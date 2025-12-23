ما مدى قوة القشرة؟ يشير حادث أسنان Chrissy Teigen إلى أنهم أضعف مما تعتقد

ربما لم تكن قد ولدت بابتسامة مستقيمة وجاهزة للتصوير بالكاميرا، ولكن لا بأس بذلك: قد تكون قادرًا على الحصول على الوهم إذا قمت بتغطية عيوب الأسنان البسيطة مثل دوران الأسنان الطفيف أو الأسنان غير المتساوية أو المتباعدة بقشرة خزفية. ومع ذلك، عليك أن تكون حذرًا بشأن كيفية الاعتناء بابتسامتك الجديدة، كما اكتشفت النجمة كريسي تيجن بالطريقة الصعبة.
يبدو أن العارضة حاولت تمزيق غلاف قصب حلوى كبير الحجم خلال عطلة نهاية العام في عام 2025، حيث قامت بقطع إحدى قشورها، وفقًا لما نشرته على إنستغرام. ونتيجة لذلك، تركتها ابتسامة غير مكتملة، على الأقل مؤقتا. (لقد أعادت القشرة في اليوم التالي.)
أظهرت Teigen حس الفكاهة لديها بالإضافة إلى شغور القشرة أثناء الحادث. (إنه نفس الموقف غير الكبير الذي أظهرته عندما اعترفت بإصابتها بالسيلوليت). لكن تجربتها توضح حقيقة أن القشرة لا يمكنها التعامل مع نفس القوى التي قد تتعامل بها الأسنان الطبيعية. وبما أن القشرة مرتبطة فقط بالسطح الأمامي للسن، فإنها يمكن أن تنكسر تحت الضغط. ولهذا السبب يوصي أطباء الأسنان الأشخاص الذين يستخدمون القشرة بتجنب عض الثلج أو الأشياء المقرمشة. (وليست فكرة جيدة أبدًا أن تستخدم أسنانك كأداة – مع أو بدون قشور.)
متينة، ولكنها ليست معصومة من الخطأ
المشكلة ليست في القشرة نفسها، لأن القشرة المصنوعة من البورسلين أو المواد المركبة ليست هشة أو هشة عادة. وهي لا تنزلق أو تنفك بشكل عام، لأن مينا الأسنان التي تغطيها تصبح خشنة قبل وضعها لتعزيز الارتباط المحكم. (هذا ما يحدث بالفعل لأسنانك عندما تحصل على القشرة.)
ومع ذلك، فحتى رابط قشرة الأسنان الأكثر أمانًا له حدود. بالإضافة إلى ذلك، يجب استبدال القشرة بعد حوالي 15 عامًا، لذلك قد تبدأ الرابطة في الضعف بمرور الوقت. (لم تشر تيغن إلى عمر القشرة في عام 2025، على الرغم من أنها ناقشت الحصول عليها مع Refinery29 في عام 2016.)
إذا كنت تريد ابتسامة رابحة ولكنك تفضل بديلاً أقوى من القشرة، فقد ترغب في التحدث مع طبيب أسنانك حول تغطية جميع أسنانك غير الجذابة أو التالفة بالتيجان بدلاً من القشرة. بعد كل شيء، تشكل التيجان غطاءً كاملاً حول السن المحضر، مما يمكنها من تحمل قوة أقوى.
المشكلة الوحيدة هي أن تيجان الأسنان تكلف أكثر من القشرة (ما يزيد عن 3500 دولار لكل تاج مقابل 1500 دولار لكل قشرة لكل هيثلين). لذلك، يمكن أن ينتهي بك الأمر بدفع فاتورة أسنان كبيرة مقابل منتج أسنان تجميلي أقوى.