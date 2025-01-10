ما هو اسم العلامة التجارية وراء المناشف الورقية كيركلاند من كوستكو؟ إليك ما نعرفه

تقدم العلامة التجارية الخاصة لشركة Costco، Kirkland Signature، خدعًا صديقة للميزانية للعديد من المنتجات ذات العلامات التجارية، بدءًا من ألواح الجرانولا وحتى منظفات الغسيل. في كثير من الحالات، يتم تصنيع هذه العناصر في مصانع العلامات التجارية الكبرى ولكنها تباع في أغلفة كيركلاند. نادرًا ما يكشف مخزن المستودعات عن المنتجات التي يعيد تغليفها، على الرغم من أن مسؤوليه التنفيذيين أكدوا أن سمكة التونة هي Bumble Bee وأن البطاريات هي Duracell. ومع ذلك، يحب المتسوقون مشاركة النظريات حول أصول منتجات كيركلاند – على سبيل المثال، ملاحظة كيف أن مذاق الفودكا يشبه مذاق غراي غوس من شركة باكاردي.

يشعر المستهلكون بالفضول بشكل خاص بشأن مكان تصنيع ورق التواليت كيركلاند من كوستكو، بالإضافة إلى المناشف الورقية ذات الأسعار الاقتصادية. وذلك لأن العديد من الشركات المصنعة للسلع الورقية تلحق الضرر بالبيئة من خلال تلوث المياه، وتدهور الغابات، وغير ذلك من الممارسات غير المستدامة. يأتي لب الخشب من الأشجار التي تم حصادها للتو – المكون الرئيسي في معظم المناشف الورقية الأمريكية، وأنسجة الوجه، وورق التواليت – من الغابات الشمالية في كندا. بالإضافة إلى دعم التنوع البيولوجي، تخزن هذه المنطقة كمية من الكربون أكبر مما تخزنه غابات الأمازون المطيرة، مما يساعد على التخفيف من تغير المناخ. نظرًا لأن مناشف كيركلاند الورقية تحتوي على هذا النوع من اللب، فقد وصفها مجلس الدفاع عن الموارد الوطنية (NRDC) بأنها واحدة من الخيارات الأقل استدامة في السوق في تقرير عام 2023 حول منتجات الأنسجة وتدهور الغابات.

على الرغم من أن كوستكو لم تذكر الشركات المصنعة التي تقف وراء مناشف كيركلاند الورقية، إلا أن المطلعين على الصناعة يشتبهون في تورط شركة Clearwater Paper Corporation. إنها المورد الرئيسي للمناشف الورقية ذات العلامات التجارية الخاصة لمحلات السوبر ماركت الأمريكية، ومثل كوستكو، يقع مقرها الرئيسي في واشنطن. لكن هذه ليست القصة بأكملها. على الرغم من أن شركة Clearwater أمضت سنوات في صنع مناشف ورقية فائقة النعومة تشبه منتجات Brawny and Bounty غير المستدامة، إلا أنها خرجت مؤخرًا من لعبة المناشف الورقية. قد يشير هذا إلى التغييرات المقبلة.