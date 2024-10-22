ما قاله زملاء ستيفي نيكس السابقون عنها

بحلول منتصف السبعينيات، كانت فرقة فليتوود ماك البريطانية قد تمتعت بالفعل بمسيرة مهنية ناجحة، وحققت العديد من النجاحات على جانبي المحيط الأطلسي منذ تأسيسها في لندن عام 1967. سميت الفرقة على اسم عازف الدرامز ميك فليتوود وجون “ماك” ماكفي، وكانت الفرقة تشتهر بصوت موسيقى الروك البلوز الثقيل الذي يتوافق مع الاتجاهات المخدرة في ذلك الوقت.
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لكن كل ذلك تغير في عام 1975، عندما أضافت الفرقة عضوين جديدين: ليندسي باكنغهام وستيفي نيكس، وهما مؤلفي أغاني أمريكيين أصبحا فيما بعد أكثر أعضاء فليتوود ماك شهرة. تحت تأثير باكنغهام ونيكس، ذهبت الفرقة إلى الستراتوسفير مع علامتها التجارية الجذابة من موسيقى البوب روك، وبعد ذلك أصبحت نيكس نفسها نجمة منفردة رئيسية (تم إدخالها في قاعة مشاهير الروك آند رول مرتين: مرة واحدة مع فليتوود Mac ومرة أخرى بناءً على مزاياها الخاصة). ولكن في حين أن رحلة نيكس إلى عالم موسيقى البوب جعلتها تنتقل من قوة إلى قوة، فإن علاقاتها مع الأعضاء الآخرين في الفرقة التي جعلت منها أسطورة كانت مثيرة للاهتمام، على أقل تقدير.
إليكم أنجح تشكيلة Fleetwood Mac – تلك التي أنشأت الألبوم الأكثر مبيعًا “Rumours” في عام 1977، والذي قال نيكس إنه “ليس لديه فرصة” للإصلاح بعد وفاة العضوة كريستين ماكفي في عام 2022 (لكل اشخاص) – كان عليه أن يقول عن نيكس على مر السنين.
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ليندسي باكنجهام
كان ستيفي نيكس وليندسي باكنغهام قد أدىا معًا بالفعل لعدة سنوات قبل الانضمام إلى فليتوود ماك، أولاً في فرقة فريتز للمخدرات قصيرة العمر، ثم لاحقًا كثنائي، باكنغهام نيكس، وأصدرا ألبومًا يحمل عنوانًا ذاتيًا في عام 1973. بحلول ذلك الوقت، كانا أيضًا زوجان رومانسيان، لكن علاقتهما بدأت بالانهيار أثناء تسجيل “شائعات”. على الرغم من أنهم استمروا في العمل معًا، إلا أنهم أصبحوا بعد ذلك متعاونين غير مستقرين. في عام 2018، تم طرد باكنغهام من الفرقة، وهي لحظة مثيرة للجدل أدت إلى عودة علاقتهما الصخرية إلى دائرة الضوء واتهام نيكس بالتهديد بالمشي إذا سُمح لباكنغهام بالانضمام إلى جولتهما الأخيرة. وقال باكنغهام لصحيفة لوس أنجلوس تايمز: “أعتقد أنها رأت إمكانية إعادة تشكيل الفرقة على طراز ستيفي نيكس”. “أكثر نعومة وهدوءًا، مما يمنحها المزيد من الفرص للقيام بهذا النوع من الحديث الذي تقوم به على خشبة المسرح.”
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على الرغم من أن نيكس رد على هذه الاتهامات، إلا أن باكنغهام كان يشفق على وصفه لزميله السابق في الفرقة. وقال: “يمكنك إجراء تحليل كامل لستيفي في هذه المرحلة من حياتها وما يُسمح لها بحدوثه وما يُسمح لها بالابتعاد عنها”. “بدا إبداعها، على الأقل لفترة من الوقت، وكأنها لم تكن على اتصال بذلك. الأمر نفسه ينطبق على مستوى الطاقة التي كانت تتمتع بها على خشبة المسرح. أعتقد أن ذلك كان صعبًا عليها، حيث رأتني أقفز في مكان غير مناسب لعمرها. كما أنها وحيدة، ولديها الأشخاص الذين يعملون لديها، وأنا متأكد من أن لديها أصدقاء، لكنك تعلم.”
كريستين ماكفي
كانت كريستين ماكفي عضوًا في فليتوود ماك لمدة خمس سنوات تقريبًا عندما شهدت الفرقة وصول ستيفي نيكس وليندسي باكنغهام. قدم McVie غناءًا لبعض أكبر أغاني الفرقة حتى تلك اللحظة، وسيستمر في القيام بذلك خلال ذروة نجاحهم التجاري، بما في ذلك أغاني “Rumours” و”You Make Loving Fun” و”Don’t Stop”. ومع ذلك، وجدت نفسها طغت عليها زميلتها الجديدة في الفرقة، والتي كانت أصغر منها بخمس سنوات وكان لها الفضل في تزويد الفرقة بجمالية صوفية جديدة استقبلها الجمهور بأعداد كبيرة.
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اعترفت ماكفي بأنها شعرت في البداية بعدم الأمان بشأن وصول نيكس، لكنها تصالحت لاحقًا مع دورها في الفرقة، مرتاحةً لمواهبهم المتناقضة. قال ماكفي في مقطع TikTok: “لفترة من الوقت، شعرت بالغيرة بالتأكيد”. “لم يدم الأمر طويلاً. أنت تدرك ما هو دورك ودوري هو أن أكون جزءًا مما هو عليه جون وميك وألا أكون في الخطوط الأمامية. لم يكن بإمكاني القيام بحركات دائرية بالشيفون أكثر من قدرة ستيفي على عزف موسيقى البلوز على البيانو. “
على الرغم من التوترات العديدة داخل الفرقة، تمتع نيكس وماكفي لاحقًا بصداقة وثيقة. قالت في مقابلة مع رولينج ستون عام 2014: “ستيفي مستقيم كالسهم”. “إنها مباشرة جدًا، وصادقة جدًا، ومهووسة جدًا بنفسها بطريقة ما. وأنا لا أقصد ذلك بطريقة سيئة. لديها علامتها التجارية الخاصة بها، هل تعلم؟ إنها أيقونة. إنها عبقرية. إنها جميلة ولطيفة، امرأة جميلة وأنا أحبها حتى الموت، وأنا مختلفان، ولا أستطيع ألا أحب المرأة؛ إنها رائعة جدًا في كل قسم على حدة.”
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ميك فليتوود
شهد ميك فليتوود قدرًا كبيرًا من التغيير خلال السنوات الثماني الأولى من شركة فليتوود ماك، بما في ذلك الباب الدوار للموسيقيين. بالإضافة إلى وصول كريستين زوجة المؤسس جون ماكفي بعد ثلاث سنوات من تشكيل الفرقة، شهدت السنوات الأولى للفرقة فقدان العديد من الأعضاء المؤثرين بما في ذلك سلسلة من عازفي الجيتار: بيتر جرين، داني كيروان، بوب ويلش، وبوب ويستون. آخرها غادر بعد علاقة غرامية مع زوجة فليتوود. بعد هذه المغادرات قامت الفرقة بتجنيد ليندسي باكنغهام، الذي وافق على الانضمام بشرط أن ينضم شريكه الرومانسي والموسيقي ستيفي نيكس أيضًا. ولحسن الحظ قبلت الفرقة.
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سيستمر فليتوود ونيكس في إقامة علاقة غرامية لمدة عامين في ذروة شهرتهما، وسط تداعيات انهيار علاقة نيكس وباكنغهام، والتي اعترف بأنها تسببت في قدر كبير من الدراما في كل مكان. وقال فليتوود لصحيفة التلغراف: “أنا آسف لأننا لم نفكر في ليندسي بما فيه الكفاية”. “كنا نظن أنه بخير، ولكن كان بحاجة إلى الاعتراف به.”
وفي معرض تأمله لحالة علاقة العمل بين الزوجين السابقين، قال فليتوود في عام 2024: “ليس سرا، وليس من الثرثرة أن هناك جدارا من الطوب هناك عاطفيا … ستيفي قادرة على التحدث بوضوح عما تشعر به وما لا تشعر به”. أشعر، كما تشعر ليندسي، لكنني شخصيًا أود أن أرى الشفاء بينهما – وهذا لا يجب أن يأخذ شكل جولة بالضرورة” (لكل لوحة).
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جون ماكفي
يعد Bassist John McVie العضو الأقل شهرة في تشكيلة Fleetwood Mac الكلاسيكية، لكنه قدم خيطًا مهمًا من الاستمرارية في الفرقة جنبًا إلى جنب مع عازف الدرامز ميك فليتوود. كما قدم أيضًا خطوط الجهير التي لا تُنسى والتي تدعم الأغاني التي كتبها ستيفي نيكس وليندسي باكنغهام وزوجته كريستين خلال الفترة الإمبراطورية للفرقة.
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في مقابلة أسئلة وأجوبة عام 2004 نظمتها Penguin، تذكر ماكفي الرهبة التي شعر بها عند وصول نيكس وباكنغهام في عام 1975. “لقد تدربنا في قبو وكيلنا وأتذكر أنهم قاموا بأداء “ثلاثة أجزاء” لأول مرة، ” كتب (لكل FleetwoodMac.net). “قشعريرة! مثير للغاية! عزف ليندسي أذهلني. صوت ستيفي وأغانيه. نعم، يمكنك القول إنني معجب!” كما ردد رواية زوجته السابقة عن نيكس، واصفًا الصداقة التي تدعمها صراحة الأخير.
“أود أن أعتقد أنني وستيفي كنا دائمًا أصدقاء. إنها سيدة عظيمة. يمكن أن تكون مضحكة للغاية وأنت تعرف دائمًا أين تقف معها. كما أن لديها واحدة من أقذر الضحكات التي رأيتها على الإطلاق. سمعت من امرأة!” وادعى أيضًا أنه لم يعلم أبدًا بعلاقة نيكس مع فليتوود حتى تم الكشف عنها في السيرة الذاتية للأخير.
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