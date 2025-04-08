ما قد تفعله الطائرات في قورتربك في 2025 NFL Draft

رياضة
ما قد تفعله الطائرات في قورتربك في 2025 NFL Draft

خرج النظام الجديد لآرون جلين ودارين موجي وحصلوا على قورتربك في وكالة حرة.

وقعوا على صفقة جوستين في صفقة لمدة عامين بقيمة 40 مليون دولار الشهر الماضي مع ضمان 30 مليون دولار ، مما يشير إلى أنه سيكون بداية في عام 2025.

على الرغم من أنني أعتقد أن هذا يعني أن الطائرات لن تتخذ قورتربك في الجولة الأولى ، إلا أنني يمكن أن أراهم يستخدمون في اليوم الثاني اختيارًا على قورتربك يمكنه الجلوس والمشاهدة هذا العام ثم تبدأ في عام 2026 إذا لم تنجح تجربة Fields.

جالين ميلرو من ولاية ألاباما وتايلر شوف من لويسفيل هي أهداف اليوم الثاني.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

مرحبًا بكم في آراء الإخبارية، وجهتكم الأولى للأخبار الشاملة والمستجدات من جميع أنحاء العالم. نحن هنا لنقدم لكم تغطية دقيقة وتحليلات متعمقة للأحداث الجارية في مختلف المجالات، سواء كانت سياسية، اقتصادية، رياضية، ثقافية، أو اجتماعية. فريقنا من الصحفيين والمحللين ملتزمون بتزويدكم بأحدث الأخبار والمعلومات الموثوقة التي تهمكم. نشكركم على ثقتكم ونعتز بتقديم خدمة إخبارية رائدة لكم.

[email protected]

© 2025 آراء الإخبارية