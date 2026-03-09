ما مقدار الوزن الذي فقدته أوبرا وينفري في Ozempic؟ هذه الصورة جنبًا إلى جنب تقول كل شيء

في عمر 72 عامًا، غالبًا ما كانت مسيرة أوبرا وينفري الأسطورية في عالم العروض تتمحور حول موضوع غير عادل: وزنها. أخبرت ذات مرة اشخاص لقد تعرضت “لللوم والعار” تاريخياً بسبب حجمها المتقلب. (لكل نجمة، 211 رطلاً هو الحد الأدنى لـ “نطاق الوزن المتأثر وراثيًا” لجسمها، أو “نقطة كافية لها”.) لكن اليوم، يحتل إطارها مركزًا إيجابيًا حيث أنها تصدر لأول مرة كتابًا جديدًا بعنوان “Enough”، وتحولًا كبيرًا في فقدان الوزن في أواخر العمر بمساعدة عقار GLP-1.

تسلط صورة حديثة لـ Winfrey جنبًا إلى جنب في عام 2022 مقابل 2026 الضوء على مدى تقليص وزنها منذ أن بدأت في تناول GLP-1s في عام 2023. وفقًا لمقابلة أجريت عام 2025 مع جين بولي لـ CBS News، فقد خفضت وزنها إلى حوالي 155 رطلاً. ومع ذلك، فإن رحلتها للتغلب على السمنة في سنواتها الأخيرة تكشف عن العديد من الحقائق الأساسية حول طريقة عمل GLP-1.

الأول هو أن GLP-1 يمكن أن يكون آمنًا للبالغين في السبعينيات من العمر، مثل وينفري. (استخدم العديد من المشاهير الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا أدوية GLP-1.) وفقًا لطبيبة الشيخوخة الدكتورة شيترا غانتا في مقال للأكاديمية الأمريكية لكليات الطب (AAMC)، فهي حريصة عند وصف GLP-1s للمرضى الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا.

ومع ذلك، يشعر الدكتور غانتا أنه نظرًا لأن نسبة كبيرة من كبار السن يعانون من السمنة، فإن إتاحة الفرصة لهم لتجربة GLP-1s يمكن أن يحسن صحتهم. في نفس مقالة AAMC، اعترف الدكتور جون باتسيس بأنه لم يكن من المعجبين بإعطاء GLP-1 للمرضى الأكبر سنًا ولكنه خفف وجهات نظره إلى فلسفة جرعات بسيطة تعتمد على الأدلة الحالية على أن الأدوية قد تقدم المساعدة: “ابدأ منخفضًا، ثم تباطأ”.