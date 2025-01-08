ما تحتاج لمعرفته حول مخاطر غبار الحوائط الجافة

إذا كنت تعمل على توسيع المنزل، أو تحويل المرآب، أو مجرد إعادة تصميم قبو صغير، فسوف تستخدم الحوائط الجافة. وهذا حتما سوف يعرضك للغبار. ليس من غير المعتاد رؤية أشخاص يعملون بعيدًا دون أي نوع من معدات الحماية الشخصية، لكن هذا خطأ. إليك ما تحتاج إلى معرفته حول مخاطر غبار الحوائط الجافة وكيفية التأكد من بقائك بصحة جيدة.
لفهم المخاطر، من المفيد معرفة ما هو الحوائط الجافة (أو الألواح الصخرية). المكون الرئيسي هو الجبس، وهو في الأساس صخرة مسحوقة. وهي محصورة بين ورقتين سميكتين من الورق (وبالتالي الألواح الصخرية). قد يشتمل الحوائط الجافة أيضًا على أنواع أخرى من المعادن مثل السيليكا والميكا والكالسيت والتلك. يمكن العثور على كل من هذه العناصر في غبار الحوائط الجافة، ويصنفها مركز السيطرة على الأمراض على أنها مهيجات. يمكن أن تسبب مشاكل في عينيك وأنفك وحلقك والجهاز التنفسي. إذًا، هل غبار الحوائط الجافة سام؟ نعم إنه كذلك. التنفس في السيليكا، على وجه الخصوص، يمكن أن يسبب مرض يسمى السيليكا الذي يمكن أن يؤدي إلى تلف دائم في الرئة.
حتى لو كنت تعرف كيفية تعليق الحوائط الجافة مثل المحترفين، فلن تتمكن من منع الغبار من الوصول إلى الهواء. قد تؤدي فترات التعرض القصيرة إلى سيلان العين أو انسداد الأنف أو السعال الجاف. إذا كنت تعمل في هذا الجو لأي فترة من الوقت، فمن الممكن أن تعاني أيضًا من ضيق في التنفس والتعب الزائد. قد ينتهي بك الأمر إلى الشعور بالإعياء لأسابيع أو حتى أشهر.
تقليل الغبار وحماية نفسك من المخاطر
إذا كانت هناك حاجة إلى إزالة الجدران القديمة، فهناك طرق لإزالة الحوائط الجافة دون إحداث فوضى والتسبب في جبال من الغبار. على سبيل المثال، لا تتعجل في ذلك بمطرقة. بدلاً من ذلك، قم بالنشر من خلاله حتى تتمكن من إزالة القطع الكبيرة بدلاً من عشرات الأجزاء الصغيرة. ومع ذلك، إذا كنت تقوم بتثبيت دريوال جديد وتفكر في قطعه بمنشار دائري، فلا تفعل ذلك. يقوم المحترفون بتمرير الورقة بسكين متعدد الاستخدامات وحافة مستقيمة، ثم يقطعون الورقة. إنه أسرع كثيرًا بمجرد أن تتقنه ويقلل بشكل كبير من الغبار المحمول بالهواء.
تعتبر عمليات التنظيف المنتظمة فكرة جيدة أخرى، حتى لا يتراكم الغبار حولك ليتم قذفه أو تفجيره. استخدم المكنسة الكهربائية وليس الفرشاة. تم تصميم شيء مثل مكنسة VacMaster Beast الرطبة والجافة مع مرشح الجسيمات الدقيق الخاص بها لهذه المهمة، ويبلغ سعرها حوالي 100 دولار وهو استثمار رائع في الأعمال اليدوية.
وأخيرًا وليس آخرًا، احمي نفسك بشكل صحيح. على أقل تقدير، احصل على بعض الأقنعة خفيفة الوزن التي يمكن التخلص منها مثل أجهزة التنفس الجزيئية 3M. تأكد من شراء N95، المصنوع وفقًا لمعايير السلامة الأمريكية، بدلاً من KN95، وهو صيني. والأفضل من ذلك، احصل على جهاز تنفس نصف قناع خفيف الوزن، مثل جهاز التنفس القابل لإعادة الاستخدام RBLCXG ذو الأسعار المعقولة والمزود بنظارات أمان ومرشحات. توفر هذه غلقًا أفضل حول أنفك وفمك، وتتمتع بترشيح أعلى لمنع دخول جزيئات غبار الحوائط الجافة. يمكنك الحصول عليها باستخدام زوج من النظارات الواقية لإبعاد الغبار عن عينيك مقابل 20 دولارًا تقريبًا. ليس هناك الكثير للتأكد من أنك تستطيع التنفس بسهولة.