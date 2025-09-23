ما قاله صانع تايلينول عن العلاقة غير الحاسمة بين المخدرات والتوحد

ارتفعت حالات اضطراب طيف التوحد على مدى العقدين الماضيين. اليوم ، تؤثر الحالة على حوالي 3.2 ٪ من الأطفال في الولايات المتحدة ، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

في 22 سبتمبر ، 2025 ، أعلنت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية (HHS) أن الارتفاع في مرض التوحد في مرحلة الطفولة يرتبط باستخدام أسيتامينوفين (ويعرف أيضًا باسم الباراسيتامول) من قبل النساء الحوامل. نتيجة لذلك ، سيُطلب من صانعي الأسيتامينوفين إضافة ملصق سلامة المستهلك إلى منتجاتهم. أشار المفوض إدارة الغذاء والدواء (FDA) الدكتور مارتي ماكاري إلى أن الوكالة “تتخذ إجراءات لجعل الآباء والأطباء على دراية بمجموعة كبيرة من الأدلة حول المخاطر المحتملة المرتبطة بالأسيتامينوفين”.

ومع ذلك ، يقول أحد صانعو الأسيتامينوفين-Kenvue ، الشركة التي تقف وراء العلامة التجارية Tylenol-إن الحقائق لا تدعم رابط الأسيتامينوفين-التوت. في بيان ، قال كينفو إن “علم الصوت يظهر بوضوح أن تناول الأسيتامينوفين لا يسبب مرض التوحد” (لكل برنامج تلفزيوني).

ومع ذلك ، تشير مراجعة 2025 في الصحة البيئية إلى وجود اتصال محتمل. درست المراجعة 47 دراسة وقررت وجود أدلة كافية لدعم العلاقة بين التعرض لأسيتامينوفين في الرحم وتشخيص مرض التوحد لاحقًا. بالإضافة إلى ذلك ، نظرت دراسة أجريت عام 2020 في الطب النفسي في JAMA إلى 996 سجلات للمريض ذات الصلة لمعرفة ما إذا كان الأطفال الذين استخدموا أمهاتهم أسيتامينوفين أكثر عرضة لخطر الإصابة بالتوحد أو حالة ذات صلة ذات صلة بالدماغ مثل اضطراب فرط النشاط في نقص الانتباه (ADHD). ووجدت الدراسة أيضًا ما يكفي من اتصال لضمان مزيد من البحث.