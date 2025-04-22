ما مدى جودة غسالة الأطباق كونترتوب برامج فاربرواري: ماذا تقول المراجعات

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إذا لم يكن لديك غسالة أطباق في مطبخك ، فربما تكون قد حلمت بكل طريقة لصنع عدد أقل من الأطباق القذرة وتجنب القيام بهذا العمل الوطني الذي يعد أحد أقل الناس مفضلين لمعظم الناس. على الرغم من أنك ربما تكون قد أتقنت كيفية غسل الأطباق بشكل صحيح ، فمن لن يتخلى عن هذه المهارة لتغسل الأطباق تلقائيًا؟ إذا لم يكن لديك مساحة لإضافة جهاز تقليدي الحجم ، فإن غسالة الصحون كونترتوب لتوفير المساحة هي خيار رائع.
تتوفر غسالة الأطباق المحمولة لـ Farberware (300 دولار على Amazon) من العديد من تجار التجزئة المختلفين ، ويمنحها معظم مراجعو العملاء 4 نجوم في المتوسط من أصل 5. ومع ذلك ، فإن واحد من كل 10 مراجعين على Amazon يمنحونه تصنيفًا من فئة واحدة ، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى المخاوف من الموثوقية. تتوفر بعض التصميمات المختلفة ، ولكن نموذج العلامة التجارية بالأبيض والأسود مع خزان مياه مدمج 5 لتر هو واحد من أكثرها شعبية ، مما يتيح لك استخدامه أثناء التنقل عند الرغبة ، مثل عند التخييم. يمكنك أيضًا توصيله بإمدادات المياه في المطبخ الخاص بك عندما تريد استخدامه كخيار دائم. بحجم 21 7/10 بحلول 19 7/10 في 17 1/5 بوصة ، لن يستغرق الأمر مساحة كبيرة على كونترتوبك. يمكنك استخدامه مع لوحات يبلغ قطرها 12 بوصة. ولكن هل هو النموذج الصحيح لاحتياجاتك؟ نظرنا في مراجعات العملاء الفعليين لمساعدتك في اتخاذ القرار.
المراجعون مثل سهولة استخدام غسالة الصحون المحمولة في Farberware
على الرغم من أن غسالة الصحون المدمجة في Farberware تبدو وكأنها فكرة رائعة لمساعدتك على تجنب الاضطرار إلى تنظيف الأطباق باليد ، فإن الطريقة الوحيدة لاختيار أفضل غسالة الصحون كونترتوب لاحتياجاتك هي التأكد من أنها تعمل كما هو معلن. وفقًا لمراجع YouTube Daniel Reviews ، فإنه ترقى إلى مستوى وعودها التسويقية. وقال “هذا إعداد جيد جدًا هنا إذا كنت بحاجة إلى غسالة صحون صغيرة. هذا ما سأستخدمه”. “يبدو أنه يقوم بعمل جيد إلى حد ما. لا توجد بقايا من قرص المنظفات.” تقدر مراجعات مراجع YouTube Jack الباب الزجاجي في مقدمة جهاز Farberware ، مما يتيح للمستخدمين مشاهدة الوحدة أثناء عملها. “أحب كيف تأتي هذه الغسالة المحمولة مع هذا الضوء الجميل ، لذلك من السهل حقًا رؤية كل شيء كلما غسلت” ، شارك.
العملاء أيضا يحبون التصميم المدمج للجهاز. وكتب أحد مراجعو أمازون: “المساحة المضادة هي علاوة ، وهذه الآلة الصغيرة تتناسب تمامًا مع كونك كونترتوب الساحق”. “لقد كان المنقذ للأسرة الصغيرة.” أشاد عميل آخر بكيفية تصحيح غسالة الصحون في Farberware بشكل جيد. قال مراجعة Home Depot ، “عائلة مكونة من أربعة أفراد ، وقد حصلت على غسالة الصحون هذه لمدة عامين. يركض كل يوم ؛ في بعض الأحيان ثلاث إلى أربع مرات في اليوم. نحن نكره تمامًا القيام بالأطباق ، ويغسل في كل مرة.” ومع ذلك ، ليس الجميع راضيا عن المنتج.
يقول بعض المراجعين إن التسريبات والمتانة هي المخاوف الرئيسية
نظرًا لأنه يتكون من البلاستيك ، فقد لا يقف غسالة الصحون Farberware إلى الاستخدام العادي. “لم أواجه أي مشاكل تتعلق بالمتانة ، على الرغم من أن القشرة الخارجية البلاستيكية قد لا تكون متينة على المدى الطويل مقارنة بنماذج الفولاذ المقاوم للصدأ” ، قال مراجعات YouTube. يطلق على اثنين من العملاء اسم الجهاز “لطيف” ، لكن العديد من المستخدمين يقولون إن مخاوف المراجعات بشأن المتانة وطول العمر حقيقيان. “حتى بالنسبة لأطباق الزوجين ، على الرغم من أن () قام () ببئر عميق لوعاء واحد وبعض أدوات المائدة. على أي حال ، مات قبل ستة أشهر” ، وفقًا لمراجع Wayfair.
ذكر العديد من الأشخاص أيضًا وجود تسريبات تجعل الجهاز غير جدير بالثقة. وكتب أحد عميل أمازون: “كانت غسالة الصحون هذه تتسرب قليلاً منذ الدورة الأولى”. “الآن يتسرب لدرجة أنه لم يعد بإمكانه تشغيل دورة ويتسرب جميع الماء عبر القاع إلى الأرض.” قال مراجع آخر إنه لا يمكنك السماح لها بالركض بين عشية وضحاها أو عندما لا تكون في المنزل ، بسبب خطر انتهاء المطبخ الممرض. “أحب غسالة الصحون أثناء عمله لمدة ثلاثة أشهر ، ثم حصل على خطأ E4 المخيف” ، كتب أحد مراجعي عملاء Amazon. “(إنه) لا يستنزف إلى (الحوض) ولكن في أسفل غسالة الصحون وفي جميع أنحاء العداد وعلى الأرض.” يمكن أن يكون غسالة الصحون المحمولة Farberware خيارًا جيدًا لمنزلك إذا كان يعمل بشكل جيد ، ولكن ليس هناك ما يضمن ذلك.