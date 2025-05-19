ما مقدار بروتين مصل اللبن إذا كنت ترغب في بناء العضلات؟ هذا ما نعرفه

يجب أن تتضمن خطة لبناء العضلات بفعالية كل من التمرين البدني والنظام الغذائي. من بين الاعتبارات الغذائية الأولية لتطوير العضلات مقدار البروتين الذي تحتاجه إلى استهلاكه ، لأن البروتين ضروري في إصلاح وتعزيز عضلاتك بعد التدريبات.

على الرغم من أنه يمكنك الحصول على البروتين من العديد من المصادر ، إلا أن أحد المصادر الأكثر شعبية ومتاحة على نطاق واسع ومريح هو بروتين مصل اللبن. مصل اللبن يأتي من منتجات الألبان. إنه السائل الرقيق الذي تم إنشاؤه عندما يتحول الحليب إلى جبن. من المحتمل أن تكون قد رأيت مصل اللبن عدة مرات ، كما هو الحال عند فتح حاوية من اللبن ولاحظ كمية صغيرة من السائل في الأعلى.

يمكن عزل البروتينات الموجودة في مصل اللبن وتحويلها إلى شكل مسحوق ، والتي يمكن أن توفر الأحماض الأمينية بكفاءة في النظام. (هذا هو ما يوجد بالفعل في مسحوق مصل اللبن.) ومع ذلك ، قد يكون من الصعب معرفة مقدار مصل اللبن. هذا هو المكان الذي من المفيد الحصول على مشورة من خبير مثل الدكتور ماثيو بيكوسكي ، نائب رئيس أبحاث التغذية في المجلس الوطني للألبان. في مقابلة مع Health Digest ، كشف الدكتور Pikosky أن الإجابة ليست مقطوعة وجافة كما يعتقد المرء.