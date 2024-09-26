ربما تعلمت منذ زمن طويل أن أي طاهٍ يستحق الثقة يُحكم عليه من خلال جودة وحدّة سكاكينه، وربما تعلم أيضًا أن أحد مستحضرات التجميل الشائعة يمكنه شحذ سكاكين مطبخك في لحظة. ولكن هل أنت على نفس القدر من المعرفة بحدّة شفرات الخلاط؟ الخلاط هو أداة عمل في مطبخك، حيث يقدم كل شيء من العصائر إلى زبدة الجوز إلى الثلج المجروش لمشروب بينا كولادا، ولكن متى كانت آخر مرة فكرت فيها في شحذ الشفرات التي تجعل كل هذا السحر يحدث في المطبخ؟ والآن بعد أن فكرت في الأمر، كيف تفعل ذلك؟ على عكس سكين سانتوكو، لا يمكنك فقط تحريك شفرات الخلاط عبر حجر الشحذ. وهل يمكنك الوثوق بأسطورة شحذ شفرات الخلاط بالثلج؟ ما تحتاجه هو البيض، أو على وجه التحديد، قشر البيض؛ على الأقل، هذا هو الاقتراح الذي ينتشر في جميع أنحاء الإنترنت. ربما تميل إلى تجربتها على الخلاط الخاص بك، ولكن إليك ما تحتاج إلى معرفته قبل استخدام خدعة قشر البيض لشحذ شفرات الخلاط الخاص بك.
أولاً، عليك أن تعرف كيفية معالجة قشور البيض. ثانيًا، ما الذي يقوله المصنعون؟ وأخيرًا، آخر شيء يجب تحديده هو ما إذا كان شحذ شفرة الخلاط أمرًا جيدًا لهم أو ما إذا كانت هناك طريقة أفضل للحفاظ على تلك الشفرات سريعة الحركة جاهزة لسحقها.
البيض – كيف يتم شحذ شفرات الخلاط – أم لا
ربما تكون قد توصلت بالفعل إلى الطريقة السريعة والسهلة لغسل الخلاط، ولكن هل تعرف الطريقة السريعة والسهلة لشحذ الشفرات؟ يقول TikToker @themonticarlo أنه يمكنك استخدام قشر البيض فقط، لكن الأمر ليس سهلاً مثل وضعه في الخلاط بعد صنع عجة الصباح. يجب عليك أولاً وضعه في قدر من الماء، وتركه يغلي، وتركه منقوعًا طوال الليل. بعد ذلك، قم بطحن القشور المجففة بالهواء في الخلاط لشحذ الشفرات، ولكن احتفظ بقشور البيض المطحونة لاستخدامها كمنظف كاشط. هذه الحيلة متعددة الاستخدامات هي ما يبحث عنه معظم الأشخاص المشغولين: لا تنتهي نفايات المطبخ في مكب النفايات أو تذهب إلى مطحنة القمامة، ويمكن استخدام جميع أجزاء الحيلة بطرق مختلفة. يبدو الأمر وكأنه حيلة ممتازة إذا كنت على استعداد لخفقها.
ومع ذلك، فمن غير المرجح أن تجد شركة تصنيع رئيسية توصي باستخدام أدوات منزلية شائعة، مثل قشور البيض، لشحذ شفرات منتجاتها. غالبًا ما توصي الشركات التي تقدم خدمات صيانة الأجهزة في المطابخ الاحترافية بعملية معقدة لتفكيك مجموعة الشفرة من القاعدة وشحذها بحجر شحذ. ومع ذلك، لا تتطلب جميع الخلاطات شفرات حادة. تصف Blendtec على وجه التحديد كيف تم تصميم شفراتها غير الحادة بحيث لا تكون حادة ولكن للتحرك بسرعة 300 ميل في الساعة لإنجاز المهمة. لذا، من الأفضل قراءة وصف الشركة المصنعة لمنتجك للتأكد من أنك لا تضيع وقتك.