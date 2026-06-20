ما هو أفضل جيتار كهربائي للمبتدئين؟

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في بعض الأحيان يكون من الصعب أن نتذكر ما يواجهه عازف الجيتار “المبتدئ” حقًا. قبل كل هذه الدروس المرعبة ونظرية الموسيقى المعقدة، لا بد من الإجابة على سؤال واحد: ما هو الجيتار الكهربائي الذي يجب عليك شراؤه؟ قد يزعج هذا الاختيار بعض محبي الجيتار، لكن الجيتار البسيط القياسي على طراز S أو SG سيفي بالغرض.
الغيتار من طراز S هو ما رأيناه جميعًا يعزفه العديد من عازفي الجيتار الذين يميزون الجيل عقدًا بعد عقد، بما في ذلك ديفيد جيلمور من بينك فلويد وBlack Strat، وهو أغلى جيتار يتم بيعه في مزاد على الإطلاق (14.5 مليون دولار). “Strat” تعني ستراتوكاستر، كما في شركة Fender، شركة الجيتار الأكثر شهرة في العالم. إنها مسؤولة عن تعميم الجسم النموذجي على شكل حرف S والذي يحتوي على مقطع على جانبي لوحة الفريتس للسماح لعازفي الجيتار بالوصول بسهولة أكبر إلى الحنق الأعلى. غيتار SG، في الوقت نفسه، هو غيتار ذو جسم صلب مع مقطع واحد في الأسفل. إنه مظهر كلاسيكي للغاية، ويعد Gibson Les Paul Tributes أفضل ممثليه. يصل سعر سيارة Fender Strat Squire إلى 200 دولار (يمكنك حتى شراء واحدة من أمازون)، بينما يبلغ سعر سيارة Gibson Les Paul Tribute حوالي 350 دولارًا.
ولكن قبل المضي قدمًا: يحتاج مبتدئو الجيتار الكهربائي إلى التركيز على المتعة، وليس الغرق في طوفان من التفاصيل. إنهم بحاجة إلى ضرب أوتار القوة في “Brain Stew” بواسطة Green Day، وليس القلق بشأن الاقتصاد في أنماط الانتقاء البديلة الخاصة بهم. هذا هو التركيز، بغض النظر عن الجيتار – فالآلة هي مجرد الميسر. إذا كنت تريد شيئًا فاخرًا بعد أن تلتزم بالتمرين، فابحث عنه واحتفظ بمضرب OG الخاص بك كنسخة احتياطية.
حالة جيتار S-style أو SG
كل عازف جيتار مبتدئ لديه هدف محدد في ذهنه – تشغيل أغنية معينة، أو تطوير هواية، أو محاكاة نمط نوع معين، وما إلى ذلك. قد تتطلب بعض هذه الأهداف جيتارًا بميزة معينة، مثل التقاطات هامبوكر المزدوجة لجعل صوت ريفاتك المفضل ثقيلًا بدرجة كافية. ولكن، تمامًا مثلما لا يحتاج عازف البيانو المبتدئ إلى بيانو كبير من طراز Steinway بقيمة 150 ألف دولار للتعامل مع دراسات شوبان، فإن عازف الجيتار المبتدئ لا يحتاج إلى 14 ألف دولار من PRS للتظاهر بأنه إيدي فان هالين (لقد بنى “فرانكنشتاين” الخاص به مقابل أقل من 500 دولار، على أي حال). لا تحاول أن تكون هادئًا – كن صبورًا.
وفي الوقت نفسه، لا أحد يريد شراء القمامة. يحتاج الجيتار إلى أن يبدو سليمًا ويشعر بالجودة الكافية للتعلم بشكل صحيح. سمك وانحناء لوحة الفريتس عندما تلتف يدك حولها؛ ارتفاع الحركة (مدى ارتفاع الأوتار عن الحنق)؛ فائدة المقابض/الأقراص؛ وجود شريط الضرب (غير مطلوب – أخبر أحدهم كيرك هاميت) ؛ الشكل العام للجيتار وثقله، مما يؤثر على كيفية/مكان تثبيته في مكانه: كل هذه الأشياء تحتاج إلى أخذها في الاعتبار.
يعد الجيتار النموذجي على طراز S مثل Fender Stratocaster أو جيتار SG مثل Gibson Les Paul Tribute هو الخيار الأبسط والمجرب والحقيقي وغير المكلف والشامل، “لا أريد أن أفكر في الأمر” الذي يحصل على علامات النجاح لجميع المعايير المذكورة أعلاه. إنها متعددة الاستخدامات بما يكفي لتعلم موسيقى الروك والبلوز والمعدن والجاز وأي شيء آخر. أيًا كان اختيارك، سيكون من السهل الإمساك بالرقبة، وهناك أقراص للتحكم في مستوى الصوت والنغمة ومفاتيح الالتقاط للتحكم في صوت الجيتار. بالإضافة إلى ذلك، فإنه لن يكسر البنك.
التفاصيل حول Squires and Tributes
من بين الخيارين اللذين أوصينا بهما، يمكن القول إن Fender Squire Stratocaster (جيتار على طراز S) هو الجيتار التمهيدي الأكثر مثالية للاعبين من أي نوع، وهو متاح مباشرة من Fender أو الكثير من تجار التجزئة. من المحتمل أن تكون الرقبة أوسع مما قد يكون مريحًا لأيادي بعض الأشخاص، لكن هذا قد يجبرك على الدقة عند تعلم أشكال الوتر ويجعلك أفضل لاحقًا. تتراوح الأسعار من حوالي 200 دولار إلى 600 دولار، والتي تشمل مجموعة متنوعة من الألوان. بالإضافة إلى ذلك، ستنضم إلى أمثال إريك كلابتون، وجيمي هندريكس، وبودي هولي، وجيف بيك، وما إلى ذلك.
يعد Gibson Les Paul Tribute (جيتار SG) هو الخيار الآخر. من المحتمل أن يكون مظهرها أجمل وأقل عمومية من Squire، إلا أن Tribute لديها رقبة أنحف، مما قد يجعل الأمر أسهل للمبتدئين أو الأشخاص ذوي الأيدي الصغيرة. لكن الرقبة أيضًا مسطحة قليلاً (يحتوي Squire على شكل “C” منحني أكثر) ، مما قد يجعل الإمساك به أكثر صعوبة من الإمساك به. أيضًا، تعتبر Tributes أثقل قليلاً وأكثر ضخامة، مما قد يجعلها أكثر صعوبة في الإمساك بها ويصعب التعامل معها إذا كنت واقفًا وتستخدم حزامًا. كنا نفضل تصميم أشعة الشمس بدلاً من اللون الصلب، ولكن هذا نحن فقط.
إذا كان لديك المال وترغب في استخدامه، فبالتأكيد، يمكنك شراء PRS، وSuhr، وCharvel، وGibson SG، وما إلى ذلك (يبدو الثلاثة السابقون مثل Strats المنسوخة، والأخير يبدو وكأنه فأس حقيقي مزدوج النصل). لكن الأسعار يمكن أن تصل إلى 3500 دولار أو أكثر، ولن يتمكن المبتدئون من معرفة ما دفعوا مقابله. مهما حدث: ركز على المتعة والشعور بالتشجيع. سيأتي التحسن طالما تدربت.