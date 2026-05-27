ما قاله مدرب باكرز مات لافلور عن ادعاءات جوش جاكوبس المزعجة

ولم يقدم مدرب باكرز مات لافلور أي تفاصيل حول اعتقال النجم جوش جاكوبس بخمس تهم، بما في ذلك العنف المنزلي.

وقال لافلور للصحفيين يوم الأربعاء: “هناك الكثير من الأسئلة حول جوش، سألتزم بالبيان الذي أصدرناه كمنظمة واترك العملية تسير”.

لم يُجب LaFleur على الأسئلة حول ما إذا كان الفريق يستعد لاحتمال أنه قد يكون بدون خلفيته الأساسية أو عندما يتوقع التوصل إلى حل.

وقال: “أعتقد أن الكثير سيحدث بين الآن وحتى ذلك الحين”.

تم القبض على جاكوبس، 28 عامًا، يوم الثلاثاء في ولاية ويسكونسن بخمس تهم بعد أن سلم نفسه إلى السلطات، وفقًا لشبكة NFL، وتم الكشف عن صورته منذ ذلك الحين.

قالت إدارة شرطة هوبارت لورانس (ويسكونسن) إنه تم استدعاؤها في الساعة 8:37 صباحًا يوم السبت بخصوص “شكوى إزعاج” تتعلق بجاكوبس.

وبحسب الإدارة، فهو متهم بالضرب، والإضرار الإجرامي بالممتلكات، والسلوك غير المنضبط، والخنق والخنق، وترهيب الضحية.

أصدر مكتب المدعي العام لمقاطعة براون بيانًا يوم الأربعاء قال فيه إن قرار الاتهام النهائي سيأتي بينما يطلب معلومات إضافية، وتم إطلاق سراح جاكوبس من الحجز.

أصدر محاميا جاكوبس، ديفيد تشيسنوف وريتشارد شونفيلد، بيانًا يوم الثلاثاء قائلين إن العداء “ينفي بشدة” هذا الادعاء ولم يتم الإعلان عن الأدلة “المهمة” بعد.

وقالوا في بيان يوم الأربعاء إنهم سعداء بإطلاق سراحه ولم يتم توجيه أي تهم جنائية بعد.

وجاء في بيانهم: “كما قلنا سابقًا، نشجع الجميع على الحفاظ على عقل متفتح أثناء مراجعة الأمر بالكامل”. وأضاف: “نحن واثقون من أنه بمجرد جمع كل الأدلة وتقييمها، فإنها ستؤكد أنه لا ينبغي توجيه أي اتهامات ضد جوش في المستقبل”.

وقال The Packers في بيان يوم الثلاثاء إنهم على علم بالموقف، ومثل LaFleur، امتنعوا عن التعليق، بينما قال اتحاد كرة القدم الأميركي إنه على اتصال مع Green Bay بشأن هذا الأمر.

قد يواجه جاكوبس تعليقًا محتملاً، اعتمادًا على ما يتكشف في التحقيق.

قال La Fleur أن الفريق لديه معايير يفرضها.

قال لا فلور: “دائمًا. لدينا دائمًا معايير عالية هنا، لكن أعتقد أن رجالنا قاموا بعمل جيد حقًا خلال فترة وجودي هنا”. “(المدير العام) بريان (جوتيكونست) وموظفوه يقومون بعمل رائع في تقييم الشخصية وجلب أشخاص جيدين حقًا.”

أكمل جاكوبس للتو موسمه الثاني مع باكرز ويتبقى عامين على الصفقة التي تبلغ مدتها أربع سنوات بقيمة 48 مليون دولار والتي وقعها قبل حملة 2024.

ولا يستحق أي أموال مضمونة.

في حالة تفويت جاكوبس أي وقت، يفتقر فريق باكرز إلى خيارات مثبتة حيث يتبعه كريس بروكس ومارشوان لويد وبيير سترونج جونيور على مخطط العمق.

قال لافلور: “أنا أحب الرجال الموجودين لدينا، ولكن بالتأكيد لا يمكنك الحصول على ما يكفي منهم أبدًا، هذا أمر مؤكد”.