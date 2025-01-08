ما تحتاج لمعرفته حول مخاطر غبار الحوائط الجافة

إذا كنت تعمل على توسيع المنزل، أو تحويل المرآب، أو مجرد إعادة تصميم قبو صغير، فسوف تستخدم الحوائط الجافة. وهذا حتما سوف يعرضك للغبار. ليس من غير المعتاد رؤية أشخاص يعملون بعيدًا دون أي نوع من معدات الحماية الشخصية، لكن هذا خطأ. إليك ما تحتاج إلى معرفته حول مخاطر غبار الحوائط الجافة وكيفية التأكد من بقائك بصحة جيدة.

لفهم المخاطر، من المفيد معرفة ما هو الحوائط الجافة (أو الألواح الصخرية). المكون الرئيسي هو الجبس، وهو في الأساس صخرة مسحوقة. وهي محصورة بين ورقتين سميكتين من الورق (وبالتالي الألواح الصخرية). قد يشتمل الحوائط الجافة أيضًا على أنواع أخرى من المعادن مثل السيليكا والميكا والكالسيت والتلك. يمكن العثور على كل من هذه العناصر في غبار الحوائط الجافة، ويصنفها مركز السيطرة على الأمراض على أنها مهيجات. يمكن أن تسبب مشاكل في عينيك وأنفك وحلقك والجهاز التنفسي. إذًا، هل غبار الحوائط الجافة سام؟ نعم إنه كذلك. التنفس في السيليكا، على وجه الخصوص، يمكن أن يسبب مرض يسمى السيليكا الذي يمكن أن يؤدي إلى تلف دائم في الرئة.

حتى لو كنت تعرف كيفية تعليق الحوائط الجافة مثل المحترفين، فلن تتمكن من منع الغبار من الوصول إلى الهواء. قد تؤدي فترات التعرض القصيرة إلى سيلان العين أو انسداد الأنف أو السعال الجاف. إذا كنت تعمل في هذا الجو لأي فترة من الوقت، فمن الممكن أن تعاني أيضًا من ضيق في التنفس والتعب الزائد. قد ينتهي بك الأمر إلى الشعور بالإعياء لأسابيع أو حتى أشهر.