ما تحتاج لمعرفته حول تثبيت موزع الصودا في كونترتوبك

إذا كنت شاربًا متعطشًا للصودا ، فأنت تعلم أن تكلفة الخروج مرارًا وتكرارًا يمكن أن تضيف مشروبات النافورة مع مرور الوقت. بالتأكيد ، يمكنك شراء الأشياء المعلبة ، ولكن في بعض الأحيان يبدو أنها أكثر لذيذة من موزع. قد تعتقد حتى أن بعض المطاعم المتسلسلة لديها صودا تذوق أفضل من غيرها. غالبًا ما يعزى هذا الاختلاف في الجودة إلى التحضير قبل استخدام الماكينة ، مثل تصفية المياه والمكونات الفكرية وإيجاد نسب الشراب إلى الماء الصحيحة. باستخدام هذه المعلومات وموزع الصودا الخاص بك ، يمكنك إنشاء الصودا المثالية ، حتى في المنزل. إذا كنت أنت أو أحد أفراد أسرتك هو متذوق الصودا الذي يريد سهولة الوصول إلى مشروباتهم المفضلة ، فقد يكون تثبيت موزع الصودا كونترتوب خيارًا جيدًا بشكل مدهش لمنزلك. يمكنك تخصيص الخيارات ودائمًا ما يكون لديك صودا لذيذة جاهزة دون القلق بشأن ذلك. بالإضافة إلى ذلك ، إنها إضافة رائعة لإنشاء مطبخ على الطراز الرجعية.

ومع ذلك ، لتثبيت نافورة الصودا في المنزل ، تحتاج إلى عدد قليل من المواد ، بما في ذلك إمدادات المياه ، وبعض الشرابين في الصندوق ، وغاز ثاني أكسيد الكربون (CO2) ، ومصدر للطاقة. بالإضافة إلى ذلك ، ستحتاج إلى موزع ، والذي يأتي عادةً مع مضخات الشراب ، كاربوناتور ومبرد وأنابيب شراب وموصلات ومنظمات ثاني أكسيد الكربون عند شراء جديد. يمكن أن يكون موزع جديد مكلفًا للغاية ، ويكلف آلاف الدولارات اعتمادًا على عدد نكهات الصودا التي تريد القدرة على الاستغناء عنها. لحسن الحظ ، يمكنك أيضًا العثور على موزعات إعادة بيع قد تكون أكثر بأسعار معقولة – فقط تأكد من حصولك على جميع الإمدادات التي تحتاجها. من المهم أيضًا ملاحظة أنك قد تحتاج إلى حفر ثقوب في كونترتوبك لاستيعاب الأنابيب. إذا غيرت رأيك حول الجهاز ، فقد يؤدي ذلك إلى إنشاء موقف صعب.