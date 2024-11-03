ما النوم مع التلفزيون يمكن أن يتنبأ بصحتك العقلية

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بعض الناس يفضلون غرفة النوم الهادئة والمريحة والمظلمة والباردة. ويفضل آخرون النوم وسط الضوضاء المستمرة والضوء الخافت القادم من جهاز تلفزيون قريب. في الواقع، وجد استطلاع أجرته مؤسسة النوم أن 52.7% من الأفراد يشاهدون التلفاز مباشرة قبل أن يضطروا إلى ترك العمل. والكثيرون لا يكلفون أنفسهم عناء إطفاء شاشاتهم قبل النوم ليلاً. على الرغم من أن النوم في بعض الأحيان أثناء تشغيل التلفزيون لا يعد أمرًا يدعو للقلق، فقد تتساءل عما إذا كان النوم مع تشغيل التلفزيون في الخلفية يمكن أن يؤثر على صحتك العقلية. كما تبين، فإن الاعتماد على التلفزيون كوسيلة مساعدة للنوم قد يؤدي إلى نتائج سلبية بالنسبة لبعض الأشخاص.
وفقا للدكتورة ألكسندرا ستراتينر، عالمة النفس في مدينة نيويورك، فإن الحاجة إلى التلفزيون للحث على النوم يمكن أن تشير إلى الاعتماد المشروط على المحفزات الخارجية للراحة. يوضح الدكتور ستراتينر في مقابلة حصرية مع هيلث دايجست، “قد يعكس هذا السلوك صعوبة الانتقال من التحفيز اليومي إلى الاسترخاء، مما يشير إلى التوتر أو عدم التوازن بين العمل والحياة. بالنسبة للأفراد الذين يعانون من اضطرابات النوم مثل الأرق، قد يكون التلفزيون بمثابة آلية للتكيف. لصرف الانتباه عن الإحباط الناتج عن عدم القدرة على النوم.”
والخبر السار هو أن الدكتور ستراتينر لا يرى أن النوم أمام التلفاز دائمًا علامة على وجود مشكلة تتعلق بالصحة العقلية. ومع ذلك، فهي تعترف بأن هذه الممارسة يمكن أن تسلط الضوء على مجالات الصحة العقلية – مثل التوتر والقلق والشعور بالوحدة – التي تستحق الاهتمام. بالإضافة إلى ذلك، تشير إلى أن وقت الشاشات قبل النوم يمكن أن يكون مشكلة بشكل عام.
الحد من التعرض للضوء الاصطناعي قبل الغفوة
لماذا لا ننصح بمشاهدة التلفاز قبل النوم؟ بالإضافة إلى الصور والأصوات، تبعث أجهزة التلفاز الضوء الأزرق أيضًا، والذي يمكن أن يتداخل مع إيقاعات الساعة البيولوجية للمشاهدين. حددت دراسة قديمة نشرت عام 2017 في مجلة Chronobiology International ما يبدو أنه علاقة بالتعرض ليلاً للضوء الأزرق (القادم من أجهزة التلفاز وشاشات الكمبيوتر) وانخفاض الأداء في الصباح. السبب؟ يحاكي الضوء الأزرق تأثيرات الضوء الطبيعي من الشمس على أذهاننا (عبر مؤسسة النوم). وهذا بدوره “يعيد ضبط” إيقاعات الساعة البيولوجية لدينا، مما قد يؤدي إلى مشاكل في النوم مثل الأرق. ويمكن أيضا أن يؤدي إلى تفاقم الاكتئاب والظروف ذات الصلة.
يوافق الدكتور ستراتينر على ذلك ويضيف أن التعرض للضوء الاصطناعي في المساء “قد يكون مرتبطًا بزيادة الوزن ومشاكل التمثيل الغذائي” بالإضافة إلى قلة النوم. وفي نهاية المطاف، يمكن أن يؤدي هذا إلى تدهور الصحة العقلية في شكل قلق، واكتئاب، وتوتر، بالإضافة إلى ضعف الوظيفة الإدراكية. وتقول إن كبار السن معرضون بشكل خاص لمشاكل الذاكرة والانتباه المرتبطة باضطراب إيقاعات الساعة البيولوجية.
البحث عن بدائل لغرفة النوم المليئة بالثرثرة
ماذا لو كنت لا تستطيع النوم دون سماع الأصوات المحيطة؟ في هذه الحالة، يقترح الدكتور ستراتينر بدائل صحية، مثل الضوضاء البيضاء (والتي يمكنك تحقيقها باستخدام آلة الضوضاء البيضاء أو الأجهزة المماثلة). أو، إذا لم تكن راغبًا في التوقف عن مشاهدة التلفاز قبل النوم، يشير الدكتور ستاتينر إلى أنه يمكنك البدء بالتخلص ببطء من عادة مشاهدة التلفاز قبل النوم عن طريق ضبط مؤقت. عندما ينطفئ الموقت، قم بإيقاف تشغيل التلفزيون.
تشمل التوصيات الأخرى المقدمة من الدكتور ستراتينر الحفاظ على جدول نوم ثابت وبالطبع معالجة أي مشاكل نفسية تسبب لك إبقاء التلفزيون مفتوحًا طوال الليل. كما تلاحظ ، “يمكن أن تساعد تقنيات العلاج أو اليقظة الذهنية أو الاسترخاء في إدارة هذه المخاوف. ومن خلال تنفيذ هذه الاستراتيجيات، يمكن للأفراد الانتقال من الاعتماد على التلفزيون إلى ممارسات نوم أكثر صحة وفعالية.”
كملاحظة جانبية، قد ترغب في تنظيم مشاهدتك للتلفزيون بشكل أفضل إذا كان ذلك يساهم في روتين تشغيل التلفزيون دائمًا في غرفة نومك. وفقًا لاستطلاع أجرته شركة Morning Consult، فإن ما لا يقل عن 60% من مشاهدي التلفزيون البالغين قد شاهدوا أحد البرامج بنهم، مما يعرضهم لخطر تجربة نتائج سلبية مثل الأكل غير الصحي، والتوتر، والحرمان من النوم. وبالتالي، قد تجد أنه من الأفضل ضبط وقت مشاهدتك للمسلسلات في وقت مبكر من اليوم لتقليل فرصة تحول مسلسلك المفضل إلى كابوس للصحة العقلية والعافية.