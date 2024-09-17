ما هو الجبن الأكثر صحة الذي يمكنك تناوله؟ يعتمد ذلك على

هل تشعر بالإرهاق في كل مرة تجد نفسك تحاول الاختيار من بين كل أنواع الجبن الموجودة في السوبر ماركت؟ هناك العشرات من أنواع الجبن للاختيار من بينها، وقد يكون من الصعب معرفة أيها الأكثر صحة. من أنواع الجبن الكريمي إلى أنواع الجبن الصلبة والقديمة، تضيف جميعها شيئًا مختلفًا إلى طبقك من حيث المذاق والملمس والعناصر الغذائية. ولكن هل يمكن أن يكون الجبن مفيدًا لك؟ إذا كنت من محبي الجبن، فقد يسعدك معرفة أن العديد من أنواع الجبن يمكن أن تكون جزءًا من نظام غذائي متوازن.
ما الذي يجعل الجبن ذا قيمة كبيرة كمكون أساسي؟ وفقًا لسمر كولاب، أخصائية التغذية المسجلة التي تُعرف باسم Chicago Dietitian على Instagram وTikTok وYouTube، فإن السبب في ذلك هو تركيبته الغذائية. تقول: “توفر معظم أنواع الجبن كمية جيدة من الكالسيوم والبروتين”.
وتدعم البيانات المتاحة تأكيد كولاب. على سبيل المثال، تظهر المعلومات من مؤسسة هشاشة العظام الدولية أن 60 جرامًا من جبن الفيتا وجبن الموزاريلا وجبن البري تحتوي على 270 مليجرامًا و242 مليجرامًا و240 مليجرامًا من الكالسيوم على التوالي. وعلى نحو مماثل، تشير معلومات هيلث لاين إلى أن 28 جرامًا من جبن الموزاريلا تحتوي على 6 جرامات من البروتين، وأن 28 جرامًا من الجبن السويسري تحتوي على 8 جرامات من البروتين.
ولكن للحصول على أكبر قدر من التأثير الصحي من الجبن، فضلاً عن اختيار أفضل أنواع الجبن بالنسبة لك، خذ وقتك للتفكير في النتائج التي تسعى إليها من حيث صحتك العامة. وبهذه الطريقة، يمكنك تحديد الجبن الذي يستحق أن تذوبه أو تتناوله ــ وأي نوع من الجبن من الأفضل أن تحتفظ به للمناسبات الخاصة (أو لا تأكله على الإطلاق).
يمكن أن تتناسب أنواع الجبن مثل جبن الريكوتا والجبن القريش مع نظام غذائي منخفض الدهون وعالي البروتين
يقرر العديد من الأشخاص اتباع أنظمة غذائية قليلة الدهون وعالية البروتين. ولا تشكل هذه مشكلة إذا كنت من عشاق الجبن لأن العديد من أنواع الجبن يمكن أن تندرج ضمن هذه الفئات.
على سبيل المثال، توصي كولاب بتناول الجبن القريش وجبن الريكوتا، وكلاهما يوفر البروتين ويتوفران في إصدارات أقل دهونًا. وتوضح: “إذا كنت تأكل الكثير من الجبن، فمن الجيد اختيار الأصناف التي تحمل علامة “قليلة الدسم” أو “مخففة الدهون” للمساعدة في تقليل تناول الدهون المشبعة”. ولا داعي للقلق بشأن مواجهة مشكلة في العثور على جبن قليل الدسم أو خالٍ من الدهون لأن العديد من الشركات المصنعة تلبي احتياجات المستهلكين الذين يريدون تقليل استهلاكهم للدهون.
أين يقع نداء الجبن الغني بالبروتين في الصورة؟ من خلال زيادة تناول البروتين مع تقليل الدهون، يمكنك الحصول على ميزة حرق الوقود من خلال التأثير الحراري الطبيعي للبروتين. يشير التأثير الحراري، كما هو موضح في مقال نُشر عام 2019 في مجلة الكلية الأمريكية للتغذية، إلى تحسن في التمثيل الغذائي بعد تناول بعض أنواع الأطعمة، مثل تلك التي تحتوي على مستويات عالية من البروتين.
وهذا يعني أنه في كل مرة تتناول فيها جبنًا غنيًا بالبروتين (ومنخفض الدهون)، سيضطر جسمك إلى إنفاق المزيد من السعرات الحرارية لهضم البروتين مقارنة بهضم أجزاء مماثلة من الكربوهيدرات أو الدهون ذات السعرات الحرارية العالية. ووفقًا لموقع Healthline، فإن الإنفاق الحراري للبروتين مقارنة بالدهون أو الكربوهيدرات قد يكون أعلى بنسبة 30%.
يمكن أن تكون الجبنة المالحة مثل الفيتا مناسبة إذا كنت تمارس الرياضة
هل تشعر بقلق أقل بشأن استخدام الجبن للحصول على البروتين مع تجنب تناول الكثير من الدهون؟ ربما ترغب في زيادة تناول الملح بدلاً من ذلك، ولو مؤقتًا على الأقل. يمكن أن يساعدك الجبن في تحقيق هذا الهدف.
على الرغم من أنه من غير المعتاد أن تقرر أنك تريد اختيار المزيد من الصوديوم في نظامك الغذائي، إلا أن مجلة Prevention تشرح أنه يمكن أن يحدث هذا من وقت لآخر، وخاصة إذا كنت تمارس الرياضة (وتتعرق) كثيرًا. لذلك، قد تكون في حاجة إلى زيادة مستويات الصوديوم لديك لأنك تمارس الرياضة بشكل مكثف وتحتاج إلى إعادة توازن إلكتروليتاتك. في هذه الحالة، قد يكون الجبن المالح مثل الفيتا هو الخيار الأفضل لأنه قد يحتوي على الملح ولكنه لا يساهم كثيرًا في السعرات الحرارية في وجباتك.
يقول كولاب: “إن جبن الفيتا، على الرغم من ارتفاع نسبة الصوديوم فيه، يحتوي على نسبة دهون وسعرات حرارية أقل من العديد من أنواع الجبن الأخرى. إذا كنت تراقب كمية الصوديوم التي تتناولها، فقد ترغب في الحد منها، ولكن بخلاف ذلك، فهو خيار مغذي”. وللتوضيح، فإن 28 جرامًا من جبن الفيتا تعد بـ 312 مليجرامًا من الملح، كما ذكر موقع Healthline. إذا كنت تتبع توصية إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بتناول 2300 مليجرام كحد أقصى من الصوديوم يوميًا، فتأكد من عدم الإفراط في تناوله.
يمكن أن يكون جبن الماعز أسهل في الهضم مع عدم تحمل اللاكتوز
ربما تشعر بالقلق بشأن الحد من تناول منتجات الألبان بسبب عدم تحملها أو الحساسية. مرة أخرى، هناك نوع من الجبن يناسبك. تقول جولاب: “قد يفضل الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز جبن الماعز، الذي يسهل هضمه كما أنه يحتوي على نسبة دهون أقل من جبن حليب البقر”.
إن توصية جولاب صحيحة استنادًا إلى المعلومات الواردة من موقع Healthline والتي توضح أنه على الرغم من أن حليب الأبقار يحتوي على 5.0% من اللاكتوز، فإن حليب الماعز يحتوي على 4.2% من اللاكتوز. وهذا يعني أن نسبة اللاكتوز في حليب الماعز أقل بنحو 16%، وهو ما يعني أن الجبن يحتوي على نسبة أقل من اللاكتوز.
ما هي النتيجة؟ بالنسبة للعديد من الأشخاص الذين يحاولون تحقيق أهداف صحية محددة، يمكن أن يكون الجبن مفيدًا وصحيًا.
سواء كنت تهدف إلى الالتزام بنظام غذائي منخفض الدهون، أو زيادة استهلاكك من البروتين، أو إعطاء جسمك جرعة صغيرة من الملح، أو إضافة الجبن إلى قائمة طعامك المعتادة على الرغم من وجود حساسية تجاه اللاكتوز، فإن الجبن يمكن أن يكون خيارًا عمليًا. فقط تذكر تفصيلاً إضافيًا واحدًا: يمكن أن تضيف وفرة الجبن المزيد من السعرات الحرارية أو الدهون أو الصوديوم إلى نظامك الغذائي أكثر مما قد تتوقعه أو تدركه.
وبالتالي، يجب أن تأخذ نصيحة خبيرة كولاب على محمل الجد عندما تشير إلى أنه من الضروري ممارسة التحكم المدروس في الحصص. وتختتم كولاب حديثها قائلة: “عندما يتعلق الأمر بحجم الحصة، فإن ذلك يعتمد على نوع الجبن. فالمبدأ العام للجبن الصلب هو أونصة واحدة (28 جرامًا)، أما بالنسبة للجبن القريش، فإن الحصة هي حوالي نصف كوب، وبالنسبة للجبن الريكوتا، فهي حوالي ربع كوب. وهناك قاعدة سهلة أخرى وهي أن تهدف إلى حوالي 100 سعر حراري لكل حصة”.