ما هو الجبن الأكثر صحة الذي يمكنك تناوله؟ يعتمد ذلك على

هل تشعر بالإرهاق في كل مرة تجد نفسك تحاول الاختيار من بين كل أنواع الجبن الموجودة في السوبر ماركت؟ هناك العشرات من أنواع الجبن للاختيار من بينها، وقد يكون من الصعب معرفة أيها الأكثر صحة. من أنواع الجبن الكريمي إلى أنواع الجبن الصلبة والقديمة، تضيف جميعها شيئًا مختلفًا إلى طبقك من حيث المذاق والملمس والعناصر الغذائية. ولكن هل يمكن أن يكون الجبن مفيدًا لك؟ إذا كنت من محبي الجبن، فقد يسعدك معرفة أن العديد من أنواع الجبن يمكن أن تكون جزءًا من نظام غذائي متوازن.

ما الذي يجعل الجبن ذا قيمة كبيرة كمكون أساسي؟ وفقًا لسمر كولاب، أخصائية التغذية المسجلة التي تُعرف باسم Chicago Dietitian على Instagram وTikTok وYouTube، فإن السبب في ذلك هو تركيبته الغذائية. تقول: “توفر معظم أنواع الجبن كمية جيدة من الكالسيوم والبروتين”.

وتدعم البيانات المتاحة تأكيد كولاب. على سبيل المثال، تظهر المعلومات من مؤسسة هشاشة العظام الدولية أن 60 جرامًا من جبن الفيتا وجبن الموزاريلا وجبن البري تحتوي على 270 مليجرامًا و242 مليجرامًا و240 مليجرامًا من الكالسيوم على التوالي. وعلى نحو مماثل، تشير معلومات هيلث لاين إلى أن 28 جرامًا من جبن الموزاريلا تحتوي على 6 جرامات من البروتين، وأن 28 جرامًا من الجبن السويسري تحتوي على 8 جرامات من البروتين.

ولكن للحصول على أكبر قدر من التأثير الصحي من الجبن، فضلاً عن اختيار أفضل أنواع الجبن بالنسبة لك، خذ وقتك للتفكير في النتائج التي تسعى إليها من حيث صحتك العامة. وبهذه الطريقة، يمكنك تحديد الجبن الذي يستحق أن تذوبه أو تتناوله ــ وأي نوع من الجبن من الأفضل أن تحتفظ به للمناسبات الخاصة (أو لا تأكله على الإطلاق).