ما قاله Sydeur Sanders أن الفرق الفركية بطريقة خاطئة – يكشف NFL Insider

يعتبر شيدور ساندرز نفسه مغيرًا للبرنامج.

ويبدو أن هذا أوقف بعض فرق اتحاد كرة القدم الأميركي.

كشف بيتر شراجر من الداخل لشبكة اتحاد كرة القدم الأميركي أن ساندرز – نجل مدرب كولورادو وقاعة فامير ديون ساندرز – أغضب بعض الامتيازات بتلك الملاحظات أثناء الجمع.

وقال شريغر في “بيل سيمونز بودكاست” هو أنه يغير الأماكن عندما يصل إلى هناك “. “لذلك ، انتقلت ولاية جاكسون من هذا HBCU التي لم يكن لديها موارد ليكون فجأة اسمًا وطنيًا. ثم يذهب إلى كولورادو وكان لدينا أسبوع واحد حيث كان “Big Noon Kickoff” من Fox و “Gameday” هناك ، الأسبوع الثاني ، يتنافسون على العقارات في Boulder. يحدث ذلك.

“لم يتردد شيدور على أنه قائد وأن هؤلاء الرجال يحترمونه”.

تعرض ساندرز تحت المجهر المؤدي إلى مسودة هذا العام ، حيث يأمل أن يكون اختيارًا كبيرًا وربما حتى رقم 1.

وفرت الجمع فرصة لساندرز للقاء الفرق وكذلك الإجابة على أسئلة الصحفيين. لقد أظهر ثقة لا تتزعزع بأنه يتوقع أنه سيحلف فريقه التالي.

وقال ساندرز: “لقد انتقلنا من ولاية جاكسون إلى كولورادو وقمنا بتغيير برنامجين متتاليين”. “لا تعتقد أنه يمكنني الوصول إلى امتياز اتحاد كرة القدم الأميركي وتغيير برنامج مرة أخرى؟ إنه التاريخ. سيكرر نفسه دائمًا “.

أن هذه الملاحظات لم تهبط مع بعض الفرق مع ظهور تقارير متعددة غير متوفرة في الأيام الأخيرة فيما يتعلق بسلوك ساندرز أثناء الجمع.

وقالت مراسلة NFL المخضرمة جوزينا أندرسون إن مدربة قورتربك من فريق صياغة في الفتحات السبعة الأولى إن ساندرز صادف “صراخ” و “متعجرف”.

ومع ذلك ، سألت هذه الرواية.

“أنا فقط أشارك أن التقييم الشخصي لهذا المدرب هو عكس ذلك مباشرة من كيفية وصول ساندرز إلى العديد من المراسلين في مؤتمره الصحفي مع وسائل الإعلام في الجمع” ، فإن أندرسون ، سابقًا في ESPN ، تم نشره على X. لقد بدا وديًا ، مهذبًا ، ذكيًا ، مدروسًا إلى جانب كونه واثقًا (مثل العديد من الرياضيين). بالتناوب ، كانت هذه الملاحظات مختلفة بشكل واضح عن كيفية ظهور احتمال QB آخر للبعض في وسائل الإعلام العام الماضي في إندي. “

اتهمت اتهامات “Brash” و “المتعجرف” وزنًا مختلفًا قليلاً عندما ردد خبير كرة القدم الخيالي NBC ماثيو بيري مشاعر مماثلة من شخصين من فريقين مختلفين.

وكتب بيري يوم الثلاثاء: “لقد قال كلاهما إنه كان اجتماعًا سيئًا وأنه خرج باعتباره غير مهني وغير مهتم”. قال كلاهما أيضًا أنه بعد الاجتماع كان لديهم رأي أقل منه أكثر من السابق. التقى هؤلاء الأشخاص نفسه مع (ميامي قورتربك) كام وارد أيضًا ، وقال كلاهما إنهما أحبوا وارد ، وكان اجتماعًا رائعًا.

“عندما نتحدث عن اختيارات QB المتوقعة هذا العام ، كل فريق تحدثت معهم إلى Word Ward. ولم أسمع الكثير من الإيجابية عن ساندرز. “

لاحظ Schrager أن Sanders لا يُنظر إليه على أنه “مغنية” وقد تم الإشادة به لكونه صعبًا أثناء اللعب خلف خط هجوم يسهل اختراقه لوالده في كولورادو.

“ليس مغنية. لا تقرأ أي من هذا S -T. وقال شراجر “إنه ليس مغنية”. “اختار هذا الرجل الذهاب إلى ولاية جاكسون.”

ومع ذلك ، يمكن أن تساعد هذه التقارير السلبية في توضيح سبب تصنيف ساندرز الآن على أنه لاعب الوسط الثاني في هذا الفصل خلف وارد.

يمتلك Ward -280 احتمالات في Fanduel ليكون الاختيار رقم 1 -الذي ينتمي إلى جبابرة في الوقت الحالي -و Sanders هو الآن الخيار الرابع -خلف Travis Hunter و Abdul Carter -مع 19/1 احتمالات.

فهم Schrager هو أن الفرق ترى Sanders أقرب إلى قورتربك في الدور الأول في Ole Miss ‘Jaxson Dart من Ward.

يبدأ مسودة اتحاد كرة القدم الأميركي في 24 أبريل في جرين باي ، ويس.

قال شارجرز: “ثم إنه انخفاض عملاق (من وارد) من ما يمكنني جمعه ، ثم يُنظر إليه فقط على أنه آفاق ، وليس بالضرورة كيف يتحولون ، شيدور ، جاكسون دارت ، ثم حفنة من المجهولين”.