ما علمته رحلة دي أنجيلو راسل حول الدوري الاميركي للمحترفين

رياضة
ما علمته رحلة دي أنجيلو راسل حول الدوري الاميركي للمحترفين

آخر مرة كان فيها D’Angelo Russell شبكة ، حصل على مظهره الوحيد في لعبة All-Star وساعدهم في الحصول على رصيف فاصلة غير متوقع.

في عودته في بروكلين ، فإن راسل مقتنع بأنه يمكنه تشغيل ما بعد الموسم الأكثر إثارة للصدمة هذه المرة.

قال راسل: “آخر مرة حدث فيها …”. “لذلك أعتقد أنه إذا كان سيحدث ، فسيتم ذلك. بالتأكيد لدينا الفرصة. لدينا بالتأكيد مجموعة لطيفة ، بالتأكيد لدينا جميع المدربين وكل شيء لإعطائها ذلك.

“لذلك سنستمر في التحضير مثل هذا في الخطط. ولكن بقدر ما أتقدم على نفسي ومحاولة القيام بالأشياء من المألوف ، هذا ليس حقًا … إنه نوع من سيطرتي ، أود أن أقول. لذلك (لقد) فقط يجب أن أذهب إلى لعبة واحدة في وقت واحد ، فوز واحد في وقت واحد. “

المكّي ساهل

المكّي ساهل

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