ما هو أفضل جيتار باس للمبتدئين؟

يواجه الموسيقيون الجدد الذين يتطلعون إلى شراء جيتار باس نفس الأسئلة التي يواجهها أولئك الذين يتطلعون إلى شراء جيتار كهربائي مناسب للمبتدئين، أو جيتار صوتي، أو أي شيء آخر. يعد النطاق السعري أمرًا بالغ الأهمية، وكذلك السمات الأخرى مثل النغمة وحجم الحنق وعدد الأوتار. في النهاية، سوف نوصي بخيارين: Fender Squier Classic Vibe ’60s Precision Bass للحصول على صوت روك كلاسيكي قديم، أو Ibanez GSR200B للحصول على نغمة أكثر حداثة وأكثر حداثة.
بشكل عام، يأتي كل من Fender Squier وIbanez بسعر معقول، على الرغم من أن تكلفة Squier أكثر (500 دولار مقابل حوالي 250 دولارًا لـ Ibanez، اعتبارًا من منتصف عام 2026). لاحظ أن Ibanez لا تبيع القيثارات الخاصة بها مباشرة، ولكنها تبيعها فقط من خلال تجار التجزئة، وقد تتمكن من الحصول على Squier بسعر أقل إذا لم تشتر من Fender مباشرة. أيضًا، يجب على المبتدئين الالتزام برقبة كاملة الحجم مكونة من أربعة أوتار وطول 34 بوصة، مما يعني رقبة كاملة الحجم وليست مبتورة. تهتز الأوتار كاملة الطول بطريقة تساعد الجهير على إنتاج نغمة تنطبق على مجموعة متنوعة من الأنواع (موسيقى الروك والجاز والميتال والبوب وما إلى ذلك) وأنماط العزف، بما في ذلك النتف والصفع والنقر. مهما كان الأمر، سيتعين عليك الاعتياد على مد أصابعك والتعامل مع آلام اليد.
بالإضافة إلى هذه العموميات، تأتي أنواع مختلفة من الجهير مع المراوغات التي تجعلها أكثر ملاءمة لأي موسيقى تريد تشغيلها. وتذكر أنه نظرًا لأن جميع الجيتارات كهربائية (إلا إذا كنت تعزف على جيتار مزدوج مستقيم)، فستحتاج إلى اتباع نفس ممارسات الصيانة للحفاظ على الجيتار الكهربائي في حالة جيدة.
حالة Fender Squier Classic Vibes ’60s
سيلاحظ زوار موقع Fender أن لديهم سكويرز من الخمسينيات والستينيات والسبعينيات من القرن الماضي للاختيار من بينها. والفرق الرئيسي بين عقود السيرة الذاتية الثلاثة هو نوع الخشب المستخدم – خشب التنغيم – والذي يمكن أن يؤثر بشكل كبير على صوت الجيتار (خاصة عند اختيار أفضل جيتار صوتي للمبتدئين). بشكل عام، نوصي بالسيرة الذاتية التي تعود إلى الستينيات بفضل خشب الغار وخشب الحور، مما يجعل النغمة العامة أقل حدة وأكثر دفئًا قليلاً. ومن هنا جاءت العلامة التجارية “60s Classic Vibe” بأكملها، مما يسلط الضوء على أنها تحاكي القيثارات في ذلك العصر.
فيما يتعلق بملمس الجيتار، يعاني مبتدئو الجهير من بعض الألم، بما في ذلك صعوبة الإمساك بأوتار الجهير الكبيرة (الأمر أصعب مما تعتقد). لحسن الحظ، فإن رقبة السيرة الذاتية رفيعة جدًا ولها شكل “C” في الخلف، لذا سيكون من الأسهل على الأقل لف يديك حولها عندما تبهر عائلتك بمحاولتك الأولى للعب “Seven Nation Army”. والأهم من ذلك، أن الجيتار يحتوي على فريتس ضيقة الطول، مما يعني أن أصابعك قد لا تلمس لوحة الفريتس. من السهل الضغط على هذه الأنواع من الحنق وتنتج ضوضاء أقل. أيضًا، يبلغ طول الجهير 34 بوصة كاملة.
ثم هناك المكونات الكهربائية. يحتوي الجهير على مقبضين، أحدهما لمستوى الصوت والآخر للنغمة، ومقبس إخراج للتوصيل بمضخم الصوت أو وحدة تحكم الكمبيوتر. تعتبر عناصر التحكم هذه أساسية جدًا، ولكنها كل ما يحتاجه معظم المبتدئين للتلاعب بآلاتهم وتعلمها.
حالة ايبانيز GSR200B
يمكنك معرفة أن Ibanez GSR200B هو صوت جهير حديث بمجرد النظر إليه. دون الدخول في منطقة تقنية مشعرة، يتمتع Ibanez بترددات عالية أكثر وضوحًا، وترددات منخفضة أكثر قوة (بفضل معادل Phat II الخاص به)، ووسط أقل امتلاءً – على عكس Fender Squier Classic Vibe تمامًا. إنها تفقد الدفء، ولكنها تكتسب السرعة والقوة التي تجعلها تبرز في عمليات المزج والعروض الحية عبر مجموعة متنوعة من الأنواع وأساليب اللعب. بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في تأليف موسيقاهم الخاصة ومزجها على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، ربما يمكنهم مشاركة الملفات مع الأصدقاء وإنشاء مسارات مرصوفة معًا، وأحيانًا تشغيل الجهير مباشرة مع الآخرين أو في الحفلات الصغيرة: هذا هو الجهير المناسب لك. بسعر 250 دولارًا تقريبًا، فإن جودته تتجاوز سعره بكثير.
جسديًا، يبلغ طول Ibanez 34 بوصة، تمامًا مثل Squier Classic Vibe، وله رقبة رفيعة يسهل لف يديك حولها. كما أنها تتمتع بلمسة نهائية من الساتان، حتى تتمكن يديك من الانزلاق على طول الرقبة بشكل أفضل ولا تتعثر، خاصة عندما تكون متعرقة. على عكس Squier، فإن الحنق متوسطة وليست ضيقة الطول. هذا يجعل لوحة الفريتس أكثر عرضة للطنين إذا ضغطت على وتر بشكل غير صحيح، ولكن مرة أخرى، أنت تحاول تعلم آلة موسيقية. قد تتعلم أيضًا الطريقة الصحيحة.
على الجانب الإلكتروني، تتمتع إيبانيز بعناصر تحكم أكثر من سكوير. يحتوي على مقبضين للصوت، ومقبض نغمة واحد للجيتار بأكمله، ومقبض منفصل لمعادل الصوت Phat II. بالنسبة لبعض المبتدئين، لن يكون هذا مهمًا، ولكن بالنسبة لأولئك الذين يريدون التلاعب بالفانك والهيب هوب والميتال وغيرها من الأنواع الثقيلة المنخفضة، سيمنحك هذا التنوع الذي تحتاجه.