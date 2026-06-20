ما هو أفضل جيتار كهربائي للمبتدئين؟

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.

في بعض الأحيان يكون من الصعب أن نتذكر ما يواجهه عازف الجيتار “المبتدئ” حقًا. قبل كل هذه الدروس المرعبة ونظرية الموسيقى المعقدة، لا بد من الإجابة على سؤال واحد: ما هو الجيتار الكهربائي الذي يجب عليك شراؤه؟ قد يزعج هذا الاختيار بعض محبي الجيتار، لكن الجيتار البسيط القياسي على طراز S أو SG سيفي بالغرض.

الغيتار من طراز S هو ما رأيناه جميعًا يعزفه العديد من عازفي الجيتار الذين يميزون الجيل عقدًا بعد عقد، بما في ذلك ديفيد جيلمور من بينك فلويد وBlack Strat، وهو أغلى جيتار يتم بيعه في مزاد على الإطلاق (14.5 مليون دولار). “Strat” ​​تعني ستراتوكاستر، كما في شركة Fender، شركة الجيتار الأكثر شهرة في العالم. إنها مسؤولة عن تعميم الجسم النموذجي على شكل حرف S والذي يحتوي على مقطع على جانبي لوحة الفريتس للسماح لعازفي الجيتار بالوصول بسهولة أكبر إلى الحنق الأعلى. غيتار SG، في الوقت نفسه، هو غيتار ذو جسم صلب مع مقطع واحد في الأسفل. إنه مظهر كلاسيكي للغاية، ويعد Gibson Les Paul Tributes أفضل ممثليه. يصل سعر سيارة Fender Strat Squire إلى 200 دولار (يمكنك حتى شراء واحدة من أمازون)، بينما يبلغ سعر سيارة Gibson Les Paul Tribute حوالي 350 دولارًا.

ولكن قبل المضي قدمًا: يحتاج مبتدئو الجيتار الكهربائي إلى التركيز على المتعة، وليس الغرق في طوفان من التفاصيل. إنهم بحاجة إلى ضرب أوتار القوة في “Brain Stew” بواسطة Green Day، وليس القلق بشأن الاقتصاد في أنماط الانتقاء البديلة الخاصة بهم. هذا هو التركيز، بغض النظر عن الجيتار – فالآلة هي مجرد الميسر. إذا كنت تريد شيئًا فاخرًا بعد أن تلتزم بالتمرين، فابحث عنه واحتفظ بمضرب OG الخاص بك كنسخة احتياطية.