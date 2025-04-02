ما قاله غانت إيمهارا السابقون عنه

بصفته مضيفًا للتلفزيون المغناطيسي ، كان عالمًا رائعًا ، كان Grant Imahara عضوًا حيويًا في “Mythbusters”. بعد الانضمام إلى السلسلة التعليمية والمسلية في الموسم الثالث ، ساعد Imahara في إثبات وأيضًا فضح بعضًا من أخطر السيناريوهات حول “Mythbusters” عبر مجموعات تفصيلية وإبداعية ، على علم بخلفيته الواسعة كمهندس وفنان للمؤثرات الخاصة والروبوتات. أصبح Imahara أحد نجوم العرض في العرض ، وبعد أن تم تركه بواسطة قناة Discovery Network “Mythbusters” في عام 2014 ، تابع سلسلة “White Rabbit Project” من أجل Netflix.

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بعد مواصلة العمل في العديد من القطاعات الأخرى القائمة على التكنولوجيا في عالم الترفيه ، حافظت إيمهارا على تمدد الأوعية الدموية في يوليو 2020. في واحدة من أكثر الأشياء المأساوية التي تصيب طاقم “الأساطير” ، أنهى الحدث الطبي المفاجئ حياة الشخصية التلفزيونية الشعبية في سن 49. إليكم ما قاله زملاء Imahara و Costars و Friends عن مهندس “Mythbusters” وإبداعاته.