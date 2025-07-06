ما كان مثل الحفل النهائي لأوزي أوزبورن حقًا

تبث الشاشات الكبيرة لقطات من السبت الأسود في ذروتها ، بما في ذلك مقاطع الأخبار التي توضح الغضب الذي تسببه الفرقة في وسائل الإعلام عندما ظهرت لأول مرة في أواخر الستينيات. ثم غامق الملعب ، مع صفارات الإنذار المبكرة التي تعلن عن وصول الفرقة.

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“نحن السبت الأسود!” لذلك بدأت المجموعة الأخيرة من منشئي المعادن العظماء ، مع انضمام Ozzy Osbourne إلى المسرح من قبل أعضاء السبت الأصليين Tony Iommi على الجيتار ، و Geezer Butler on Bass ، و Bill Ward على الطبول ، الذي فتح مجموعة من أغانيهم الأربعة مع كل كلمة من كلمة ، من أي أيضًا. إغلاق ريف.

ثم جاء “NIB” ، الذي افتتح مع بتل باس المنفردة بشكل استثنائي ، مما يثبت أنه فقد القليل من براعةه على لوح Fretboard. بحلول هذا الوقت ، كان Ozzy ، الذي كان صوته ضعيفًا قليلاً في مجموعة منفردا ، في السلطة الكاملة ، ولا لبس فيه في تجويده. لقد كان بصوت مماثل لـ “Iron Man” ، وكان الستومب الثقيل الذي كان يوم الحشد في انسجام تام.

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“لسوء الحظ ، وصلنا إلى أغنيتنا الأخيرة ، على الإطلاق” ، قال أوزي ، قبل أن نشكر الحشد على دعمهم على مر السنين. بالطبع ، لم يكن هناك سوى أغنية واحدة يمكن أن تتجول في مثل هذا اليوم الهام: The Hard Rock Classic الدائم ، “Paranoid” ، الذي قدمه Ozzy قبل أن يأمر الحشد بـ “Go F ****** Crazy!” لأن هذا الصدى الشهير صدى ، ويبدو أن السنوات كانت تراجع.

انتهت الأغنية بأعمال شغب من التصفيق ، والحلويات ، والألعاب النارية. خارج عن العصر البؤري ، اشتعلت البث المباشر على عومية أوزي لعضو في الطاقم ، “اقلب مرحلة F ******!” من الواضح أنه كان سعيدًا بالانتهاء من العمل جيدًا.