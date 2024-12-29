ما مدى قوة تشاك نوريس؟

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هل يتذكر الجميع تلك الميمات الخاصة بتشاك نوريس من أيام الإنترنت الأكثر براءة في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين؟ “كان الموت ذات يوم بمثابة تجربة قريبة من تشاك”، “يشرب تشاك النابالم لمحاربة حرقة المعدة”، “عضت الكوبرا ساق تشاك نوريس – بعد خمسة أيام من الألم المبرح، ماتت الكوبرا”، وما إلى ذلك؟ ليس من الواضح تمامًا من أين بدأت هذه النكات، لكن سلسلة من مستخدمي Redditors الجريئين تشير إلى ميمات فين ديزل في منتديات “شيء فظيع” القديمة التي تركزت على نوريس. ويشير آخرون إلى نكات حقبة “Walker, Texas Ranger” (1993 إلى 2001) التي انتقلت عبر الإنترنت، أو حتى نكتة في “Late Night with Conan O’Brien”. لقد تم كل ذلك في جو من المرح، ومع لمسة واضحة من الحب.
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لذا فإن السؤال الذي يطرح نفسه: هل تشاك حقًا هو كل هذا؟ ما مدى قوته؟ “قوي” هي كلمة غامضة ومحددة بشكل رهيب، ولكن لنبدأ بالأساسيات: هل تشاك قوي جسديًا؟ حسنًا، يبلغ من العمر 84 عامًا في عام 2024، ولا يزال يمارس التمارين الرياضية، ويمارس الملاكمة، وقال إنه يشعر وكأنه يبلغ من العمر 48 عامًا، لذا فهذه نعم. إلى جانب ذلك، فقد رأينا جميعًا، على سبيل المثال، تلك المعركة الأسطورية بين نوريس وبروس لي في فيلم “طريق التنين” عام 1972، أليس كذلك؟
والأهم من ذلك، أن نوريس كان بطل العالم في الكاراتيه للوزن المتوسط ست مرات. كان أيضًا أول شخص يتم إدراجه في قاعة مشاهير الحزام الأسود في عام 1968، وأفضل مدرب في HoF في عام 1975، وأفضل منافس في العام في عام 1977. وهو أيضًا مؤسس اتحاد الفنون القتالية المتحدة ولديه العديد من الأحزمة السوداء. . إلى جانب كل ذلك، نوريس هو من قدامى المحاربين في القوات الجوية. حسنًا، لنفترض أن تشاك نوريس “قوي” بعدة طرق.
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تشاك نوريس هو فنان عسكري من الطراز العالمي
قبل وقت طويل من ظهور تشاك نوريس على الشاشات الكبيرة والصغيرة وهو يرمي البيوت المستديرة، كان يرمي البيوت المستديرة في بطولات الفنون القتالية الاحترافية. إنه ليس ممثل الحركة الوحيد الذي يأتي من خلفية شرعية في الفنون القتالية – يتبادر إلى ذهني جان كلود فان دام وجيت لي – لكن نوريس يبرز بسبب العدد الهائل من البطولات والألقاب التي فاز بها.
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هل هذا يعني أن نوريس كان بحاجة إلى أن يبدو وكأنه “لبنة من اللحم الحجري المجفف ليكون “قويًا”؟” لا، لقد بدا طبيعيًا إلى حدٍ ما في ذلك اليوم. ولكن هل تريد المراهنة على أن نوريس كان قويًا جسديًا بما فيه الكفاية، ومدربًا جيدًا بما فيه الكفاية، وماهرًا بما يكفي لتسوية رجل قوي البنية بدا أكثر عضلًا؟ لن نكرم ذلك حتى بإجابة. يمكن للمنافسين المحتملين العودة بالزمن ومحاولة ذلك إذا أرادوا ذلك. لا محتجزي؟ نقطة ثبت.
جمع نوريس سجلاً قياسياً في قتال الموز خلال مسيرته الاحترافية في فنون الدفاع عن النفس التي امتدت من عام 1964 إلى عام 1974. ربما خسر بطولاته الثلاث الأولى (أسطورة، كما يقول البعض)، لكنه واصل الفوز بالبطولات الوطنية للكاراتيه (1966)، وبطولة كل النجوم. البطولات (1966)، بطولة العالم للوزن المتوسط للكاراتيه (1967)، بطولة عموم أمريكا للكاراتيه (1967)، بطولة العالم للمحترفين للوزن المتوسط للكاراتيه (1968)، بطولة عموم أمريكا (1968)، البطولة الوطنية للأبطال (1968)، والمزيد. أنهى برقم قياسي 65-5. عندما تقاعد في عام 1974، كان بطل الوزن المتوسط الاحترافي غير المهزوم. كان أول شخص في الغرب يحصل على الحزام الأسود من الدرجة الثامنة في التايكوندو في عام 1997، حسب UFAF. يرى؟ قوي.
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تشاك نوريس هو من قدامى المحاربين في القوات الجوية
فقط في حالة عدم كون بطل العالم في الفنون القتالية قويًا بما فيه الكفاية، خدم تشاك نوريس في القوات الجوية من عام 1958 إلى عام 1962. في تلك المرحلة، أراد نوريس البالغ من العمر 18 عامًا الحصول على مهنة في مجال إنفاذ القانون وتم تجنيده كشرطي جوي. . ربما لم يكن يطارد أدغال فيتنام الحارة بحثًا عن معسكر لأسرى الحرب (دون أن يُطلق عليه اسم رامبو) كما حدث في فيلم “Missing in Action” عام 1984، أو يطلق النار على الأشرار جنبًا إلى جنب مع الممثل ذو الشخصية الممتازة لي مارفن في فيلم “Delta Force” عام 1986. “. لكنه كان دائمًا الرجل الذي أبقى الرجال الآخرين تحت المراقبة، داخل وخارج الشاشة. وفي القوات الجوية، ليس أقل من ذلك.
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لقد كانت القوات الجوية بمثابة بوابة نوريس للفنون القتالية. متمركزًا في كوريا الجنوبية في قاعدة أوسان الجوية، تألق نوريس مع تانغ سو دو، أحد الفنون القتالية الكورية، والجودو من خلال فريق الجودو في قاعدة أوسان الجوية. على الرغم من تعرضه لإصابة في الكتف أعاقت تدريبه، إلا أنه تدرب بشدة لدرجة أنه عاد إلى المنزل في عام 1962 بحزام أسود في تانغ سو دو وحزام بني في الجودو. بالعودة إلى الولايات المتحدة، حصل على رتبة طيار من الدرجة الأولى (A1C) قبل أن يحصل على تسريح مشرف.
أكثر من مجرد براعة في الفنون القتالية، فإن الوقت الذي قضاه نوريس في الجيش يثبت قوة شخصيته. كما نقل عنه موقع Impacting Our Future، “لم أنجح في ذلك (الفنون القتالية) على الفور، لكنني واصلت العمل عليها، وتعلمت درسًا مهمًا. كانت هذه هي المرة الأولى التي أتمسك فيها بشيء ما ولم أستسلم له”. أعلى.”
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عمل تشاك نوريس بلا هوادة لبناء مهنة ما بعد المنافسة
إذًا، ما الذي بقي لتشاك نوريس ليفعله بعد إنهاء فترة ولايته في الجيش والفوز بالعديد من البطولات العالمية للفنون القتالية؟ لماذا، كل شيء. بالنظر إلى التسلسل الزمني لحياة نوريس: أنهى دراسته الثانوية والتحق بالجيش عام 1958، وأنهى الخدمة العسكرية وافتتح استوديو خاصًا به للفنون القتالية عام 1962، وبدأ مسيرته القتالية الاحترافية عام 1964 وأنهىها عام 1974، وقبل أن تنتهي. كان قد بدأ بالفعل مسيرته التمثيلية بشكل جدي في عام 1972 بفيلم Way of the Dragon (مع بضعة أدوار صغيرة قبل ذلك).
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في وقت لاحق، قام نوريس بتشكيل الاتحاد المتحد للفنون القتالية (UFAF) في عام 1979 والذي يضم فنونه القتالية الخاصة، تشون كوك دو. Chun Kuk Do، لكل Top Form Karate، هو “أسلوب كاراتيه أمريكي قوي قائم على كوريا” مشتق من Tang Soo Do وحتى نسج Krav Maga في المزيج. في ذلك العام بالذات – 1979 – حول نوريس مسيرته التمثيلية إلى مستوى عالٍ مع فيلم “A Force of One”، يليه فيلم بعد فيلم، سنة بعد سنة (وأحيانًا أفلام متعددة في السنة)، كل عام تقريبًا طوال العام. الطريق إلى 2005
هذه هي النقطة المهمة، في حال فاتتك الأمر: كان نوريس لا هوادة فيه على الإطلاق في سعيه لتحقيق أهدافه في كل خطوة من خطوات حياته. حتى أولئك الذين يكرهون الرجل لا يمكنهم إنكار قوة الإرادة والثبات والتفاني اللازمة للقيام بكل ما فعله نوريس على التوالي. وقد فعل كل ذلك بعد أن لم يحقق نجاحًا أوليًا فوريًا في مجاله الرئيسي: الفنون القتالية.
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عانى تشاك نوريس من مآسي شخصية
تشاك نوريس أيضًا “قوي” بطريقة أخرى لا علاقة لها بالعمل الجاد بما يكفي للقيام بكل شيء يلتقي به بطل الفنون القتالية مع أحد قدامى المحاربين في القوات الجوية ويلتقي بنجم السينما والتلفزيون. ونعني بذلك نوع الصعوبات التي يواجهها الجميع في نهاية المطاف بشكل ما: العنف، والموت، والمرض. حتى أن كتابه الذي صدر عام 1988 كان بعنوان “سر القوة الداخلية: قصتي”، لذلك، إلى جانب القوة البدنية، عمل نوريس على قوته العقلية والعاطفية أيضًا.
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في مقابلة في برنامج ديك كافيت شو في عام 1993، قال نوريس إن والده كان مدمنًا على الكحول و”مزاجًا سيئًا”. بعد سنوات من طلاق والد نوريس ووالدته، جاء والده ذات ليلة لمحاربة زوج والدته. نوريس، الذي كان يبلغ من العمر 17 عامًا في ذلك الوقت، واجه لحمه ودمه. ولم يخض في التفاصيل، لكنه قال إن تلك كانت آخر مرة رأى فيها والده قبل وفاة الرجل.
توفي شقيق نوريس أيضًا خلال حرب فيتنام في كمين نصبه الفيتكونغ، كما روى في برنامج ديك كافيت. وقال نوريس: “لقد كانت حرب مكاسب مالية، وليست حرب مبادئ…”…إنهم يقولون فقط إننا هناك لتجنب الشيوعية، لكن هؤلاء الناس هنا (في فيتنام)، جميعهم إنهم قلقون بشأن تناول الطعام من يوم لآخر.”
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هناك مآسي أخرى في حياة نوريس، لكن المشكلة الصحية الخطيرة التي تعاني منها زوجته مؤخرًا تبرز. ترك نوريس حياته المهنية في عام 2017 لرعاية زوجته المريضة، جينا، التي يعتقد أنها أصيبت بالمرض بسبب صبغة التصوير بالرنين المغناطيسي. وقال نوريس في مقابلة مع شبكة سي بي إس نيوز: “إنها تحتضر. إنها تموت أمامي مباشرة”. تعافى جينا في النهاية، لكن نوريس رفع دعوى قضائية ضد شركة Bracco Imaging لصناعة الجادولينيوم (صبغة التصوير بالرنين المغناطيسي) في عام 2017 مقابل 10 ملايين دولار، لكنه أسقط الدعوى في عام 2020.
تشاك نوريس يتقدم في السن بشكل جيد
في حين أنه ليس من الضروري أن يعيش أولئك الذين يموتون مبكرًا حياة غير صحية، إلا أنه نادرًا ما يكون أولئك الذين يعيشون في سن الشيخوخة لا يعيشون حياة صحية. في هذه الساحة، يُظهر تشاك نوريس مرة أخرى قوة تنقسم إلى جزء جسدي وجزء نفسي، وترتبط بنفس نوع المثابرة التي أظهرها طوال حياته: القدرة على التحمل حتى يتقدم في السن بشكل جيد.
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عند النظر إلى صور تشاك نوريس هذه الأيام، عذرًا إذا اعتقدت أنك تنظر إلى رجل في الستينيات من عمره. ولكن كما ذكرنا من قبل، يبلغ عمر نوريس 84 عامًا. هناك 2024 لقطات له عبر الإنترنت على News.com.au وهو يقوم بروتين “إحماء” حليقة الحديد الذي يتضمن 12 وزنًا، مع وزن خارجي واحد على الأقل يساوي 45 رطلاً. إذا كانت جميع الأوزان 45 رطلاً، فسيكون المجموع 540 رطلاً، وهو أمر مثير للسخرية. ولكن مرة أخرى، يمكننا أن نعود إلى منطقة الميم ونقول، “إنه تشاك نوريس – إنه يسخر الجاذبية لإرادته.” أيضًا، يُظهر مقطع فيديو لعام 2024 على FightHype نوريس وهو يلكم كيس الملاكمة. على الرغم من أنه ليس صغيرًا كما كان من قبل، دعنا نقول فقط أنه لن يتطوع أي شخص عاقل ليتعرض للضرب بهذه القبضات.
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في مجلة ريدرز دايجست The Healthy، يستشهد نوريس بالتغذية باعتبارها أحد مفاتيحه للشيخوخة بشكل جيد ويقول إن السباحة ساعدته كثيرًا مع تقدمه في السن. ويستشهد أيضًا بـ “قوة الاستماع إلى جسدك وتحديد ما يساعده على الأداء بأفضل حالاته”، باعتبارها أمرًا بالغ الأهمية لطول عمره. بغض النظر عن المدة التي قضاها نوريس، فقد أظهر الكثير من القوة على طول الطريق إلى الحاضر.