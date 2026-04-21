ما مدى سوء إصابة إدوين دياز؟

في هذه الحلقة من The Dodgers Post، يشرح جاك هاريس وديلان هيرنانديز آخر أخبار دودجرز – بدءًا من إعلان يوم الإثنين أن إدوين دياز سيخضع لعملية جراحية في المرفق ستبعده عن الملاعب حتى النصف الثاني من الموسم.

يناقش الاثنان ما حدث مع دياز، ومدى قلقه بشأن مشكلة مرفقه، والصعوبات التي تواجه عائلة دودجرز الآن أثناء محاولتهم التنقل خلال الأشهر القليلة المقبلة بدونه. كما يقومون أيضًا بتقييم الخيارات الأقرب الأخرى لفريق دودجرز، والتداعيات الأكبر التي يمكن أن يحدثها غياب دياز على ساحة اللعب والفريق.

لاحقًا، قاموا بتفكيك البداية الأخيرة لروكي ساساكي، وكيف كشفت الطريقة التي تعامل بها مع صراعات الموسم المبكر شيئًا عن شخصيته.

يناقشون أيضًا ما إذا كان يجب على Shohei Ohtani العودة إلى المهام الثنائية في الأيام التي يلعب فيها، بالإضافة إلى ما يتوقعون رؤيته في سلسلة الفريق القادمة ضد عمالقة سان فرانسيسكو.

أخيرًا، يختتمون بجزء جديد (“لماذا نكره مدينتك!”) ويراجعون/يقدمون توقعاتهم الأسبوعية.

كل هذا وأكثر في حلقة هذا الأسبوع، حيث يتواصل الثنائي في منتصف رحلة دودجرز البرية.