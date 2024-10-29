ما كان لويس روخاس لاعب يانكيز يفكر في إرسال جيانكارلو ستانتون المكلف

قال لويس روخاس إنه أعاد النظر في إرسال جيانكارلو ستانتون مع فوزين في الجزء السفلي من الخسارة الرابعة يوم الاثنين أمام دودجرز في اللعبة 3 من بطولة العالم خلال المباراة ولم يشعر بأي ندم عندما سئل عن ذلك يوم الثلاثاء.

قال روخاس إنه استند في إرسال ستانتون بطيء القدم إلى حقيقة أن أغنية أنتوني فولبي المنفردة إلى اليسار أجبرت لاعب دودجرز الأيسر تيوسكار هيرنانديز على يمينه.

وقال روخاس قبل المباراة الرابعة يوم الثلاثاء على الملعب: “إذا تم توجيه الكرة مباشرة إلى شخص ما، فلن أرسله”. “مع فوزين، لم أكن أعتمد على رمية سيئة، اعتقدت أنه يمكنه التغلب عليها بناءً على كيفية تطور اللعب.”

وأضاف روخاس أن قلة الهجوم من قبل يانكيز لم تؤثر في قراره، حتى مع أن ثنائية ستانتون في وقت سابق من الشوط كانت الضربة الأولى التي سمح بها ووكر بوهلر.

كان أنتوني ريزو على سطح السفينة.

وقال روخاس: “أعرف النتيجة وكل شيء آخر، لكن لا يمكنك التفكير فيما يحدث أو ما إذا كنت تعتقد أن الرجل التالي سيتلقى ضربة”. “أنا أتخذ قراري بناءً على اللعب الذي أمامي.”

انتهى فريق يانكيز بعدم التسجيل حتى هوميروس أليكس فيردوجو في الجزء السفلي من المركز التاسع.