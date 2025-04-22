ما مدى جودة غسالة الأطباق كونترتوب برامج فاربرواري: ماذا تقول المراجعات

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إذا لم يكن لديك غسالة أطباق في مطبخك ، فربما تكون قد حلمت بكل طريقة لصنع عدد أقل من الأطباق القذرة وتجنب القيام بهذا العمل الوطني الذي يعد أحد أقل الناس مفضلين لمعظم الناس. على الرغم من أنك ربما تكون قد أتقنت كيفية غسل الأطباق بشكل صحيح ، فمن لن يتخلى عن هذه المهارة لتغسل الأطباق تلقائيًا؟ إذا لم يكن لديك مساحة لإضافة جهاز تقليدي الحجم ، فإن غسالة الصحون كونترتوب لتوفير المساحة هي خيار رائع.

تتوفر غسالة الأطباق المحمولة لـ Farberware (300 دولار على Amazon) من العديد من تجار التجزئة المختلفين ، ويمنحها معظم مراجعو العملاء 4 نجوم في المتوسط ​​من أصل 5. ومع ذلك ، فإن واحد من كل 10 مراجعين على Amazon يمنحونه تصنيفًا من فئة واحدة ، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى المخاوف من الموثوقية. تتوفر بعض التصميمات المختلفة ، ولكن نموذج العلامة التجارية بالأبيض والأسود مع خزان مياه مدمج 5 لتر هو واحد من أكثرها شعبية ، مما يتيح لك استخدامه أثناء التنقل عند الرغبة ، مثل عند التخييم. يمكنك أيضًا توصيله بإمدادات المياه في المطبخ الخاص بك عندما تريد استخدامه كخيار دائم. بحجم 21 7/10 بحلول 19 7/10 في 17 1/5 بوصة ، لن يستغرق الأمر مساحة كبيرة على كونترتوبك. يمكنك استخدامه مع لوحات يبلغ قطرها 12 بوصة. ولكن هل هو النموذج الصحيح لاحتياجاتك؟ نظرنا في مراجعات العملاء الفعليين لمساعدتك في اتخاذ القرار.