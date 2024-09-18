ما مدى سهولة تركيب مجموعة Gazebo من Costco (وهل يستحق الأمر ذلك)؟

عندما تريد إنشاء شرفة في الفناء الخلفي لمنزلك، يمكنك عادةً الاختيار بين وحدات جاهزة، ووحدات مخصصة، ومجموعات تقوم بتجميعها بنفسك. عادةً ما يكون إنشاء شرفة في الفناء الخلفي بنفسك أرخص، على الرغم من أن أسعار مجموعات المظلات قد تكون تنافسية للغاية. الخيار المخصص من قبل محترف هو الأكثر تكلفة.

إن بناء شرفة المراقبة بنفسك مهمة شاقة، وتتطلب منك العمل بقطع كبيرة من الخشب وأخذ قياسات دقيقة. إذا كنت تعتقد أنك ستواجه صعوبة في إجراء القطع المطلوبة وشراء اللوازم المناسبة والعدد الصحيح منها، فقد ترغب في التفكير في شراء مجموعة. يجب أن تأتي مع جميع الأجزاء وأدوات التثبيت التي تحتاجها للقيام بالعمل، ولكنها عادةً لا تحتوي على أي أرضية. بغض النظر عما إذا كنت تقوم ببناء شرفة المراقبة من الصفر أو باستخدام مجموعة، فربما يتعين عليك صب وسادة خرسانية أو وضع وسادة حصى لعمل قاعدة متينة ومستوية.

إذا كنت ترغب في التفكير في شراء مجموعة، فإن Home Depot وLowe’s لديهما عروض جيدة على مجموعات المظلات. ومع ذلك، إذا كنت عضوًا في مستودع عضوية Costco، فأنت تعلم أنه يمكنك الحصول على عروض رائعة على المنتجات المنزلية التي تشتريها من Costco. يقدم بائع التجزئة في المستودع مجموعات مظلات يمكن تجميعها بنفسك والتي تكلف عادةً من 1000 دولار إلى 5000 دولار. هل مجموعات مظلات Costco سهلة التجميع، وهل يجب عليك القيام بالعمل بنفسك؟ في حين أن المظلات قد تستحق العناء، إلا أن التجميع ليس سهلاً.