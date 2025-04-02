ما قاله غانت إيمهارا السابقون عنه

بصفته مضيفًا للتلفزيون المغناطيسي ، كان عالمًا رائعًا ، كان Grant Imahara عضوًا حيويًا في “Mythbusters”. بعد الانضمام إلى السلسلة التعليمية والمسلية في الموسم الثالث ، ساعد Imahara في إثبات وأيضًا فضح بعضًا من أخطر السيناريوهات حول “Mythbusters” عبر مجموعات تفصيلية وإبداعية ، على علم بخلفيته الواسعة كمهندس وفنان للمؤثرات الخاصة والروبوتات. أصبح Imahara أحد نجوم العرض في العرض ، وبعد أن تم تركه بواسطة قناة Discovery Network “Mythbusters” في عام 2014 ، تابع سلسلة “White Rabbit Project” من أجل Netflix.
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بعد مواصلة العمل في العديد من القطاعات الأخرى القائمة على التكنولوجيا في عالم الترفيه ، حافظت إيمهارا على تمدد الأوعية الدموية في يوليو 2020. في واحدة من أكثر الأشياء المأساوية التي تصيب طاقم “الأساطير” ، أنهى الحدث الطبي المفاجئ حياة الشخصية التلفزيونية الشعبية في سن 49. إليكم ما قاله زملاء Imahara و Costars و Friends عن مهندس “Mythbusters” وإبداعاته.
آدم سافاج
جاءت بعض لحظات “Mythbusters” لأفضل لحظات آدم سافاج على مقربة من منح Imahara. وراء الكواليس من السلسلة الطويلة ، وبين الطلقات والبناء ، كان Savage مسرورًا في روح الدعابة في Imahara. وقال سافاج في سلسلة الويب “تم اختباره”: “كان جرانت فرحانًا. أنت تعرف هذا ، كان جرانت مضحكا”. “لكن ، كان من الناحية الشخصية ، كان فرحانًا. والشيء عنه هو أنه كان انطباعيًا جيدًا بشكل غير مألوف. وكان لديه انطباعات عن جميع زملائه في العمل.” كان تقليد إيمهارا للوحشية المهروسة يدويًا ، وكان انطباعه عن جيمي هاينيمان يمسك يديه أمام وجهه لتقريب شارب صوفي.
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بعد وفاة Imahara في عام 2020 ، قام Savage بإحياءه على X ، المعروف سابقًا باسم Twitter. وكتب سافاج: “كان جرانت مهندسًا وفنانًا وفنانًا رائعًا حقًا ، ولكنه أيضًا مجرد شخص سخي وسهل ولطيف”. “كان العمل مع جرانت ممتعًا للغاية. سأفتقد صديقي.” وبعد مرور عام ، قدم سافاج بعض الأفكار الأخرى حول Costar المتوفى. وقال لـ Yahoo! ترفيه. “إن ذاكرتي المفضلة لجرانت هي ، في كل مرة تسير فيها التجربة بالطريقة التي ينبغي أن يكون بها ، أعرب جرانت عن الكثير من الفرح بوجهه.”
كاري بايرون
غادر كاري بايرون “Mythbusters” في عام 2014 بعد أن تعطلت المفاوضات مع Discovery Channel Brass. غادرت المسلسل مع أعضاء فريق العمل الآخرين الذين لم يتمكنوا من ترتيب عقد جديد ، أي Tory Belleci و Grant Imahara. انضم هؤلاء الثلاثة إلى القوات للمعرض القائم على التاريخ القائم على التاريخ ، “مشروع الأرنب الأبيض” ، الذي ضرب Netflix في عام 2016. كل تلك السنوات من التعاون ، عبر مسلسلتين تلفزيونيين ، بنيت رابطة قوية بين بايرون وإيمهارا. لقد تواصلوا أولاً في مختبر “Mythbusters” ، ويمتزحون حول تدابير توفير التكاليف ومشاركة سحر الروبوتات. “لقد سحنتني بمستوى المذابح الذي يدرك الذات ، وأعادت تعريف شكل” رائع “. لقد تعلمت بسرعة الاعتماد عليك من أجل الحماس والسخرية ، والضحك بصوت عالٍ جدًا على النكات الخاصة بك ، وكيف كان ممتعًا لنزعيك بروح الدعابة القذرة والسلوك السيئ”.
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من الواضح أن بايرون كانت تعتز بوقتها في العمل مع إيمهارا. “لقد أعطينا الدم والعرق والدموع (والعديد من السوائل الجسدية الأخرى) لبرنامج تلفزيوني كان بالنسبة لنا مثل صنع أفضل فيلم منزلي على الإطلاق ، ولكن بالنسبة لجيل من المعجبين ، كانت دعوة للتساؤل عن عالمهم وتجربة عالمهم”. “أنا غاضب لأنك رحل. لم نفعل بعد.”
Tory Belleci
ساعد البناء ، فنان المؤثرات الخاصة ، والمشارك في حيلة Tory Belleci في صنع تلفزيون متفجر مع Grant Imahara على “White Rabbit Project” و “Mythbusters”. عمل Belleci على “Mythbusters” قبل انضمام Imahara إلى العرض ، لكنهم كانوا يعرفون بعضهم البعض منذ عام 1997 ، عندما كان كلاهما يعملان في استوديو تأثيرات الأفلام الراقية. “لقد عملنا على الكثير من المشاريع في فيلم Lucas Films ، لكن بناء نماذج لـ” حرب النجوم “في أذهاننا كانت الكأس المقدسة. لقد صنعناها”.
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أصبح Belleci معجبًا بشكل خاص بعمل Imahara خلال فترة “Mythbusters”. “لقد جلب جانبًا تقنيًا جديدًا إلى العرض الذي كنا نفتقده. لقد كان في الواقع الشخص الوحيد من بين الممثلين الحاصلين على درجة علمية – وأحب تذكير الجميع بذلك” ، صرح بيلسي. “لقد كان سيد الروبوتات ، وموسوعة من التوافه الخيال العلمي ، ومصدر إلهام للجميع. لقد أدركنا بسرعة أن إضافة المنحة كانت أساسية وجعلت الفريق أكبر من مجموع أجزائه.”
روبرت لي
لا أحد يؤدي على المزيد من حلقات “Mythbusters” من روبرت لي. عبر ما يقرب من 300 حلقة من العرض ، من بداية عام 2003 على إحياءها في أواخر عام 2010 ، ساعدت Lee ، فنان صوتي متمرس متخصص في التلفزيون الوثائقي ، على التحرك وشرح ما كان يحدث للمشاهدين في دوره كراوي كامل. حصلت لي على مراقبة عمل جرانت إيمهارا عن قرب ، وشارك في السلسلة إلى جانب المهندس والشخصية على الهواء لمدة 13 عامًا.
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عندما توفي Imahara في عام 2020 ، أصدر Lee بيانًا شخصيًا نادرًا على حسابه على X لتبادل أفكاره حول الوفاة ، ولكن أيضًا للإشارة إلى الصفات التي جعلت Imahara جيدًا في ما فعله. وقال لي: “صدمت وحزن لا يصدق لسماع وفاة جرانت”. “غير متواضع ، سخية تمامًا ، مع موهبة في جعل أشياء مستحيلة تحدث بسهولة. أفكاري مع عائلته وأصدقائه.”
فيك ميجنيدونا
“Star Trek” هو عرض بث مباشر من صنع المعجبين ، والذي تم إصداره بشكل مستقل والذي يلتقط حيث تم إيقاف سلسلة “Star Trek” في الستينيات. تم تطويره ورعته من قبل الفنان الصوتي في الخيال العلمي والفنان الصوتي الأنيمي فيك ميجنيو ، الذي لعب دور البطولة كقائد كيرك ، المسلسل المدرج في الممثلين في العالم ، ومضيف التلفزيون ، والممثل العرضي جرانت إيمهارا في دور سولو ، حيث كان يسكن الدور الذي لعبه جورج تاكي في الأصل.
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وفقًا لـ Mignogna ، التقى Imahara عندما كانا يوقعان على توقيعات في مؤتمر Dragoncon Fan. طلب من Imahara لعب Sulu عندما تحدث نجمة “Mythbusters” عن حبه في طفولته “Star Trek” وإعجابه بشخصية Sulu على وجه الخصوص. ساعد Imahara في تلاعب الإضاءة على المجموعات أيضًا ، حيث قدم مواد بقايا من عمله على برامج Robot Fighting TV. وقال ميندونا في مقطع فيديو على Facebook بعد وفاة Imahara: “لقد كان مذهلاً. يا له من إنسان طيب. واحد من أكثر البشر والأكثر كرمًا الذين قابلتهم على الإطلاق”. “لطفه وصداقته ومزاجه الإيجابي طوال الوقت على المجموعة كان فرحة للجميع.”