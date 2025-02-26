ما هو الحدائق الاكتفاء الذاتي وكيفية البدء

مع ارتفاع أسعار البقالة ، يهتم المزيد والمزيد من البستانيين بتنمية منتجاتهم الخاصة. في بعض الأحيان ، يمكن أن يساعدك الاتجاه الصاعد في زراعة حديقة الخضروات التي تلبي جميع احتياجات المنتجات التي لا تقبل المنافسة والخضار المحلية.
عند الانتهاء من ذلك بشكل صحيح ، يمكن أن يؤدي زراعة حديقة صحية إلى إنتاج مئات من الدولارات من إنتاج كل عام ، مع الحد الأدنى من النفقات السنوية للحفاظ عليها. جانبا وفورات في التكاليف المحتملة ، يمكن للحديقة الاكتفاء الذاتي أيضًا تحسين المحتوى الغذائي لطعامك وخفض بصمة الكربون أثناء شراء المنتجات الأقل استيراد. كما أنه يمنحك المزيد من التحكم في كيفية نمو طعامك وغسله وتخزينه ، بما في ذلك المبيدات التي تستخدمها ، إن وجدت ، وكيفية تطبيقها.
لكن الحصول عليها بشكل صحيح يتطلب الكثير من التخطيط والإعداد. من حساب مقدار زراعة كل نوع إلى اكتشاف أفضل طريقة للحصاد وتخزين المنتجات بمجرد أن تكون ناضجة ، هناك الكثير مما يجب مراعاته قبل أن تبدأ في انتزاع البذور على الأرض. إذا كان توفير المال أحد أهدافك ، فسوف يتطلب الأمر المزيد من التخطيط والإبداع للتأكد من أن الخضار المحلية الخاصة بك لا تنتهي تكلفتها أكثر من المنتجات التي يتم شراؤها من المتاجر. بالنسبة للبستانيين الذين لديهم وظائف أيضًا ، من المهم أن نضع في مقدار الوقت والجهد الذي يمكن أن تكرسه بشكل واقعي للحدائق حتى لا تضيع أموالًا أكثر مما يمكنك إدارته خلال موسم النمو.
ما هي البستنة الاكتفاء الذاتي؟
عادة ما تشير البستنة ذات الاكتفاء الذاتي-أو المعتمدة على الذات-إلى ممارسة نمو الطعام الذي يستهلكه الأسرة في عام واحد قدر الإمكان. يمكن أن يشير أيضًا إلى حديقة تستخدم الحد الأدنى من الموارد لتنمية هذا الطعام. من خلال زراعة المزيج المناسب من النباتات الصالحة للأكل ، يمكنك زراعة كل أو معظم الفاكهة والمكسرات والخضروات التي تأكلها عائلتك طوال العام في الفناء الخلفي الخاص بك. وإنقاذ البذور ، وسميد الأجزاء غير الصالحة للحياة من النبات بعد الحصاد ، والاعتماد على الأساليب غير الكيميائية لمكافحة الآفات ، يمكنك القيام بذلك دون إنفاق الأموال على الأسمدة أو المبيدات أو البذور الجديدة.
سيكون هذا الطعام المحلي أعذب وأكثر مغذية من المنتجات التي تحصل عليها في متجر بقالة. إذا قمت بدمج أساليب مستدامة مثل التسميد وحصاد مياه الأمطار ، فيمكنك أيضًا توفير بعض الأموال على محلات البقالة كل شهر. بصرف النظر عن فوائد نظامك الغذائي ومحفظة ، فإن البستنة المكتفية ذاتيًا رائعة أيضًا للبيئة.
وفقًا لإحدى الدراسات ، تولد الخضار المحلية حوالي 2 كيلوغرامات (حوالي 4 أرطال) انبعاثات أقل لكل كيلوغرام (حوالي 2 رطل) من المنتجات مقارنة بالخضار التي يتم شراؤها من المتجر. يمكن للحديقة المتنوعة التي تديرها بشكل مستدام مليئة بالأشجار الصالحة للأكل والشجيرات والنباتات تحسين صحة التربة وجودة الهواء ، مع توفير الموائل للحشرات المفيدة والحياة البرية. كما يمكن أن يقلل من الجريان السطحي لمياه العواصف.
ماذا يجب أن تزرع في حديقة مكتفية ذاتيا؟
مفتاح حديقة الاكتفاء ذاتيًا هو نمو الطعام الذي ستأكله بالفعل ، لذا قم بعمل قائمة بالفواكه والخضار والمكسرات والبذور التي تحبها. بعد ذلك ، قم بتقدير عدد رطل كل عائلتك في عام واحد ، بما في ذلك أشكال معالجة مثل صلصة الطماطم أو زبدة الفول السوداني أو المربى. سيكون من الصعب التوصل إلى رقم دقيق ، لكنك تحتاج فقط إلى شخصية ملعب لاستخدامها عند تحديد عدد نباتات كل نوع لتضمينها.
حتى مع الأرقام الصحيحة ، سيكون من الصعب نمو 100 ٪ من منتجاتك في السنة الأولى. لذلك ، ركز أولاً على زراعة أي أشجار أو شجيرات ستستغرق بضع سنوات لتأسيسها. من خلال زراعة العناصر عالية السعر مثل البندق والجوز والكرز والتوت ، يمكنك الاستمتاع بحصاد جديد كل عام دون العمل أو الموارد التي غالبًا ما تدخل في سرير خضار سنوي يحتاج إلى إعادة بيعه كل موسم.
بصرف النظر عن الأشجار والشجيرات الصالحة للأكل ، فإن بعض أسهل الأطعمة التي تنمو في حديقتك تشمل البطاطس والخس والطماطم. إذا كانت هذه في قائمتك ، فهي محاصيل جيدة لتبدأ بينما لا تزال تحصل على تعليق من الحدائق الخضار. قد تتضمن أيضًا نباتات مثل الفراولة أو الفاصوليا أو الأعشاب الطهي التي يتم زينتها وأصحاب الصالحة للأكل حتى تتمكن من تحويل العشب الخاص بك إلى حديقة صالحة للأكل مع الحفاظ على جمالية تقليدية.
ما مقدار المساحة التي تحتاجها الحديقة التي تعتمد على الذات؟
مع التصميم والتقنيات الصحيحة ، يمكنك تنمية كمية مدهشة من الفواكه والخضار بغض النظر عن مقدار المساحة التي لديك. المفتاح هو ممارسة البستنة العمودية وزراعة الخلافة. يمكن أن تشمل البستنة العمودية زراعة الأشجار أو الشجيرات التي تنتج الطعام بأنفسهم أثناء العمل أيضًا كدعم للنباتات مثل البطيخ والاسكواش والفاصوليا. يمكن أن يشمل أيضًا تعريشة وغيرها من الدعم الذي يسمح لك بتنمية نباتات Vining تلك دون الاستيلاء على مساحة كبيرة.
هناك طريقة أخرى لاستخدام المساحة الرأسية وهي إنشاء حديقة فناء خاصة بك أو حديقة الشرفة عن طريق تكديس حاويات متعددة على موقف متدرج أو حتى تركيبها على الحائط أو السياج. يمكنك حتى تحويل جدار مشمس في شقتك إلى جدار أخضر مملوء بالفراولة ، وسلطة الخضر ، والطماطم المصغرة ، والفلفل ، والأعشاب.
وفي الوقت نفسه ، يشير زراعة الخلافة إلى زراعة المحاصيل في نفس الحديقة في أوقات مختلفة. يمكن تصنيف معظم الخضار السنوية على أنها محاصيل موسم بارد أو محاصيل الموسم الدافئ. على الرغم من أن تواريخ الزراعة والحصاد الدقيقة تعتمد على مناخك ، إلا أنك تزرع عمومًا محاصيل موسم بارد في الخريف أو الشتاء المتأخر للحصاد في الربيع. بعد حصادها مباشرة ، قم بزرع محاصيل الموسم الدافئ التي ستكون جاهزة للحصاد في الخريف. تعمل تقنية مماثلة للمحاصيل سريعة النمو ، مثل الجرجير أو الفجل. يمكن أن تكون هذه جاهزة للحصاد في أقل من 20 يومًا ، بحيث يمكنك حجز مؤامرة أصغر في الحديقة حيث تزرع دفعات متعددة في موسم نمو واحد.
تخطيط حديقة مستدامة منخفضة التكلفة منخفضة التكلفة
لزيادة إمكانات التوفير إلى الحد الأقصى ، فأنت تريد حديقة تنتج أكبر قدر ممكن مع تكلفتها بأقل قدر ممكن من حيث الوقت والمال. واحدة من أكثر التصميمات فعالية من حيث التكلفة لإنجازها وهي غابة طعام. تعد حدائق الغابات ، وهي واحدة من أكبر اتجاهات الفناء الخلفي في عام 2025 ، وسيلة رائعة لملء الفناء الخاص بك بوفرة من الفواكه والخضار والمكسرات مع التقليل أو حتى القضاء كل محصول.
يشمل التصميم متعدد الطبقات الأشجار والشجيرات ونباتات الغطاء الأرضي المرتبة بطريقة تعمل كل شيء معًا لتشكيل نظام بيئي مكتفي ذاتيًا. يمكنك دمج الأنواع الصالحة للأكل في كل طبقة ، بما في ذلك الأشجار والشجيرات المنتجة للفواكه أو الجوز ، ونباتات الغطاء الأرضي الصالحة للأكل ، والخضروات الجذرية لحزم أكبر قدر ممكن من الإنتاج في كل قدم مربعة. بمجرد إنشاء ، كل ما عليك فعله هو الخروج وحصد طعامك عندما ينضج.
خدعة أخرى للحفاظ على العوائد عالية وتخفيض تكاليف هي تسميد جميع المواد النباتية في حديقتك. بعد حصاد تلك الطماطم ، ضع الأوراق والسيقان في السماد. بعد نتف كل تلك البطيخ من كرمةهم ، سماد الكرمة. لا تولد سمادًا مجانيًا فحسب ، بل إنك تقلل أيضًا من فقدان المغذيات عن طريق إعادة العناصر الغذائية القيمة إلى التربة لاستخدامها في محاصيل العام المقبل. أخيرًا ، اشتر أو DIY براميل المطر الخاصة بك حتى تتمكن من ري حديقتك بمياه الأمطار المجانية.
الأخطاء التي يجب تجنبها عند بدء حديقة مكتفية ذاتيا
واحدة من الأخطاء الأكثر شيوعًا التي يرتكبها البستانيون هو زراعة أكثر مما يمكنهم إدارته. من السهل التمسك بمجموعة من الشتلات في الأرض ، ولكن تحتاج إلى عامل في الوقت الذي تقضيه في سقي ، وإعدادات الأعشاب الضارة ، وفحص نباتاتك وكذلك الوقت الذي يستغرقه الحصاد والتخزين والحفاظ عليها. هناك خطأ ذي صلة هو عدم وجود خطة لاستخدام أو تخزين الحصاد الخاص بك.
إذا كنت تنمو لمدة عام من المنتجات ، فيجب أن يكون لديك خطة للتأكد من أن حصادك يمكن أن يستمر طوال العام دون إفساد. قد يعني هذا قضاء عطلة نهاية الأسبوع في معالجة معظم تلك الطماطم في دفعات كبيرة من مارينارا وصلصة البيتزا ومعجون الطماطم. بدلاً من ذلك ، قد تخطط لقضاء يوم في غسل الفواكه والخضار في يوم من الأيام ، لذا فهي مستعدة لتجميدها أو المخلل أو التحول إلى مربى.
أخيرًا ، لا تخطئ في الانتظار لفترة طويلة لحماية محاصيلك من المخلوقات مع السياج أو الشباك أو الأقفاص. على المدى الطويل ، من المهم مشاركة مساحتك مع الحياة البرية. قد تحاول الطيور أن تتغذى على التوت الخاص بك ، لكنها تأكل أيضًا الآفات التي يمكن أن تضعف محاصيلك. تشمل حيل التعايش ترك بعض المحاصيل الخاصة بك دون حماية ، وزراعة الأشياء الأخرى التي تجدها الحياة البرية المحلية أكثر جاذبية ، أو حتى تزويد بذور الطيور بانتظام في جزء آخر من حديقتك. من خلال توفير بدائل أسهل الوصول لمحاصيلك المحمية ، لن يكون لديهم سبب للعثور على طرق حول أقفاص أو شباكك.