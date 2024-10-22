ما قاله زملاء ستيفي نيكس السابقون عنها

بحلول منتصف السبعينيات، كانت فرقة فليتوود ماك البريطانية قد تمتعت بالفعل بمسيرة مهنية ناجحة، وحققت العديد من النجاحات على جانبي المحيط الأطلسي منذ تأسيسها في لندن عام 1967. سميت الفرقة على اسم عازف الدرامز ميك فليتوود وجون “ماك” ماكفي، وكانت الفرقة تشتهر بصوت موسيقى الروك البلوز الثقيل الذي يتوافق مع الاتجاهات المخدرة في ذلك الوقت.

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لكن كل ذلك تغير في عام 1975، عندما أضافت الفرقة عضوين جديدين: ليندسي باكنغهام وستيفي نيكس، وهما مؤلفي أغاني أمريكيين أصبحا فيما بعد أكثر أعضاء فليتوود ماك شهرة. تحت تأثير باكنغهام ونيكس، ذهبت الفرقة إلى الستراتوسفير مع علامتها التجارية الجذابة من موسيقى البوب ​​روك، وبعد ذلك أصبحت نيكس نفسها نجمة منفردة رئيسية (تم إدخالها في قاعة مشاهير الروك آند رول مرتين: مرة واحدة مع فليتوود Mac ومرة ​​أخرى بناءً على مزاياها الخاصة). ولكن في حين أن رحلة نيكس إلى عالم موسيقى البوب ​​جعلتها تنتقل من قوة إلى قوة، فإن علاقاتها مع الأعضاء الآخرين في الفرقة التي جعلت منها أسطورة كانت مثيرة للاهتمام، على أقل تقدير.

إليكم أنجح تشكيلة Fleetwood Mac – تلك التي أنشأت الألبوم الأكثر مبيعًا “Rumours” في عام 1977، والذي قال نيكس إنه “ليس لديه فرصة” للإصلاح بعد وفاة العضوة كريستين ماكفي في عام 2022 (لكل اشخاص) – كان عليه أن يقول عن نيكس على مر السنين.

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