوم يمكن أن تشير إلى الاعتماد المشروط على المحفزات الخارجية للراحة. يوضح الدكتور ستراتينر في مقابلة حصرية مع هيلث دايجست، “قد يعكس هذا السلوك صعوبة الانتقال من التحفيز اليومي إلى الاسترخاء، مما يشير إلى التوتر أو عدم التوازن بين العمل والحياة. بالنسبة للأفراد الذين يعانون من اضطرابات النوم مثل الأرق، قد يكون التلفزيون بمثابة آلية للتكيف. لصرف الانتباه عن الإحباط الناتج عن عدم القدرة على النوم.”

والخبر السار هو أن الدكتور ستراتينر لا يرى أن النوم أمام التلفاز دائمًا علامة على وجود مشكلة تتعلق بالصحة العقلية. ومع ذلك، فهي تعترف بأن هذه الممارسة يمكن أن تسلط الضوء على مجالات الصحة العقلية – مثل التوتر والقلق والشعور بالوحدة – التي تستحق الاهتمام. بالإضافة إلى ذلك، تشير إلى أن وقت الشاشات قبل النوم يمكن أن يكون مشكلة بشكل عام.