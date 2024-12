ما حدث حقا لجوتي

بحلول الوقت الذي وصلت فيه أغنية “Somebody That I Used to Know” إلى موجات الأثير في عام 2011، كان Wouter “Wally” de Backer – الاسم الحقيقي لـ Gotye – يصنع الموسيقى لمدة عقد من الزمن. لقد أصدر مجموعة من EPs و LPs، بما في ذلك “Like Draw Blood” الذي تم إصداره في عام 2006 في أستراليا وعلى المستوى الدولي في عام 2008، و”Boardface” في عام 2003، وألبوم مبكر ذو مظهر مستقل للغاية يحمل اسم “Gotye”. يُشار أحيانًا إلى هذا الألبوم بمساره الأول، “Out Here in the Cold”، ويكشف أن “Gotye” هو مجرد تهجئة صوتية للكلمة الفرنسية Gaultier، وهي نسخة فرنسية من الاسم الهولندي Wouter، الاسم الأول لـ Gotye.

خلال هذه الفترة، قسم دي باكر وقته بين عمله المستقل وعمله التعاوني مع فرقته The Basics. اجتمع الثلاثي الذي يتخذ من ملبورن مقراً له في عام 2002 في نفس الوقت تقريبًا الذي بدأ فيه دي باكر في إطلاق العمل في إطار مشروع Gotye المستقل الخاص به. تتكون فرقة The Basics من تيم هيث على الجيتار، وكريس شرودر على الجهير والغناء، ودي باكر (جوتي) على الطبول، من بين كل الأشياء. ولكن، لا ينبغي أن يكون هذا مفاجئًا حقًا نظرًا لمدى إيقاع العمل المنفرد لـ De Backer وتوجهه نحو التوليف.

تقول صحيفة Sydney Morning Herald أن فرقة The Basics أخذت استراحة لمدة ثلاث سنوات عندما انطلقت أغنية “Somebody That I Used to Know”، وعادوا معًا في عام 2014. وما زالوا يصنعون الموسيقى حتى يومنا هذا، بما في ذلك أغنية BASIC لعام 2021، لذلك عندما Gotye قال وداعا لمشروعه الفردي؟ لقد بقي فقط في فرقته – ليس بالأمر الكبير.

