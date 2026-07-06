ما هو أفضل جيتار صوتي للمبتدئين؟

تعد القيثارات الصوتية مكانًا أفضل لبدء رحلة الجيتار الخاصة بك لأنها أفضل للمبتدئين بشكل عام. ولكن بغض النظر عن أنك قد ترغب فقط في التجول في أحد المتاجر والتقاط ستة أوتار عشوائية والمضي في طريقك؛ هناك محيط من خيارات الجيتار للسباحة من خلاله. إذا كنت تريد فقط إجابة واضحة حول أي جيتار صوتي هو الأفضل للمبتدئين، فاحصل على Takamine GN11MCE. وبعيدًا عن هذه الحقيقة الأساسية، هناك المزيد من المعلومات في انتظارنا.
عند شراء جيتار، من السهل فهم التكلفة مقابل الجودة. لا يحتاج المبتدئون إلى مارتن بقيمة 6000 دولار، لكنهم أيضًا لا يحتاجون إلى حماقة، مما يعني إلغاء صفقات أمازون مقابل 50 دولارًا من القيثارات ذات العلب والأشرطة. أنت أيضًا لا تريد الخلط بين الجيتار الصوتي والجيتار الكلاسيكي، حيث يستخدم الأخير أوتار النايلون وله جسم مختلف. عند الحديث عن الجسم، يؤثر جسم جيتارك على كل ما يتعلق بملمس الجيتار في يديك وذراعيك، مما يؤثر على ذاكرة عضلاتك الأساسية. تعتبر المدرعات البحرية توصية شائعة للمبتدئين، لكن حجمها الكبير يمكن أن يكون منفرًا، بينما يمكن أن تبدو القيثارات في صالة الاستقبال وكأنها ألعاب. غيتار مثل Takamine GN11MCE يشبه حجم القاعة أو القاعة الكبرى، والتي تقع في المنتصف ولكنها لا تضحي بملء الصوت. ويستمر الأمر.
يكفي أن نقول أن Takamine GN11MCE يحدد كل المربعات. حتى أنها تحتوي على قطع مقطوعة، وهي مصنوعة من الخشب الصلب وليس مركبًا مصفحًا، وتبدو جميلة، ويمكن بيعها بالتجزئة بسعر يتراوح بين 300 إلى 550 دولارًا.
الحجم ونوع الخشب والبناء
لقد ذكرنا بالفعل القيثارات المدرعة (الكبيرة)، وصالة الاستقبال (الصغيرة)، والقاعة (المتوسطة)، والتي يمكننا إضافة جامبو (كبيرة حقًا)، والكهربائية الصوتية (الصوتية مع المكونات التكنولوجية مثل مقابس الأمبير)، والتصفيق الغريب المدعوم بالبلاستيك، وغيرها الكثير. إن شراء جيتارك الصوتي الأول ليس بالأمر السهل مثل الذهاب إلى المتجر، والحصول على الجيتار، والمغادرة، والتمتع بالروعة. الحجم لا يؤثر فقط على كيفية التعامل مع الجيتار، ولكنه يؤثر على نغمة الجيتار، والتي تتأثر في حد ذاتها بنوع الخشب ونوع البناء.
بغض النظر عن صعوبة التعامل مع الأجسام الكبيرة والضخمة، خاصة بالنسبة للأشخاص الأصغر حجمًا أو الأيدي الصغيرة، فإنهم يستمرون في التوصية بها، ربما لأنها تناسب ما يتصوره الناس على أنه “جيتار صوتي” بجوار المدفأة. لكن لا ينبغي على اللاعبين الجدد أن يكافحوا من أجل وضع أذرعهم حول جيتارهم والوصول إلى لوحة الفريتس. تحتوي القيثارات الأكبر حجمًا أيضًا على حنق أوسع، لذلك يتعين عليك تمديد أصابعك أكثر للعزف على الأوتار، وهي صعوبة أخرى ستزيد أيضًا من آلام الأصابع للاعبين الجدد. الأصغر هو الأفضل، ولكن ليس بحجم صالة الأطفال. من الناحية الفنية، يستخدم Takamine GN11MCE حجم جسم “NEX” خاص يعادل قاعة متوسطة الحجم.
ثم هناك نوع الخشب (يُسمى الخشب اللوني)، مثل الماهوجني، وخشب الورد، والتنوب، والأرز، وما إلى ذلك. معظم القيثارات مصنوعة من مجموعة متنوعة من الخشب، مثل الجسم مقابل لوحة الفريتس، مما يؤثر على رنينها ومتانتها. يتقاطع هذا مع القيثارات ذات الجسم الصلب (الأقسام مصنوعة من قطع كاملة من الخشب) مقابل القيثارات المصفحة (الأقسام مصنوعة من طبقات مسطحة للغاية من الخشب)، والتي يمكن أن تكون أكثر مرونة تجاه العناصر وتساعد جيتارك على الاستمرار لفترة أطول. يتكون Takamine GN11MCE إلى حد كبير من خشب الماهوجني الصلب، والذي يميل إلى أن يكون مشرقًا ودافئًا ومليئًا بالترددات متوسطة المدى، وهو خيار شامل قوي (إذا جاز التعبير).
كوتاواي، النهاية، والإلكترونيات
لنكن صادقين ونعترف أنه من المهم أن يبدو جيتارك جميلًا. على الأقل، من المهم إذا كنت تريد الخروج من غرفة نومك ولا تشعر بالخجل من تشغيل أغنية سهلة للمبتدئين لأحبائك المتسامحين. لا داعي للقلق هنا، لأنه لا يوجد غيتار Takamine يبدو سيئًا، بغض النظر عن الطراز أو النطاق السعري. Takamine GN11MCE ليس استثناءً، خاصة عندما يتعلق الأمر بحبيبات الخشب واللمسات النهائية، والتي تبدو أنيقة وليست مثل القمامة الرخيصة (تحتوي على ما يسمى “الساتان الطبيعي” وشبه اللامع).
في هذه الملاحظة، يحتوي Takamine GN11MCE أيضًا على واقي اختيار في الجزء السفلي وهو جيد لحماية الخشب من الأصابع السعيدة. يقع Pickguard بجوار مقطع مقطوع مباشرةً، وهو جزء من الجيتار منحوت لتسهيل الوصول إلى الحنق الأعلى. من السهل تقديم حجة مفادها أن المبتدئين لن يستخدموا الحنق العالي كثيرًا، أو ربط الحنق العالي تلقائيًا مع Shreddie Van Halen أو شيء من هذا القبيل. ليس كذلك. لماذا لا نسهل على العازفين الجدد اللعب وتعلم آلاتهم الموسيقية بسهولة قدر الإمكان؟
بالإضافة إلى ذلك، فإن Takamine GN11MCE هو كهربائي صوتي، مما يعني أنه يمكنك توصيله بمضخم صوت أو جهاز للكمبيوتر الخاص بك. يحتوي على مجموعة صغيرة من عناصر التحكم لضبط الصوت أثناء ترك الجيتار الخاص بك: الترددات القياسية الثلاثية والمتوسطة والباس بالإضافة إلى مستوى الصوت. والشيء الرائع هو أنك لن تحتاج أبدًا إلى استخدام هذه الوظائف إذا كنت لا تهتم بها، ولن يغير ذلك شيئًا في عزفك، ولكنها تأتي مع الجيتار إذا فعلت ذلك. هذا هو العنصر الأخير الذي يجعل Takamine GN11MCE متجرًا شاملاً لجميع احتياجات عازفي الجيتار المبتدئين.