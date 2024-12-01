ما حدث حقا لجوتي

هل اسم جوتي يدق الجرس؟ إنه بالتأكيد شخص كنت تعرفه. وينطبق هذا بشكل خاص إذا كنت قد ولدت ولم تمت في أوائل عام 2010، وكان بإمكانك السماع، و/أو لم تهرب إلى مجتمع خارج الشبكة. بخلاف ذلك، من المحتمل أنك سمعت أغنية جوتي، “شخص اعتدت أن أعرفه”، حوالي 10 مليون كوادريليون باجيليون مرة.
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من الصعب المبالغة في تقدير مدى حجم “شخص اعتدت أن أعرفه” في عام 2011 عندما أصدر جوتي ألبومه الاستوديو الثالث “Making Mirrors”. فازت الأغنية والألبوم بثلاث جوائز جرامي بما في ذلك أفضل ألبوم موسيقى بديل، وأفضل أداء بوب ثنائي/مجموعة (قام جوتي بترويض المسار مع فنان البوب الكيوي، كيمبرا)، وسجل العام. حصلت أغنية “Somebody That I Used to Know” على جائزة البلاتينية 14 مرة، ولديها حاليًا ما يقرب من 1.9 مليار استماع على Spotify – لأغنية ظهرت في الأيام الأولى لـ Spotify. ولدى Gotye أكثر من 17 مليون مستمع شهريًا على Spotify. كما حصل الفيديو الشهير على 2.3 مليار مشاهدة.
ولكن بمجرد ظهور جوتي، اختفى، وأسقط أغنيته النووية وانطلق بعيدًا إلى أي كوكب ولد فيه. أو عاد إلى أستراليا (هو بلجيكي ونشأ في أستراليا). وماذا فعل فوتر أندريه “والي” دي باكر – المعروف أيضًا باسم جوتي – بعد ذلك؟ وكما يقول The Music، فهو لم يختف من عالم الموسيقى، بل دخل خلف الكواليس فحسب. شارك في إطلاق شركة التسجيلات المستقلة، Spirit Level، في عام 2014، وشكل منظمة غير ربحية تعتمد على الموسيقى، Forgotten Futures، وهو عضو في فرقة البوب الأسترالية The Basics، والمزيد.
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لم يكن جوتي مهتمًا بكسب المال
منذ البداية، كان لدى جوتي نظرة غير نمطية فيما يتعلق بالشهرة والنجاح المالي، تمامًا مثل الفيديو الإبداعي الذي لا يُنسى لأغنية “Somebody That I Used to Know”. لعب هذا الفيديو دورًا كبيرًا ليس فقط في دفع جوتي إلى النجومية ولكن أيضًا في تحديد مسار حياته المهنية ومستقبله. ويرجع هذا إلى حد كبير إلى أن Gotye أصدر الفيديو بنفسه على قناته الخاصة على YouTube، gotyemusic. كان لديه سيطرة على ما يسمح به وما لا يسمح به من قاعدته الجماهيرية من حيث الأغلفة والريمكسات. والأهم من ذلك أنه كان يتحكم في تحقيق الدخل من الفيديو.
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كما نقلت شبكة News Corp Australia Network عن Gotye في عام 2017، “لا أمانع في مزامنة موسيقاي مع المشاريع الإبداعية مثل التلفزيون أو الأفلام. لدي مجموعة القواعد الخاصة بي التي وضعتها، إذا أراد أحد الأفلام الطلابية استخدام فيلمي، فأنا أقول نعم في جميع المجالات، لا توجد أموال متضمنة”. في الواقع، اختار جوتي عدم تحقيق الدخل من الفيديو الأصلي لأغنية “شخص اعتدت معرفته”، قائلاً: “لست مهتمًا ببيع موسيقاي”. أدى هذا القرار إلى خسارة جوتي 10 ملايين دولار، لكنه لم يهتم. ولا تزال ثروته تبلغ 10 ملايين دولار حتى اليوم، بحسب Celebrity Net Worth. لم يرفض Gotye تحقيق الدخل من الفيديو الخاص به فحسب، بل يبدو أنه تعاون بشكل نشط مع المعجبين ذوي الميول الموسيقية الذين تواصلوا معه. يصف موضوع Reddit القديم أحد المعجبين وهو يتواصل مع Gotye للحصول على تعليقات حول المسار، ويلتزم Gotye. قال أحد المجيبين على المنشور أيضًا إنه تواصل مع Gotye عبر البريد الإلكتروني، وقد سمح له Gotye بالدخول إلى العرض بعد بيع التذاكر.
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لقد أحرق جوتي بسبب الشهرة والريمكسات
أدى قرار جوتي بعدم التشبث بشدة بموسيقاه أو أمواله إلى موجة من الإشادة والمحاكاة الساخرة وإعادة إنتاج أغنية “شخص اعتدت أن أعرفه”. لدينا “حرب النجوم التي اعتدت أن أعرفها” (مع 35 مليون مشاهدة)، و”بعض بوكي الذي كنت أعرفه”، وهو محاكاة ساخرة لكابتن أمريكا، والفيلم المستوحى من “سيد الخواتم” “A Precious That” اعتدنا أن نعرف، و”شخصًا لن أعرفه أبدًا” عن المتبرعين بالأعضاء، ويحمل المزيد والمزيد. هناك الكثير من المحاكاة الساخرة، حتى أننا حصلنا على مجموعات فيديو كاملة من المحاكاة الساخرة التي تتضمن موضوعات مثل المينيونز، وأوباما، وBrexit، وSpaghettiOs، والزومبي، وما إلى ذلك.
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في النهاية، أثبتت مشاركة المعجبين أنها حاسمة في دفع أغنية “الشخص الذي اعتدت معرفته” إلى ارتفاعات الستراتوسفير، بصرف النظر عن جودة موسيقى الأغنية. فيما يتعلق بتلك الموسيقى، وصف جوتي في برنامج كاتب الأغاني الأمريكي تأليف أغانيه لأغنية “شخص اعتدت معرفته” بأنه “تدريجي وخطي”. قام بتجميع المسار شيئًا فشيئًا، ولم يتم تجميعه معًا حتى طور الجزء الأنثوي الثاني الذي قدم منظورًا إضافيًا للانفصال الذي وصفته كلمات الأغنية.
لكن كل مشاركة المعجبين المحيطة بفيلم “شخص اعتدت معرفته” جعلت من الصعب الحفاظ على عملية جوتيا الإبداعية المنعزلة والحساسة للغاية. كما نقل عنه Upworthy، بدأ يشعر “بالإرهاق” بسبب عمليات إعادة التوزيع وتغلب عليه الحاجة إلى تحقيق نجاح كبير في المتابعة. حتى أنه قدم اعتذارات للأشخاص الذين سمعوا الأغنية كثيرًا. في النهاية، كان “Making Mirrors” هو آخر ألبوم منفرد له.
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بقي جوتي في فرقته The Basics
بحلول الوقت الذي وصلت فيه أغنية “Somebody That I Used to Know” إلى موجات الأثير في عام 2011، كان Wouter “Wally” de Backer – الاسم الحقيقي لـ Gotye – يصنع الموسيقى لمدة عقد من الزمن. لقد أصدر مجموعة من EPs و LPs، بما في ذلك “Like Draw Blood” الذي تم إصداره في عام 2006 في أستراليا وعلى المستوى الدولي في عام 2008، و”Boardface” في عام 2003، وألبوم مبكر ذو مظهر مستقل للغاية يحمل اسم “Gotye”. يُشار أحيانًا إلى هذا الألبوم بمساره الأول، “Out Here in the Cold”، ويكشف أن “Gotye” هو مجرد تهجئة صوتية للكلمة الفرنسية Gaultier، وهي نسخة فرنسية من الاسم الهولندي Wouter، الاسم الأول لـ Gotye.
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خلال هذه الفترة، قسم دي باكر وقته بين عمله المستقل وعمله التعاوني مع فرقته The Basics. اجتمع الثلاثي الذي يتخذ من ملبورن مقراً له في عام 2002 في نفس الوقت تقريبًا الذي بدأ فيه دي باكر في إطلاق العمل في إطار مشروع Gotye المستقل الخاص به. تتكون فرقة The Basics من تيم هيث على الجيتار، وكريس شرودر على الجهير والغناء، ودي باكر (جوتي) على الطبول، من بين كل الأشياء. ولكن، لا ينبغي أن يكون هذا مفاجئًا حقًا نظرًا لمدى إيقاع العمل المنفرد لـ De Backer وتوجهه نحو التوليف.
تقول صحيفة Sydney Morning Herald أن فرقة The Basics أخذت استراحة لمدة ثلاث سنوات عندما انطلقت أغنية “Somebody That I Used to Know”، وعادوا معًا في عام 2014. وما زالوا يصنعون الموسيقى حتى يومنا هذا، بما في ذلك أغنية BASIC لعام 2021، لذلك عندما Gotye قال وداعا لمشروعه الفردي؟ لقد بقي فقط في فرقته – ليس بالأمر الكبير.
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أسس جوتي وفرقته حزبًا سياسيًا
نأتي الآن إلى تحول غريب في الأحداث في عام 2014، وهو العام الذي عادت فيه الأساسيات معًا. في ذلك العام، أعلنت الفرقة عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك أنهم سيبدأون حزبهم السياسي الخاص في فيكتوريا، أستراليا: The Basics Rock ‘n’ Roll Party (BRRP). جاء هذا الإعلان مصحوبًا بشرح حول كيفية الانضمام إلى الحزب وذكر مبدأين رئيسيين للحزب: “التعلم المحلي للسكان الأصليين في المدارس الفيكتورية” و”التدريب الإلزامي على الإسعافات الأولية لطلاب المدارس الثانوية”. فيما يتعلق بالأولى، اعتقدت الفرقة أن السكان الأصليين الأستراليين يجب أن يتعلموا ثقافتهم الخاصة بالإضافة إلى المناهج المدرسية الحديثة. وفيما يتعلق بالأخير، كان الهدف هو تعليم المهارات الحياتية الأساسية و”تخفيف بعض الضغط الواقع على أخصائي الرعاية الصحية المثقل بالفعل بالعمل”.
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قال عازف الجيتار والمغني الأساسيات كريس شرودر في صحيفة الغارديان في ذلك العام، “يتم التعامل مع السياسة في هذا البلد وكأنها تنتمي إلى النخبة… لدينا هؤلاء السياسيون المحترفون الذين غالبًا ما يأتون من عائلات ثرية.” وقال أيضًا إن BRRP يريد التركيز على تعليم الموسيقى في المدارس. يقول مقال ثانٍ من صحيفة الغارديان في عام 2014 أن الثلاثي فاز بالعدد المطلوب من الأعضاء البالغ 500 عضو لإنشاء حزبهم، وكانوا يعتزمون الترشح كمرشحين لمجلس الشيوخ في البرلمان الأسترالي. ومع ذلك، لا توجد أي معلومات على الإطلاق عن مصير الحزب بعد تلك النقطة.
في الوقت نفسه، تقتبس صحيفة إندبندنت نقلاً عن جوتي من مقابلة أجراها عام 2014 مع راديو اليوم قائلاً: “أنا لا أترشح للبرلمان في فيكتوريا، لأن بعض المنشورات لم تكن تلمح حتى ولكنها ذكرت بالفعل”.
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أسس جوتي منظمة NPO، العقود الآجلة المنسية
في عام 2014، وهو نفس العام الذي اجتمع فيه The Basics معًا وأعلنوا أنهم سيشكلون حزبًا سياسيًا، أوضحت صحيفة The Guardian أن جوتي ظهر في فيلم وثائقي عن الشامان الأسترالي الأصلي وصانع الديدجيريدو – يرداكي، بشكل أكثر دقة – جالو جورويوي. يقول مهرجان ملبورن السينمائي الدولي أن Gotye لعب دورًا في الفيلم من خلال أن يصبح أحد “أفراد عائلة Djalu غير المتوقعين” ويساعد في نشر موسيقى Djalu التقليدية، وكيف حدث هذا التعاون.
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تماشيًا مع نفس موضوع الحفاظ على الموسيقى، أسس جوتي أيضًا منظمة غير ربحية مقرها بروكلين، Forgotten Futures. هدف المنظمة غير الربحية هو “إحياء القطع الأثرية المفقودة والمنسية والحيوية من تاريخ الآلات الموسيقية الإلكترونية من خلال جمع الآلات الأصلية واستعادتها والحفاظ عليها بأمانة” بالإضافة إلى تسليط الضوء على مبدعي هذه الآلات وتأثيرها الثقافي. وفقًا لموقع Gotye’s Instagram، فإن هذا هو ما يعمل عليه بشكل أساسي في الوقت الحالي. كما شارك أيضًا في تأسيس شركة التسجيلات الخاصة به والتي يوجد مقرها في ملبورن في عام 2014، وهي Spirit Level.
ولكن على الرغم من أن Gotye يعمل في المقام الأول خلف الكواليس، إلا أنه لا يكتفي بالقليل من الموسيقى لأيام “Making Mirrors”. في عام 2020، قدم هو وThe Basics أداءً مرتجلًا قليلاً لأغنية “شخص اعتدت معرفته” في نادي Northcote الاجتماعي في فيكتوريا، أستراليا. ونعم، كان الجميع في الحشد يعرفون كل كلمة. في الآونة الأخيرة، في عام 2024، أصدر Gotye نسخة رقص مُعاد مزجها من أغنيته الناجحة على Soundcloud، لتذكير الجميع بالسبب وراء نجاحها في البداية. يبدو أن Gotye ليس مجرد شخص اعتاد الناس أن يعرفوه، بعد كل شيء.
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