ما ستجده في نظام دريك اليومي

من الواضح إلى حد ما أن دريك يأخذ صحته على محمل الجد. خلاف ذلك ، لن يكون قادرًا على إظهار عضلات خطيرة على Instagram. لكن الحفاظ على العجاف والقوية غير ممكن إذا لم تكن ملتزمًا باستهلاك الأطعمة ذات المغذيات العالية. هذا هو السبب في حمية دريك.
على الرغم من أنه من الصعب للغاية قول ما يأكله دريك على أساس يومي ، إلا أنه قدم الكثير من القرائن فيما يتعلق بما هو موجود في قائمته العادية. أولاً ، ننسى البحث عن اللحوم على صحنه. خلال دفق مباشر 2024 مع لاعب Twitch Tyler “Ninja” Blevins ، ذكر أنه كان نباتيًا (عبر مضلع).
على نفس المعيشة ، أشار دريك أيضًا إلى أنه يحب أناناس على البيتزا (عبر تغريدة من حساب Twitch X الرسمي). هذا دليل مزدوج: إنه يأكل الفواكه الاستوائية الغنية بالمغذيات ولم يقطع الكربوهيدرات تمامًا ، على الأقل إذا كانت البيتزا الخاصة به هي الطريقة التقليدية. (إليك ما يحدث عندما تأكل أناناس كل يوم.)
دريك لا يأكل اللحم – لكن هل ما زال يبحر في تناول الكربوهيدرات؟
ومن المثير للاهتمام ، في عام 2017 ، ذكرت Glamour أن الكربوهيدرات ربما لم تكن طعامًا من أجل دريك في ذلك الوقت. ذكر جوني روكسكس ، مدرب دريك الشخصي في ذلك الوقت ، أن النجم قد ابتعد عن الكربوهيدرات المكررة للمساعدة في “مرحلة القطع”. (قد ترغب أيضًا في معرفة الأسباب التي تجعلك يجب عليك تجنب الكربوهيدرات المكررة.) نظرًا لأن المقالة نُشرت قبل سبع سنوات من حدث Twitch الذي يضم بيتزا ، فمن المحتمل أن يكون دريك قد أعاد الكربوهيدرات إلى حياته ، على الأقل إلى حد ما.
ومع ذلك ، فمن غير الواضح ما إذا كان لا يزال يحتفظ باستا على طول ARM ، والذي تحدث عنه Roxx أيضًا خلال مقابلته الحصرية. على الأرجح ، دريك يعدل من تناول المعكرونة. بعد كل شيء ، في عام 2020 ، شملت باش عيد ميلاده 34 على الأقل مساعدة واحدة من Mac والجبن. تأتي هذه النظرة الداخلية إلى حفلة عيد ميلاد المشاهير مباشرة من مقال فانيتي فير الذي أطلق على عدد قليل من العناصر البوفيه التي وافق عليها دريك على ما يبدو للاحتفال به. جنبا إلى جنب مع ماك والجبن ، شملت انتشار القرنبيط المشوي مع الزبيب. (من الغريب أن الزبيب كانوا أيضًا مكونًا في طاجن Mac و Cheese.) في ذلك الوقت ، تم عرض الدواجن والمأكولات البحرية على طاولة عيد الميلاد أيضًا ، ولكن مع القبول النباتي 2024 ، قد لا يقدم الطرف التالي Drake أي أجرة قائمة على الحيوانات أو الأسماك.
حمية دريك لها خيارات صحية وصديقة للوزن
تُظهر منظر رفيع المستوى من نظام دريك المرصوف بالحصى (المفترض) أن يظهر حمية من 30 شخصًا يتجنب اللحوم ، ويحتضن الفواكه (الأناناس) والخضروات (القرنبيط) ، ومن المحتمل أن يتحكم في تناول الكربوهيدرات ، باستثناء البيتزا في وقت متأخر من الليل (على الرغم من أنك يجب ألا تأكل البيتزا قبل السرير). من منظور صحي ، يمكن أن تكون هذه القرارات جيدة لنظامه القلب والأوعية الدموية وأهداف إدارة الوزن.
على سبيل المثال ، أظهرت دراسة أجريت عام 2021 في مجلة جمعية القلب الأمريكية أنه عندما بدأ الأفراد اتباع نظام غذائي يركز على النبات في مرحلة البلوغ المبكرة ، قللوا من خطر الإصابة بأمراض القلب بحلول الوقت الذي وصلوا فيه إلى سنوات منتصف العمر. حتى المشاركين الذين تناولوا المنتجات الحيوانية في بعض الوقت قللوا من فرصهم في أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 52 ٪.
وفي الوقت نفسه ، لا يزال الحفاظ على الكربوهيدرات في الفحص أحد أكثر الطرق المقبولة على نطاق واسع للتحكم في وزنك. تناول وجبات منخفضة الكربوهيدرات ينتج تأثيرًا مثبطًا للشهية. خلصت النتائج التي توصلت إليها دراسة أجريت عام 2018 في JAMA إلى أنه بعد عام ، فقد أخصائيو الحمية الذين تابعوا أنظمة الأكل المنخفضة الكربوهيدرات نفس المبلغ الذي تناوله أقرانهم الذين تناولوا أنظمة الأكل منخفضة الدهون. بمعنى آخر ، يبدو أن الحد من الكربوهيدرات له نفس النتيجة مثل تقليل الدهون.