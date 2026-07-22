ما هو أفضل جيتار باس للمبتدئين؟

يواجه الموسيقيون الجدد الذين يتطلعون إلى شراء جيتار باس نفس الأسئلة التي يواجهها أولئك الذين يتطلعون إلى شراء جيتار كهربائي مناسب للمبتدئين، أو جيتار صوتي، أو أي شيء آخر. يعد النطاق السعري أمرًا بالغ الأهمية، وكذلك السمات الأخرى مثل النغمة وحجم الحنق وعدد الأوتار. في النهاية، سوف نوصي بخيارين: Fender Squier Classic Vibe ’60s Precision Bass للحصول على صوت روك كلاسيكي قديم، أو Ibanez GSR200B للحصول على نغمة أكثر حداثة وأكثر حداثة.

بشكل عام، يأتي كل من Fender Squier وIbanez بسعر معقول، على الرغم من أن تكلفة Squier أكثر (500 دولار مقابل حوالي 250 دولارًا لـ Ibanez، اعتبارًا من منتصف عام 2026). لاحظ أن Ibanez لا تبيع القيثارات الخاصة بها مباشرة، ولكنها تبيعها فقط من خلال تجار التجزئة، وقد تتمكن من الحصول على Squier بسعر أقل إذا لم تشتر من Fender مباشرة. أيضًا، يجب على المبتدئين الالتزام برقبة كاملة الحجم مكونة من أربعة أوتار وطول 34 بوصة، مما يعني رقبة كاملة الحجم وليست مبتورة. تهتز الأوتار كاملة الطول بطريقة تساعد الجهير على إنتاج نغمة تنطبق على مجموعة متنوعة من الأنواع (موسيقى الروك والجاز والميتال والبوب ​​وما إلى ذلك) وأنماط العزف، بما في ذلك النتف والصفع والنقر. مهما كان الأمر، سيتعين عليك الاعتياد على مد أصابعك والتعامل مع آلام اليد.

بالإضافة إلى هذه العموميات، تأتي أنواع مختلفة من الجهير مع المراوغات التي تجعلها أكثر ملاءمة لأي موسيقى تريد تشغيلها. وتذكر أنه نظرًا لأن جميع الجيتارات كهربائية (إلا إذا كنت تعزف على جيتار مزدوج مستقيم)، فستحتاج إلى اتباع نفس ممارسات الصيانة للحفاظ على الجيتار الكهربائي في حالة جيدة.