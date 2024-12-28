ما زالت الطائرات لم تعيد كتابة تاريخ فواتيرها الرديء

لقد كنا نحاول اللحاق بالجزء الأفضل من 64 عامًا حتى الآن. كانت أول مباراة لعبها فريق Jets – المعروف آنذاك باسم Titans – في 11 سبتمبر 1960. كان هناك 10000 شخص منتشرين حول ملعب Polo Grounds الذي يضم 55000 مقعدًا بعد ظهر يوم الأحد، وكانت أول مباراة كرة قدم احترافية تُلعب هناك منذ 27 نوفمبر. ، 1955 (العمالقة 35، براون 35)، أول مباراة في الدوري الرئيسي من أي نوع منذ 29 سبتمبر، 1957 (القراصنة 9، العمالقة 1).

في تلك المباراة الأولى، مع توفر آلاف المقاعد الجيدة، حقق العمالقة فوزًا بنتيجة 27-3 على بافلو بيلز بفضل هبوطين متسرعين من آل دورو، و66 ياردة اندفاعًا من بيت هارت و152 ياردة تمريرة وTD من لاعب الوسط ديك جاميسون. . كان لدى دون ماينارد أربعة مسكات لمسافة 116 ياردة. اعترض الدفاع Bills QBs Bob Brodhead و Tommy O’Connell مرتين. ستفوز الطائرات مرة أخرى بعد شهر، في استاد الحرب التذكاري القديم في بوفالو (حتى ذلك الحين كان يُطلق عليه اسم “The Rockpile”).

لقد كانت طريقة رائعة لبدء علاقة طويلة مع أصدقائنا في الشمال والغرب. وبدا في تلك اللحظة أن بوفالو قد يكون بمثابة الأخ الصغير الجيد لمنافسيهم في دوري كرة القدم الأمريكية في نيويورك.

لم ينجح الأمر بهذه الطريقة. طوال معظم الوقت منذ ذلك الحين، وجهت الطائرات رسالة إلى فريدو كورليوني: “أنا أخوك الأكبر وقد تم تجاوزي!”