ما ستجده في نظام دريك اليومي

من الواضح إلى حد ما أن دريك يأخذ صحته على محمل الجد. خلاف ذلك ، لن يكون قادرًا على إظهار عضلات خطيرة على Instagram. لكن الحفاظ على العجاف والقوية غير ممكن إذا لم تكن ملتزمًا باستهلاك الأطعمة ذات المغذيات العالية. هذا هو السبب في حمية دريك.

على الرغم من أنه من الصعب للغاية قول ما يأكله دريك على أساس يومي ، إلا أنه قدم الكثير من القرائن فيما يتعلق بما هو موجود في قائمته العادية. أولاً ، ننسى البحث عن اللحوم على صحنه. خلال دفق مباشر 2024 مع لاعب Twitch Tyler “Ninja” Blevins ، ذكر أنه كان نباتيًا (عبر مضلع).

على نفس المعيشة ، أشار دريك أيضًا إلى أنه يحب أناناس على البيتزا (عبر تغريدة من حساب Twitch X الرسمي). هذا دليل مزدوج: إنه يأكل الفواكه الاستوائية الغنية بالمغذيات ولم يقطع الكربوهيدرات تمامًا ، على الأقل إذا كانت البيتزا الخاصة به هي الطريقة التقليدية. (إليك ما يحدث عندما تأكل أناناس كل يوم.)