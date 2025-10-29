ما رأي الغرز في فوز دودجرز في اللعبة 3 الكلاسيكية المكونة من 18 شوطًا

إذن هل سهرت وانتظرت قبلة فريدي فريمان الليلية الجيدة؟

بعد علاقة دامت ست ساعات و39 دقيقة، أي ما يعادل تقريبًا 109 دولارات من الوقت، ستشتري لك ولشخص مميز غرفة في فندق “In & Out Motel”، تفوق فريق Dodgers على Jays 6-5 في 18 جولة صعبة. لحظات لا تنسى:

حصل رماة الإغاثة في تورنتو على فترات إرجاء أكثر من المجرم في مدينة الملاذ الآمن بعد أن تم وضع علامة على العديد من الكرات في مسار التحذير.

ألقى الرامي الأخير في لعبة Dodgers Bullpen، Will “Calvin” Klein، أربع أدوار عصرية.

وصل Shohei Ohtani إلى “القاعدة الأولى” تسع مرات، وهو أكثر مما يفعله الرجل العادي طوال حياته.

وبالطبع فطيرة اليقطين التي قمت بزيارتها مرة أخرى في ساعات الصباح الأولى … لا أزال أرتدي Dodger Blue في اللعبة 5 يوم الأربعاء.

سمح Super Shohei بأربعة أشواط وذهب 0 مقابل 3 على اللوحة.

عاد فلاديمير غيريرو جونيور.

قام The Jays بتسوية المسلسل. النهائي 6-2. لا رهان.

لا يزال منخفضًا -499 ريكمونداي.

