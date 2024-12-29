ما مدى قوة تشاك نوريس؟

هل يتذكر الجميع تلك الميمات الخاصة بتشاك نوريس من أيام الإنترنت الأكثر براءة في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين؟ “كان الموت ذات يوم بمثابة تجربة قريبة من تشاك”، “يشرب تشاك النابالم لمحاربة حرقة المعدة”، “عضت الكوبرا ساق تشاك نوريس – بعد خمسة أيام من الألم المبرح، ماتت الكوبرا”، وما إلى ذلك؟ ليس من الواضح تمامًا من أين بدأت هذه النكات، لكن سلسلة من مستخدمي Redditors الجريئين تشير إلى ميمات فين ديزل في منتديات “شيء فظيع” القديمة التي تركزت على نوريس. ويشير آخرون إلى نكات حقبة “Walker, Texas Ranger” (1993 إلى 2001) التي انتقلت عبر الإنترنت، أو حتى نكتة في “Late Night with Conan O’Brien”. لقد تم كل ذلك في جو من المرح، ومع لمسة واضحة من الحب.

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لذا فإن السؤال الذي يطرح نفسه: هل تشاك حقًا هو كل هذا؟ ما مدى قوته؟ “قوي” هي كلمة غامضة ومحددة بشكل رهيب، ولكن لنبدأ بالأساسيات: هل تشاك قوي جسديًا؟ حسنًا، يبلغ من العمر 84 عامًا في عام 2024، ولا يزال يمارس التمارين الرياضية، ويمارس الملاكمة، وقال إنه يشعر وكأنه يبلغ من العمر 48 عامًا، لذا فهذه نعم. إلى جانب ذلك، فقد رأينا جميعًا، على سبيل المثال، تلك المعركة الأسطورية بين نوريس وبروس لي في فيلم “طريق التنين” عام 1972، أليس كذلك؟

والأهم من ذلك، أن نوريس كان بطل العالم في الكاراتيه للوزن المتوسط ​​ست مرات. كان أيضًا أول شخص يتم إدراجه في قاعة مشاهير الحزام الأسود في عام 1968، وأفضل مدرب في HoF في عام 1975، وأفضل منافس في العام في عام 1977. وهو أيضًا مؤسس اتحاد الفنون القتالية المتحدة ولديه العديد من الأحزمة السوداء. . إلى جانب كل ذلك، نوريس هو من قدامى المحاربين في القوات الجوية. حسنًا، لنفترض أن تشاك نوريس “قوي” بعدة طرق.

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