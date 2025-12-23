ما مدى قوة القشرة؟ يشير حادث أسنان Chrissy Teigen إلى أنهم أضعف مما تعتقد

ربما لم تكن قد ولدت بابتسامة مستقيمة وجاهزة للتصوير بالكاميرا، ولكن لا بأس بذلك: قد تكون قادرًا على الحصول على الوهم إذا قمت بتغطية عيوب الأسنان البسيطة مثل دوران الأسنان الطفيف أو الأسنان غير المتساوية أو المتباعدة بقشرة خزفية. ومع ذلك، عليك أن تكون حذرًا بشأن كيفية الاعتناء بابتسامتك الجديدة، كما اكتشفت النجمة كريسي تيجن بالطريقة الصعبة.

يبدو أن العارضة حاولت تمزيق غلاف قصب حلوى كبير الحجم خلال عطلة نهاية العام في عام 2025، حيث قامت بقطع إحدى قشورها، وفقًا لما نشرته على إنستغرام. ونتيجة لذلك، تركتها ابتسامة غير مكتملة، على الأقل مؤقتا. (لقد أعادت القشرة في اليوم التالي.)

أظهرت Teigen حس الفكاهة لديها بالإضافة إلى شغور القشرة أثناء الحادث. (إنه نفس الموقف غير الكبير الذي أظهرته عندما اعترفت بإصابتها بالسيلوليت). لكن تجربتها توضح حقيقة أن القشرة لا يمكنها التعامل مع نفس القوى التي قد تتعامل بها الأسنان الطبيعية. وبما أن القشرة مرتبطة فقط بالسطح الأمامي للسن، فإنها يمكن أن تنكسر تحت الضغط. ولهذا السبب يوصي أطباء الأسنان الأشخاص الذين يستخدمون القشرة بتجنب عض الثلج أو الأشياء المقرمشة. (وليست فكرة جيدة أبدًا أن تستخدم أسنانك كأداة – مع أو بدون قشور.)