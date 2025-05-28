ما مدى صعوبة DIY مجموعة نظام الرش في العشب الخاص بك؟

لمساعدة مروجهم على الازدهار ، وتجنب الأخطاء التي يرتكبها الجميع عند سقي العشب ، يختار العديد من مالكي المنازل تثبيت أنظمة الرش. تعمل هذه الأنظمة من خلال الاستغناء عن الكمية المثالية من الماء للحفاظ على ساحة صحية وفقًا لحجمها المحدد وتخطيطه ونوع العشب. يمكن للمهنيين المهرة إعدادها ، ولكن على الرغم من أنه ليس بالضرورة مشروعًا سهلاً ، إلا أنه من الممكن حتى بالنسبة للمبتدئين Diyers مع مجموعة نظام الرش.
يساعد التحضير المناسب في جعل عملية التثبيت أسهل ، ويبدأ ذلك قبل القيام بأي عمل مادي بالفعل. ستحتاج إلى معرفة أكثر من مجرد لقطات مربعة في الفناء. يعد قياس ضغط المياه في منزلك وتدفق المياه وحجم مقياس الماء خطوات مهمة لتكوين النظام الصحيح. اعتمادًا على المكان الذي تعيش فيه ، قد تحتاج أيضًا إلى الحصول على تصريح. بمجرد الحصول على هذه التفاصيل ، ستكون جاهزًا للبدء في بناء وتثبيت مجموعة الرش. تختلف شدة العملية ، حيث تكون الساحات الأصغر عادةً أسهل في الري ومساحات أكبر تتطلب المزيد من الأنظمة المتعمقة.
على الرغم من أن تثبيت الرشاش قد يكون أكثر شدة من المشاريع الأخرى ، إلا أن اختيار نظامك يمكن أن يأتي مع بعض فوائد العافية البارزة لأن DIY مفيد لصحتك البدنية والعقلية. ستشعر أيضًا بالفوائد في جيبك. يتراوح متوسط تكلفة تثبيت الرشاش المهني من 28 إلى 47 سنتًا للقدم المربع ، مما يعني أن تغطية ساحة مساحتها 3000 قدم مربع قد تكلف ما يصل إلى 1410 دولارًا ، في حين أن مجموعات نظام الرش DIY قد تكلف أقل من 300 دولار لتغطية نفس المنطقة.
إنشاء خطة فعالة
لا يمكنك الارتجال في طريقك إلى تثبيت رشاش ناجح. يتطلب الأمر فهمًا لمرافق منزلك واحتياجات الفناء والمواد الأنسب لمشروعك. لحسن الحظ ، فإن معظم هذه المعلومات واضحة نسبيًا للتجمع ، ويمكنك توظيف بعض الأدوات عبر الإنترنت لمساعدتك.
أولاً ، ستقوم بتسوية الفناء الخاص بك لتحديد المناطق التي ستقوم فيها في النهاية بوضع رؤوس الرش الخاصة بك مع أنواع مختلفة من الفوهات لإنشاء مساحة يتم فيها سقي كل منطقة من العشب بشكل كافٍ. لتسهيل عملية القياس هذه ، يمكن أن تساعدك خرائط Google في الحصول على رؤية واسعة لمساحتك. ستحتاج أيضًا إلى اتخاذ بعض قياسات الأداة المساعدة لتحديد عدد المناطق التي تحتاجها. يتطلب ذلك حساب حجم متر المياه الخاص بك وحجم خط الخدمة وضغط الماء ومعدل التدفق. بالنسبة لأولئك الذين ليسوا عقلية في الرياضيات ، قد يبدو هذا الكثير من القوة الذهنية ، ولكن توجد موارد وحساب الآلات الحاسبة عبر الإنترنت لمساعدتك في العثور على المعادلات الصحيحة.
من هناك ، ستحتاج أيضًا إلى اختيار وشراء بعض مجموعة نظام الرش. عوامل مثل عدد المناطق التي تقوم بإعدادها وما إذا كنت تدير نظامك فوق أو تحت الأرض هي اعتبارات رئيسية لإيجاد العتاد المناسب. مع هذه المعرفة ، ستتمكن من العثور على مجموعة تناسب احتياجاتك. وشريطة أن تكون قد بحثت في التصاريح ، فستكون مستعدًا لبدء التثبيت.
خطوات لتثبيت ناجح
لا يتطلب الأمر سباكًا أو مقاولًا محترفًا لإحضار الخطة التي وضعتها في الحياة ، لكن الأمر يستغرق وقتًا وطاقة. في كثير من الحالات ، يتطلب عدة أيام. لذا ، استعد لتكريس عطلة نهاية أسبوع كاملة لهذه المهمة. على الرغم من أنه ليس مطلوبًا ، فقد يكون هذا هو العذر المثالي لطلب أي أصدقاء رفيع المستوى – وربما يعدهم بالبيتزا بالمال الذي توفره ، والذي سيكون بالتأكيد أكثر من كافية لعلاج أو اثنين في نهاية يوم عمل طويل.
أحد الأشياء الأولى التي يقوم بها Diyer هو حفر الخنادق لوضع أنابيب PVC في والتي ستحمل الماء إلى الرشاشات. في معظم الحالات ، يجب أن تكون هذه الخنادق عمقًا حوالي 6 إلى 8 بوصات ، لكن هذه مجرد بداية. ستحتاج بعد ذلك إلى تجميع النظام ، باتباع الإرشادات المحددة من مجموعتك. عند التثبيت ، ستحتاج إلى الاعتماد على التعيين والقياسات التي أجريتها في وقت سابق لفهم أين يجب أن تتحرك الماء وكيف ستساعد المرافق الخاصة بك ذلك. إن القيام بذلك بالفعل التخطيط لإعداد العشب الخاص بك لتركيب الرش داخل الأرض سيجعل عملية التجميع الفعلية أسهل بكثير. وعلى الرغم من أن هذا يمكن أن يشعر وكأنه مصعد ثقيل ، لا تفقد الإيمان. إذا كنت مستيقظًا لبضعة أيام من العمل ، فسترى مكافآت في نهاية كل شيء: حديقة مزدهرة ، وشعور بالفخر ، ومحفظة أثقل.