ما قد تفعله الطائرات في قورتربك في 2025 NFL Draft

خرج النظام الجديد لآرون جلين ودارين موجي وحصلوا على قورتربك في وكالة حرة.

وقعوا على صفقة جوستين في صفقة لمدة عامين بقيمة 40 مليون دولار الشهر الماضي مع ضمان 30 مليون دولار ، مما يشير إلى أنه سيكون بداية في عام 2025.

على الرغم من أنني أعتقد أن هذا يعني أن الطائرات لن تتخذ قورتربك في الجولة الأولى ، إلا أنني يمكن أن أراهم يستخدمون في اليوم الثاني اختيارًا على قورتربك يمكنه الجلوس والمشاهدة هذا العام ثم تبدأ في عام 2026 إذا لم تنجح تجربة Fields.

جالين ميلرو من ولاية ألاباما وتايلر شوف من لويسفيل هي أهداف اليوم الثاني.