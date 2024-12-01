ما حدث حقا لجوتي

هل اسم جوتي يدق الجرس؟ إنه بالتأكيد شخص كنت تعرفه. وينطبق هذا بشكل خاص إذا كنت قد ولدت ولم تمت في أوائل عام 2010، وكان بإمكانك السماع، و/أو لم تهرب إلى مجتمع خارج الشبكة. بخلاف ذلك، من المحتمل أنك سمعت أغنية جوتي، “شخص اعتدت أن أعرفه”، حوالي 10 مليون كوادريليون باجيليون مرة.

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من الصعب المبالغة في تقدير مدى حجم “شخص اعتدت أن أعرفه” في عام 2011 عندما أصدر جوتي ألبومه الاستوديو الثالث “Making Mirrors”. فازت الأغنية والألبوم بثلاث جوائز جرامي بما في ذلك أفضل ألبوم موسيقى بديل، وأفضل أداء بوب ثنائي/مجموعة (قام جوتي بترويض المسار مع فنان البوب ​​الكيوي، كيمبرا)، وسجل العام. حصلت أغنية “Somebody That I Used to Know” على جائزة البلاتينية 14 مرة، ولديها حاليًا ما يقرب من 1.9 مليار استماع على Spotify – لأغنية ظهرت في الأيام الأولى لـ Spotify. ولدى Gotye أكثر من 17 مليون مستمع شهريًا على Spotify. كما حصل الفيديو الشهير على 2.3 مليار مشاهدة.

ولكن بمجرد ظهور جوتي، اختفى، وأسقط أغنيته النووية وانطلق بعيدًا إلى أي كوكب ولد فيه. أو عاد إلى أستراليا (هو بلجيكي ونشأ في أستراليا). وماذا فعل فوتر أندريه “والي” دي باكر – المعروف أيضًا باسم جوتي – بعد ذلك؟ وكما يقول The Music، فهو لم يختف من عالم الموسيقى، بل دخل خلف الكواليس فحسب. شارك في إطلاق شركة التسجيلات المستقلة، Spirit Level، في عام 2014، وشكل منظمة غير ربحية تعتمد على الموسيقى، Forgotten Futures، وهو عضو في فرقة البوب ​​الأسترالية The Basics، والمزيد.

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