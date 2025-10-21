ما مدى أمان التخلص من جزازة العشب القديمة؟

ربما تكون قد طورت ارتباطًا عاطفيًا بجزازة العشب الخاصة بك على مر السنين. وهذا أمر طبيعي، لأنه في نهاية المطاف، تتلاشى أشهر الصيف في بعض ذكرياتنا الأكثر حنينًا. ربما تتذكر دحرجتها من الجزء الخلفي من الشاحنة واختبار تلك الدائرة الأولى حول الفناء منذ حوالي عقد من الزمن أو أكثر. ولكن مع كل مرور عبر العشب، تقترب جزازتك من نهاية عمرها الافتراضي. هناك بعض العلامات التي تشير إلى ضرورة استبدال الجزازة. قد يفشل المحرك في بدء التشغيل في كثير من الأحيان أو حتى ينتج دخانًا زائدًا. قد تلاحظ أيضًا أن الآلة لا تقوم بقطع العشب بشكل متساوٍ. بمجرد مواجهة هذه المشكلات، ربما تفكر في أن الوقت قد حان للترقية إلى واحدة من أفضل جزازات العشب والتخلص من الجزازة القديمة – إذا كان هذا هو الحال، فسوف يتخلص بعض تجار التجزئة من جزازتك القديمة نيابةً عنك. في بعض الأحيان يمكنك بيع جزازة العشب القديمة أو تمريرها مجانًا إلى شخص يحتاج إليها، ولكن يأتي وقت يجب أن تتقاعد فيه جميع الآلات.
عندما يحين وقت التخلص من جزازة العشب القديمة، فمن المستحسن أن تأخذها إلى أقرب مركز لإعادة التدوير أو أن يأتي شخص من المركز لاستلامها. وبخلاف ذلك، ستشكل الآلة خطرًا بيئيًا، وليس أنها كانت تساهم في البصمة الكربونية بأي شكل من الأشكال في المقام الأول. يقوم بعض الأشخاص بقيادة جزازات العشب أو سحبها إلى أطراف ممتلكاتهم ويتركونها للعوامل الجوية، حيث تنكمش إطاراتها وتصدأ أغطية المحركات حتى تصبح مجرد قطع أثرية. يعد هذا قرارًا سيئًا لأن البنزين والزيت والبطاريات يمكن أن تلحق الضرر بالتربة وإمدادات المياه – ناهيك عن أنه غير قانوني. أيضًا، لا تأخذ الجزازة أبدًا إلى مكب النفايات العادي لأنها ربما لن تكون مجهزة للتعامل معها.
تحديد موقع منشأة إعادة التدوير بالقرب منك
هناك عدة أنواع من مراكز إعادة التدوير التي تقبل جزازات العشب. من المحتمل أن يتمكن أقرب مركز لإعادة تدوير المعادن أو ساحة الخردة من تفكيك جزازتك والتخلص بأمان من أي مكونات سامة بيئيًا. يمكنك الاتصال بـ Earth911 أو زيارة موقع الويب الخاص بهم للوصول إلى قاعدة بيانات مراكز التخلص من النفايات. يعد هذا مفيدًا لأنك لا تريد التخلص من الجزازة فحسب، بل تريد أيضًا التأكد من أنها ستذهب إلى مكان يلتزم باللوائح البيئية. وهذا مهم بشكل خاص إذا كنت تعيش في أي منطقة بها العديد من الروافد التي تتدفق إلى حوض أكبر، مثل مياه المد، فيرجينيا.
يمكنك أيضًا زيارة الموقع الإلكتروني لمقاطعتك لمعرفة ما إذا كان لديها مركز إعادة تدوير تابع للبلدية يمكنه استخدام جزازات العشب. من الممكن أن يقبل المركز العناصر الكبيرة فقط في أيام معينة، لذلك قد ترغب في الاتصال مسبقًا. قد تفرض الخدمة رسومًا على عملية الاستلام أو التخلص منها، ولكن بشكل عام، ستتعامل البرامج البلدية مع عملية الاستلام والتخلص مجانًا. تقدم بعض المناطق أيضًا خدمات إعادة تدوير النفايات الكهربائية لجزازات العشب الكهربائية. من المهم ألا ينتهي الأمر ببطاريات الليثيوم، على وجه الخصوص، في مكب النفايات.
ستحتاج إلى تصريف الغاز والزيت من محرك الجزازة مسبقًا والتأكد من التخلص من الوقود بشكل صحيح. إذا كان لديك جزازة تعمل بالدفع واخترت نقلها في سيارتك، فتأكد من وضع حصيرة أو قماش مشمع أسفلها في حالة تسرب الزيت. وإذا كنت مهتمًا بتوفير بضعة دولارات عند شراء الجزازة التالية، ففكر في التسوق لشراء الجزازات قبل الجمعة السوداء.