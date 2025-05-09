ما لن يفوته روبرت صالح في كونه مدربًا رئيسيًا

يسعد روبرت صالح بالابتعاد عن جزء واحد على الأقل من واجب التدريب الرئيسي.

وقال مدرب Jets السابق ، الذي عاد الآن إلى الحفريات القديمة كمنسق دفاعي لـ 49ers ، للصحفيين يوم الخميس إنه سعيد “بعدم التعامل مع جميع الأشياء الإدارية التي تأتي مع كونها مدربًا رئيسيًا” ويمكنها الآن التركيز على تدريب كرة القدم.

وقال صالح: “المنظور ، وهذا هو ما كان مثيرًا للعودة. فقط في مبنى حيث كنت في السابق منسقًا ولدي الآن رؤية عالمية”. “هناك الكثير من التعاطف الآن يفهمون (مدرب 49) كايل (شاناهان) الذي يمر ويحاول مساعدته على أفضل ما أستطيع.”

قال صالح ، الذي ذهب 20-36 على مدار ثلاثة مواسم مع الطائرات قبل إطلاقه بعد بداية 2-3 في الموسم الماضي ، إنه لم يكن هناك إغراء للذهاب إلى أي مكان سوى سان فرانسيسكو ، حيث كان منسق دفاعي لمدة أربعة مواسم قبل تولي وظيفة Jets.

“لدي قدر كبير من الاحترام لهذه المنظمة. من الواضح أن بدءًا من القمة ، (المالك) Jed (York) أمر رائع. لكن كايل ، عائلته ، (GM) جون (لينش) ، أعطوني الكثير” ، قال صالح.

“خلال العامين الأولين ، تفكر في هذين العامين الأولين كمنسق D ، ’17 و ’18 ، لم يكن الأمر سهلاً. وكان من السهل جدًا عليهم المضي قدمًا مني. أنا مدين لهذه المنظمة ، وأولئك أنا في بقية حياتي. لقد تمسكوا معي ، وجعلنا ما نحتاج إلى فعله والباقي هو التاريخ.

ساعد دفاع صالح في قيادة 49ers إلى ظهور Super Bowl في عام 2020 قبل تعيينه في نيويورك. ومع ذلك ، لم يسبق له مثيل على المسار الصحيح.

خلال العامين الأولين ، كافح النادي لمحاولة تطوير زاك ويلسون قبل أن يظهر أخيرًا للمضي قدماً عندما جلبت آرون رودجرز في عام 2023.

هذه التجربة ، رغم ذلك ، تبين أنها كارثة غير مطلقة. مزق رودجرز أخيله في أول ظهور له مع الطائرات ، وعندما صحية في الموسم الماضي ، بدا وكأنه لاعب الوسط الذي يبلغ من العمر 40 عامًا أكثر من MVP السابق.

انتشرت الانحرافات المستمرة خارج الميدان وقت قورتربك في نيويورك أيضًا ، وتم طرد صالح بشكل غير متجانس بعد أن أسقطت الطائرات مباراتها في الأسبوع الخامس في لندن ضد مينيسوتا.

وقال صالح: “تتعلم الكثير. لقد قلت ذلك من قبل ، لا يوجد دليل للمدرب الرئيسي لأول مرة ، ولا يوجد دليل للمرة الأولى في الحياة”. “تتعلم الكثير من خلال هذه العملية ، يمكنك معرفة الكثير عن نفسك ، وتفهمها وتلتقطها إذا نظرت إلى الداخل ونظرت إلى المرآة ، يمكنك تحديد بعض الأشياء التي ارتكبتها خطأ ، وبعض الأشياء التي ترغب في القيام بها بشكل مختلف.

“في أي وقت تحصل فيه على تجربة مختلفة عن تلك التي خبرتها دائمًا ، لديك فرصة للنمو. لذلك كان هناك الكثير من التفكير في الذات والنمو في هذا الصدد.”