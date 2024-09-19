ما تعلمناه عن سكان الجزيرة من معسكر المبتدئين

ملاحظات ومقتبسات من معسكر المبتدئين الذي استمر لمدة خمسة أيام في آيلاندرز، بدءًا من المبتدئ بالاسم فقط ماكسيم تسيبلاكوف …

1. كان إلقاء نظرة مبكرة على تسيبلاكوف، الذي جاء إلى دوري الهوكي الوطني من روسيا هذا الموسم، أمرًا مفيدًا. أما رؤيته ضد لاعبين كانوا أصغر سنًا وأصغر حجمًا وأقل خبرة، فكان أقل قيمة.

2. وكما كان متوقعًا، برزت قوة تسيبلاكوف على القرص طوال المعسكر، وكان أحد أفضل اللاعبين على الجليد، إن لم يكن ال الأفضل. ولكن دعونا ننتظر بضعة أيام من المعسكر مع الأطباء البيطريين قبل الإدلاء بأي تصريحات.

3. عندما تحدثت إلى تسيبلاكوف بعد توقيعه، كانت لغته الإنجليزية متقطعة إلى حد ما، وكان وكيل أعماله يعمل كمترجم. وعندما تحدث تسيبلاكوف إلى مجموعة من الكتاب الأسبوع الماضي، فعل ذلك أمام الكاميرا، باللغة الإنجليزية، دون أي مشكلة تقريبًا. وقال إنه عمل مع مدرس هذا الصيف في موسكو لتحسين إتقانه للغة.