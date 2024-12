ما مدى قوة تشاك نوريس؟

إذًا، ما الذي بقي لتشاك نوريس ليفعله بعد إنهاء فترة ولايته في الجيش والفوز بالعديد من البطولات العالمية للفنون القتالية؟ لماذا، كل شيء. بالنظر إلى التسلسل الزمني لحياة نوريس: أنهى دراسته الثانوية والتحق بالجيش عام 1958، وأنهى الخدمة العسكرية وافتتح استوديو خاصًا به للفنون القتالية عام 1962، وبدأ مسيرته القتالية الاحترافية عام 1964 وأنهىها عام 1974، وقبل أن تنتهي. كان قد بدأ بالفعل مسيرته التمثيلية بشكل جدي في عام 1972 بفيلم Way of the Dragon (مع بضعة أدوار صغيرة قبل ذلك).

في وقت لاحق، قام نوريس بتشكيل الاتحاد المتحد للفنون القتالية (UFAF) في عام 1979 والذي يضم فنونه القتالية الخاصة، تشون كوك دو. Chun Kuk Do، لكل Top Form Karate، هو “أسلوب كاراتيه أمريكي قوي قائم على كوريا” مشتق من Tang Soo Do وحتى نسج Krav Maga في المزيج. في ذلك العام بالذات – 1979 – حول نوريس مسيرته التمثيلية إلى مستوى عالٍ مع فيلم “A Force of One”، يليه فيلم بعد فيلم، سنة بعد سنة (وأحيانًا أفلام متعددة في السنة)، كل عام تقريبًا طوال العام. الطريق إلى 2005

هذه هي النقطة المهمة، في حال فاتتك الأمر: كان نوريس لا هوادة فيه على الإطلاق في سعيه لتحقيق أهدافه في كل خطوة من خطوات حياته. حتى أولئك الذين يكرهون الرجل لا يمكنهم إنكار قوة الإرادة والثبات والتفاني اللازمة للقيام بكل ما فعله نوريس على التوالي. وقد فعل كل ذلك بعد أن لم يحقق نجاحًا أوليًا فوريًا في مجاله الرئيسي: الفنون القتالية.

