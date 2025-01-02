ما تحتاج إلى معرفته قبل تنظيف أواني الطبخ القديمة باستخدام منظف الفرن

غالبًا ما يميل أولئك الذين يحبون أدوات الطهي القديمة التي تجلب سحرًا قديمًا إلى أخذ الأواني والمقالي وأطباق الخبز البالية إلى المنزل من متجر التوفير أو بيع المرآب. بعد عقود من الاستخدام، قد تكون البقع البنية واللزجة المخبوزة موجودة داخل وخارج الفرن الهولندي أو وعاء بيركس، على سبيل المثال. بغض النظر عن مدى تقلص المظهر، فإن بعض الشحوم لاستعادة قطعة قديمة وقيمة ومبنية بشكل جيد هي مقايضة سهلة. ابتكر مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي حلاً سهلاً ولكن محفوفًا بالمخاطر، وهو استخدام منظف الفرن للتنظيف كحل سريع. ولكن قبل رشه على فرن هولندي عمره 50 عامًا أو مقلاة قديمة من الحديد الزهر، هناك أشياء تحتاج إلى معرفتها.
على الرغم من أن المنتج عبارة عن أداة سهلة الاستخدام ستساعدك على تنظيف الفرن في وقت قياسي، إلا أنك ستحتاج إلى اتخاذ احتياطات السلامة. منظف الفرن عبارة عن مادة كاوية يمكن أن تؤدي إلى إصابة المستخدم بشدة، وحرق الجلد والعينين والمجرى الهوائي والجهاز الهضمي، وفقًا لمركز السموم الوطني بالعاصمة. إذا تم استخدامه في مكان مغلق، فافتح النوافذ دائمًا وارتدي معدات الحماية، مثل القفازات والأكمام الطويلة والقناع والنظارات الواقية.
إنه يعمل، ولكن قد يكون من الضروري أن يكون الملاذ الأخير
أولئك الذين شاركوا تجربتهم في استخدام منظف الفرن لاستعادة قطعة قديمة، اندهشوا من النتائج. بعد رج العلبة ورش الأجزاء المتسخة وتركها، يمكن مسح معظم الكربون المتراكم. قد يستغرق الأمر عدة جولات من الرش. وبسبب المخاطر الصحية، يوصي البعض بوضع الوعاء أو المقلاة أو الطبق داخل كيس بلاستيكي قبل الرش وإغلاقه بعد وضع المنظف. يمكنك أيضًا اختيار تطبيق الرش في الفناء الخلفي. حقق هواة الجمع نجاحًا مع البيركس والحديد الزهر وأدوات الطهي المطلية بالمينا. ويندهش المشاهدون أيضًا من النتائج، لكن الكثير منهم يتساءلون عما إذا كان من الممكن إتلاف القطع.
تنص توجيهات إحدى العلامات التجارية الشهيرة لتنظيف الفرن، Easy-Off، على أنه آمن للاستخدام على مينا البورسلين والحديد والفولاذ المقاوم للصدأ والسيراميك والأسطح الزجاجية (ليس بشكل مفرط). يقولون عدم استخدامه على المينا المخبوزة والألومنيوم والكروم. أما بالنسبة لخبراء التنظيف، فيعتقد البعض أنه يجب استخدام منظف الفرن فقط كمحاولة أخيرة لتنظيف الوعاء أو المقلاة. قد يتم تدمير أي طبقات غير لاصقة. يفضل الكثيرون العوامل الطبيعية الأكثر لطفًا، بما في ذلك الخل أو صودا الخبز، أو مزيج من الاثنين معًا. ومع ذلك، عند استخدام أي شيء للتنظيف، تأكد من مراعاة إجراءات السلامة المهمة التي يجب عليك اتخاذها عند التنظيف من خلال ارتداء القفازات ونظارات السلامة.