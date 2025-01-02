ما تحتاج إلى معرفته قبل تنظيف أواني الطبخ القديمة باستخدام منظف الفرن

غالبًا ما يميل أولئك الذين يحبون أدوات الطهي القديمة التي تجلب سحرًا قديمًا إلى أخذ الأواني والمقالي وأطباق الخبز البالية إلى المنزل من متجر التوفير أو بيع المرآب. بعد عقود من الاستخدام، قد تكون البقع البنية واللزجة المخبوزة موجودة داخل وخارج الفرن الهولندي أو وعاء بيركس، على سبيل المثال. بغض النظر عن مدى تقلص المظهر، فإن بعض الشحوم لاستعادة قطعة قديمة وقيمة ومبنية بشكل جيد هي مقايضة سهلة. ابتكر مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي حلاً سهلاً ولكن محفوفًا بالمخاطر، وهو استخدام منظف الفرن للتنظيف كحل سريع. ولكن قبل رشه على فرن هولندي عمره 50 عامًا أو مقلاة قديمة من الحديد الزهر، هناك أشياء تحتاج إلى معرفتها.

على الرغم من أن المنتج عبارة عن أداة سهلة الاستخدام ستساعدك على تنظيف الفرن في وقت قياسي، إلا أنك ستحتاج إلى اتخاذ احتياطات السلامة. منظف ​​الفرن عبارة عن مادة كاوية يمكن أن تؤدي إلى إصابة المستخدم بشدة، وحرق الجلد والعينين والمجرى الهوائي والجهاز الهضمي، وفقًا لمركز السموم الوطني بالعاصمة. إذا تم استخدامه في مكان مغلق، فافتح النوافذ دائمًا وارتدي معدات الحماية، مثل القفازات والأكمام الطويلة والقناع والنظارات الواقية.