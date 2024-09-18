ما مدى سهولة تركيب مجموعة Gazebo من Costco (وهل يستحق الأمر ذلك)؟

عندما تريد إنشاء شرفة في الفناء الخلفي لمنزلك، يمكنك عادةً الاختيار بين وحدات جاهزة، ووحدات مخصصة، ومجموعات تقوم بتجميعها بنفسك. عادةً ما يكون إنشاء شرفة في الفناء الخلفي بنفسك أرخص، على الرغم من أن أسعار مجموعات المظلات قد تكون تنافسية للغاية. الخيار المخصص من قبل محترف هو الأكثر تكلفة.
إن بناء شرفة المراقبة بنفسك مهمة شاقة، وتتطلب منك العمل بقطع كبيرة من الخشب وأخذ قياسات دقيقة. إذا كنت تعتقد أنك ستواجه صعوبة في إجراء القطع المطلوبة وشراء اللوازم المناسبة والعدد الصحيح منها، فقد ترغب في التفكير في شراء مجموعة. يجب أن تأتي مع جميع الأجزاء وأدوات التثبيت التي تحتاجها للقيام بالعمل، ولكنها عادةً لا تحتوي على أي أرضية. بغض النظر عما إذا كنت تقوم ببناء شرفة المراقبة من الصفر أو باستخدام مجموعة، فربما يتعين عليك صب وسادة خرسانية أو وضع وسادة حصى لعمل قاعدة متينة ومستوية.
إذا كنت ترغب في التفكير في شراء مجموعة، فإن Home Depot وLowe’s لديهما عروض جيدة على مجموعات المظلات. ومع ذلك، إذا كنت عضوًا في مستودع عضوية Costco، فأنت تعلم أنه يمكنك الحصول على عروض رائعة على المنتجات المنزلية التي تشتريها من Costco. يقدم بائع التجزئة في المستودع مجموعات مظلات يمكن تجميعها بنفسك والتي تكلف عادةً من 1000 دولار إلى 5000 دولار. هل مجموعات مظلات Costco سهلة التجميع، وهل يجب عليك القيام بالعمل بنفسك؟ في حين أن المظلات قد تستحق العناء، إلا أن التجميع ليس سهلاً.
الخطوات المطلوبة لتجميع مجموعة شرفة كوستكو
أحد أكثر مجموعات المظلات شهرة في كوستكو هو طراز Yardistry مقاس 12 × 12 قدمًا، والذي يكلف 1899.99 دولارًا. يشمل هذا السعر التسليم إلى الرصيف، لكنه لا يشمل التجميع. هل يجب أن تحاول تجميع مجموعة المظلات هذه بنفسك؟ تتمتع معظم مجموعات المظلات في كوستكو بعملية تجميع مماثلة، لذا سنصف عملية التجميع لهذا المنتج، مما يمنحك فكرة عن العمل المطلوب في أي طراز تختاره. قبل البدء، يجب أن نذكر أن المنتج سيصل إلى منزلك في ثلاثة صناديق تزن مجتمعة حوالي 500 رطل. إذا لم تتمكن من التعامل مع نقل هذا النوع من الوزن، ففكر في استئجار محترف.
بعد إنشاء لوح مستوي للبناء، يمكنك البدء في العمل على إطار الخشب. أعمدة الدعم الرئيسية هي أعمدة مقاس 7 × 7 بوصات ويبلغ طولها حوالي 8 أقدام. يبلغ طول العديد من العوارض الأخرى 6 أقدام. قد يكون من الصعب جدًا على شخص واحد حمل هذه الأعمدة والعوارض وتحريكها إلى مكانها. لتثبيت هذه الأعمدة والعوارض وتوصيلها، ستعمل بمسامير ومسامير تتراوح أطوالها من حوالي بوصة إلى 10 بوصات. يتطلب الأمر قدرًا كبيرًا من القوة لدفع مسامير ومسامير بهذا الطول.
السقف المصنوع من الألمنيوم صعب التجميع أيضًا. فهو يحتوي على حواف حادة، وقد تجرح نفسك. وستظهر على المادة خدوش وانبعاجات إذا أسقطتها أثناء التجميع. وقد يؤدي إحكام ربط البراغي على الألمنيوم إلى سحقها. والسقف ثقيل وقد يكون من الصعب التحكم في الألواح في الرياح.
هل يجب عليك محاولة تجميع مجموعة شرفة كوستكو بنفسك؟
تمنح تقييمات العملاء على موقع Costco طراز Yardistry تصنيفًا إيجابيًا يبلغ 4.6 نجوم من أصل 5. استشهد العديد من المراجعين بسهولة التجميع، لكن العديد من الآخرين قالوا إن المهمة كانت صعبة. اقترح أحد المراجعين وجود ثلاثة أشخاص متاحين للمساعدة، خاصة عند رفع ألواح السقف الثقيلة إلى مكانها. أحصى مراجع آخر 900 برغي ومسامير في المجموعة، واصفًا التجميع بأنه “صعب للغاية”. قال مراجع يبلغ من العمر 73 عامًا إن التجميع “ليس للضعفاء”.
في النهاية، بعد أخذ عينات من عشرات المراجعات التي ذكرت التجميع، نوصي بعدم القيام بالعمل بمفردك. يجب أن تكون منظمًا ومستعدًا لقراءة التعليمات لتحقيق النجاح. من المحتمل أن يستغرق الأمر عدة ساعات لإكماله. نقارنه بتجميع قطعة أثاث DIY على نطاق أكبر بكثير.
إذا كنت لا تعرف كيفية إنشاء لوح خرساني أو حصى مستوي تمامًا، فاستعن بمحترف. ذكر أحد مراجعي كوستكو أن وجود لوح مستوي تمامًا أمر ضروري للحفاظ على الوحدة مربعة أثناء التجميع. ستحتاج إلى سلم متدرج وأدوات أساسية مثل المثقاب الكهربائي ومفتاح ربط مع مقابس أو مجموعة مفاتيح. إذا لم تكن تمتلك هذه الأدوات بالفعل وإذا كنت لن تستخدمها مرة أخرى على الأرجح، فقد تستعين بمحترف بدلاً من إنفاق المال على الأدوات. بالنسبة للأشخاص الذين يشعرون بالخوف من مشاريع DIY الكبيرة، فإن استئجار محترف لتجميع مجموعة شرفة المراقبة أمر ذكي على الأرجح. توقع أن تدفع من 700 دولار إلى 1400 دولار للحصول على مساعدة محترف.