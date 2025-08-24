ما لا تعرفه عن النباتات التي تحسن صحة أمعائك

العناية بصحة الأمعاء لم تعد رفاهية، بل أصبحت جزءًا أساسيًا من الحياة الصحية اليومية. فالعديد من النباتات الطبية تمتلك خصائص مذهلة تساعد على تنظيم الهضم، تخفيف التشنجات، وحتى إعادة التوازن للـ ميكروبيوم. في هذا المقال سنستعرض سبع نباتات طبيعية يمكن أن تكون حليفك اليومي لصحة أفضل.

الفوميتير: صديقة الهضم

قد تراها مجرد عشبة برية على جوانب الطرق، لكنها في الحقيقة أداة فعّالة لتحفيز الجهاز العصبي اللاودي المسؤول عن الإفرازات الهضمية وحركة الأمعاء. هذا يجعلها مثالية لتحسين عملية الهضم، خصوصًا عند الأشخاص الذين يعانون من أمعاء بطيئة.

يمكن تناولها كمستخلص يباع في الصيدليات (5 مل مرتين يوميًا مع الماء أثناء الوجبات)، أو على شكل شاي عشبي بنقع ملعقة صغيرة في ماء مغلي لمدة 10 دقائق. بعض الخبراء ينصحون بدمجها مع الهندباء البرية للتقليل من الانتفاخ والإمساك الخفيف.

براعم الجوز: لإعادة توازن الفلورا

تحتوي أمعاؤنا على مليارات البكتيريا النافعة، وصحة هذه الفلورا تحدد جزءًا كبيرًا من طاقتنا ومناعتنا. براعم الجوز تساعد على إعادة التوازن لهذه البكتيريا، كما تساهم في تنظيم امتصاص السكريات ودعم البنكرياس.

تُستهلك عادةً على شكل مستخلص جليسريني (10 قطرات في كوب ماء صباحًا). وفي حالات التعب أو الإفراط في الطعام، يمكن القيام بعلاج قصير الأمد عبر تناولها ثلاث مرات يوميًا لمدة عشرة أيام.

السيلليوم (بذور القاطونة): المنظم الذهبي

يُعرف السيلليوم بقدرته الفريدة على امتصاص الماء بما يعادل مئة ضعف وزنه، ما يجعله منظّمًا فعّالًا. فهو يساعد على محاربة الإمساك عبر زيادة حجم البراز، لكنه أيضًا يخفف الإسهال عبر امتصاص فائض الماء.

يمكن تناوله على شكل مسحوق أو حبيبات تُباع في الصيدليات والمتاجر البيولوجية. يكفي مزج ملعقة كبيرة (أو اثنتين في حالة الإسهال) مع 100 مل ماء للحصول على خليط هلامي، يتم شربه خلال الوجبات.

الجنطيانا: ضد التشنجات

هذه النبتة الجبلية غنية بالمركبات المُرّة التي تحفّز بقوة الإفرازات الهضمية مثل اللعاب والعصارات المعدية. لذلك فهي فعّالة جدًا في تقليل التشنجات المعوية وتحسين الشهية عند من يعانون من فقدانها.

تُستهلك إما على شكل شاي عشبي عبر نقع ملعقة صغيرة من الجذور المطحونة في ماء مغلي لمدة 5 دقائق، أو كمستخلص سائل (20 قطرة في كوب ماء قبل الوجبات).

براعم الزيزفون: مهدئة ومصفية للجسم

لا نتحدث هنا عن الزيزفون المستخدم عادة في الشاي، بل عن نوع خاص يُعرف بـ الزيزفون الفضي. براعم هذه النبتة تحمل خصائص مهدئة ومصفية للجسم في آن واحد، إذ تساعد على الاسترخاء وتساهم في الحد من تراكم حمض اليوريك المسؤول عن بعض الالتهابات.

يمكن استهلاكها عبر غلي الخشب أو الأزهار في ماء، أو شراء مستخلصاتها الجليسرينية من الصيدليات.

أوراق العُلّيق: لمحاربة الإسهال

إلى جانب إنتاجها للتوت الأسود الشهي، فإن أوراق العُلّيق غنية بالتانين، وهي مادة فعالة تعمل على قبض الأنسجة وتقليل مرور الماء في الأمعاء. النتيجة؟ توقف سريع للإسهال.

للاستفادة منها، يمكن غلي ملعقة كبيرة من الأوراق في ماء وتركها منقوعة لمدة 10 دقائق. تُستهلك طازجة أو مجففة، كما تتوفر أيضًا في محلات الأعشاب والصيدليات.

في النهاية، تذكّر أن استشارة الطبيب أو الصيدلي تبقى خطوة أساسية قبل إدخال أي من هذه النباتات في روتينك الصحي. فالأمعاء هي بالفعل “الدماغ الثاني”، والاعتناء بها ينعكس على كامل الجسم.