ما كشفه مقدمة آرون جلين حول عصر الطائرات الجديدة هذه

رياضة
ما كشفه مقدمة آرون جلين حول عصر الطائرات الجديدة هذه

يعد الفوز بالمؤتمر الصحفي أحد أكثر الأشياء المبالغة في الرياضة ، لكننا دائمًا ما نتوق إلى رؤية مدرب جديد أو مدير عام جديد عندما يحصلون على الوظيفة.

قدمت الطائرات المدرب الجديد آرون جلين وجنرال موتورز دارين موجي يوم الاثنين. فاز غلين بالتأكيد بالضغط. لعب Mougey دورًا في الخلفية لجلين ، لذلك كان من الصعب الحصول على قراءة حقيقية عليه.

الآن ، لن يهم أي من هذا الأمر في غضون بضعة أشهر عندما تكون الطائرات في الميدان وهناك لوحة نتائج حقيقية تتبع أداء وظيفتها. لكن شهر كانون الثاني (يناير) وهناك ثلج على الأرض ولم يتبق سوى مباراة واحدة أخرى في اتحاد كرة القدم الأميركي هذا الموسم ، لذلك دعونا نقوم بتفكيك المؤتمر الصحفي التمهيدي.

إليكم الوجبات السريعة من الاثنين:

المكّي ساهل

المكّي ساهل

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