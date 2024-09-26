ربما تعلمت منذ زمن طويل أن أي طاهٍ يستحق الثقة يُحكم عليه من خلال جودة وحدّة سكاكينه، وربما تعلم أيضًا أن أحد مستحضرات التجميل الشائعة يمكنه شحذ سكاكين مطبخك في لحظة. ولكن هل أنت على نفس القدر من المعرفة بحدّة شفرات الخلاط؟ الخلاط هو أداة عمل في مطبخك، حيث يقدم كل شيء من العصائر إلى زبدة الجوز إلى الثلج المجروش لمشروب بينا كولادا، ولكن متى كانت آخر مرة فكرت فيها في شحذ الشفرات التي تجعل كل هذا السحر يحدث في المطبخ؟ والآن بعد أن فكرت في الأمر، كيف تفعل ذلك؟ على عكس سكين سانتوكو، لا يمكنك فقط تحريك شفرات الخلاط عبر حجر الشحذ. وهل يمكنك الوثوق بأسطورة شحذ شفرات الخلاط بالثلج؟ ما تحتاجه هو البيض، أو على وجه التحديد، قشر البيض؛ على الأقل، هذا هو الاقتراح الذي ينتشر في جميع أنحاء الإنترنت. ربما تميل إلى تجربتها على الخلاط الخاص بك، ولكن إليك ما تحتاج إلى معرفته قبل استخدام خدعة قشر البيض لشحذ شفرات الخلاط الخاص بك.

أولاً، عليك أن تعرف كيفية معالجة قشور البيض. ثانيًا، ما الذي يقوله المصنعون؟ وأخيرًا، آخر شيء يجب تحديده هو ما إذا كان شحذ شفرة الخلاط أمرًا جيدًا لهم أو ما إذا كانت هناك طريقة أفضل للحفاظ على تلك الشفرات سريعة الحركة جاهزة لسحقها.