ما تحتاج لمعرفته حول تثبيت موزع الصودا في كونترتوبك

إذا كنت شاربًا متعطشًا للصودا ، فأنت تعلم أن تكلفة الخروج مرارًا وتكرارًا يمكن أن تضيف مشروبات النافورة مع مرور الوقت. بالتأكيد ، يمكنك شراء الأشياء المعلبة ، ولكن في بعض الأحيان يبدو أنها أكثر لذيذة من موزع. قد تعتقد حتى أن بعض المطاعم المتسلسلة لديها صودا تذوق أفضل من غيرها. غالبًا ما يعزى هذا الاختلاف في الجودة إلى التحضير قبل استخدام الماكينة ، مثل تصفية المياه والمكونات الفكرية وإيجاد نسب الشراب إلى الماء الصحيحة. باستخدام هذه المعلومات وموزع الصودا الخاص بك ، يمكنك إنشاء الصودا المثالية ، حتى في المنزل. إذا كنت أنت أو أحد أفراد أسرتك هو متذوق الصودا الذي يريد سهولة الوصول إلى مشروباتهم المفضلة ، فقد يكون تثبيت موزع الصودا كونترتوب خيارًا جيدًا بشكل مدهش لمنزلك. يمكنك تخصيص الخيارات ودائمًا ما يكون لديك صودا لذيذة جاهزة دون القلق بشأن ذلك. بالإضافة إلى ذلك ، إنها إضافة رائعة لإنشاء مطبخ على الطراز الرجعية.
ومع ذلك ، لتثبيت نافورة الصودا في المنزل ، تحتاج إلى عدد قليل من المواد ، بما في ذلك إمدادات المياه ، وبعض الشرابين في الصندوق ، وغاز ثاني أكسيد الكربون (CO2) ، ومصدر للطاقة. بالإضافة إلى ذلك ، ستحتاج إلى موزع ، والذي يأتي عادةً مع مضخات الشراب ، كاربوناتور ومبرد وأنابيب شراب وموصلات ومنظمات ثاني أكسيد الكربون عند شراء جديد. يمكن أن يكون موزع جديد مكلفًا للغاية ، ويكلف آلاف الدولارات اعتمادًا على عدد نكهات الصودا التي تريد القدرة على الاستغناء عنها. لحسن الحظ ، يمكنك أيضًا العثور على موزعات إعادة بيع قد تكون أكثر بأسعار معقولة – فقط تأكد من حصولك على جميع الإمدادات التي تحتاجها. من المهم أيضًا ملاحظة أنك قد تحتاج إلى حفر ثقوب في كونترتوبك لاستيعاب الأنابيب. إذا غيرت رأيك حول الجهاز ، فقد يؤدي ذلك إلى إنشاء موقف صعب.
كيفية تثبيت نافورة الصودا في المنزل
بمجرد جمع إمداداتك ، تحتاج إلى وضع الجهاز معًا ، والذي يمكنك القيام به بمفردك. ومع ذلك ، يمكن أن تكون هذه عملية معقدة تتضمن السباكة والعمل الكهربائي ، لذلك قد يكون تعيين محترف لتثبيته ضروريًا إذا لم تكن مرتاحًا لتلك المهام. إذا اشتريت موزع جديد ، فاتبع تعليمات الشركة المصنعة للحصول على أفضل النتائج. إذا اشتريت وحدة مستعملة بدون تعليمات الشركة المصنعة ولم تتمكن من العثور عليها عبر الإنترنت ، فهناك بعض الإرشادات الأساسية التي يجب اتباعها لإعداد آلة. أولاً ، تأكد من تنظيف اللوازم الخاصة بك قبل إعداد الأشياء. سواء كنت قد اشتريتها جديدة أو مستعملة ، فإن إعطاء كل شيء فركًا جيدًا مع صحن الأطباق والماء الدافئ سيزيل أي حطام من الاستخدام السابق أو التصنيع.
قم بتوصيل شراب الكيس في مربع بمضخة الشراب. بعد ذلك ، قم بتوصيل منظم CO2 بعلبة CO2 ، ثم قم بتشغيل خط مع موصل T من المنظم إلى الكربون ومن المنظم إلى منظم آخر. أضف خطًا من المنظم الثاني إلى مضخة الشراب لتشغيله. قم بتوصيل إمدادات المياه الخاصة بك بالكربون ، وقم بتوصيل الكربون بمصدر طاقة.
ستحتاج أيضًا إلى جهاز مبرد. قد يتم بناء مبرد في الكربون ، مع أخذ المياه الثابتة إلى البرد والكربونات في وقت واحد. إذا لم يكن لديك كاربون ومبرد مزدوج ، فقم بتشغيل الشراب والمياه الغازية من خلال المبرد ، وقم بتوصيل ناتج المبرد بالمستوياء. أخيرًا ، قم بتوصيل خط المياه الغازية وخط الشراب بمصممك. إذا كان لديك العديد من النكهات ، فتأكد من أن جميع خطوط الشراب تذهب إلى مواقع الموزع الصحيحة.
الحفاظ على موزع الصودا في المنزل الجديد
بمجرد أن تعرف كيف يعمل كل شيء ، يمكنك إخفاء الإعداد الخاص بك عن طريق وضع علبة CO2 وصناديق الشراب داخل خزانة المطبخ. استخدم بعض النصائح البسيطة لإرهاق مطبخك دون الذهاب إلى الخارج لإنشاء مساحة خزانة نظيفة لاستيعاب الإمدادات. ثم ، ثقوب الحفر التي تناسب الأنابيب وتسمح لك بتغذية الأنابيب للتواصل مع موزع كونترتوب. اختر بين موزع البرج أو بندقية الصودا أو مسودة الذراع للحصول على المظهر الذي تريده على كونترتوبك.
أما بالنسبة للصيانة ، يجب أن تكون محدودة للغاية. ستحتاج إلى استبدال علبة ثاني أكسيد الكربون وشراب حقيبة في صندوق أثناء نفادها أو تنتهي صلاحيتها. هناك مجموعة متنوعة من الأحجام لكلا من هؤلاء. يمكنك شراء حجم كبير لتقليل عملك ، مما يتركك لاستبدال ثاني أكسيد الكربون تقريبًا كل ثلاثة أشهر وشراب مرة واحدة في السنة ، اعتمادًا على مقدار الصودا التي تشربها. يمكن لأي شخص شراء علب CO2 من موردي الغاز ، ويمكن شراء شراب الأكياس من موردي المطاعم. اعتمادًا على المبرد الذي تستخدمه ، قد تحتاج أيضًا إلى استبدال الجليد – هذا هو الحال إذا كنت تحافظ على صفيحة باردة. قد تتطلب منك الأنظمة الأخرى أن تتفوق على خزان الماء من حين لآخر. أخيرًا ، ستحتاج إلى الحفاظ على نظافة الأمور. قم بتنظيف الموزع بانتظام وأي لوحات بالتنقيط ، ومسح السطح الخارجي. في بعض الأحيان ، يجب عليك أيضًا تنظيف وتطهير الأنابيب والموصلات.
مع كل هذا الصودا ، يمكنك إخماد عطشك وبالتأكيد تثير إعجاب جميع ضيوفك. لاستخدام عملي آخر بشكل مدهش ، تعرف على الصودا التي سترغب في إضافتها إلى كومة السماد.