ما هو اتجاه حديقة غارق الأخضر وهل هو مناسب لك؟

إن الإزهار الجريء والحدود ذات الألوان القوس التي تهيمن على اتجاهات الحديقة تفسح المجال بهدوء لنهج أكثر هدوءًا: جمالية خضراء تُعرف باسم الغطس الأخضر. يؤكد نمط التصميم هذا على وضع مجموعة متنوعة من النباتات الخضراء لإنشاء تجربة حديقة غنية ومهدئة. بدلاً من الاعتماد على الملوثات العضوية الثابتة من الألوان ، يستخدم الغطس الأخضر التباين في أشكال الأوراق والأحجام والظلال من اللون الأخضر لبناء العمق والاهتمام ، مما يخلق مساحة متماسكة وطبيعة إلى الأمام.

المفهوم بسيط: تشبع حديقتك بظلال من اللون الأخضر. فكر في سرخس النحت ، والمضيفات المورقة ، والشجيرات الدائمة الخضرة ، والطحالب الناعمة ، جميعها منسوجة معًا بطريقة متعمدة وعضوية. من خلال التخلص من الألوان الزاهية والتركيز فقط على أوراق الشجر ، يسلط الخضرة المذهلة الضوء على الجمال الدقيق لملمس كل نبات وشكله. إنه أمر جذاب بشكل خاص للبستانيين الذين يتطلعون إلى تنمية مساحة سلمية وتأملية في فناءهم.

اكتسب هذا الاتجاه جرًا للصيانة المنخفضة ونداءه على مدار السنة. إنه يعمل بشكل جيد في المساحات الكبيرة والصغيرة على حد سواء ويمكن تكييفه للنباتات التي تزدهر في الحاويات ، مما يجعلها مثالية للمستأجرين أو أولئك الذين لديهم فناء. والنتيجة هي حديقة تبدو متعمدة ، ذات طبقات ، وترتبط بعمق بالعالم الطبيعي.