ما هو الحدائق الاكتفاء الذاتي وكيفية البدء

مع ارتفاع أسعار البقالة ، يهتم المزيد والمزيد من البستانيين بتنمية منتجاتهم الخاصة. في بعض الأحيان ، يمكن أن يساعدك الاتجاه الصاعد في زراعة حديقة الخضروات التي تلبي جميع احتياجات المنتجات التي لا تقبل المنافسة والخضار المحلية.

عند الانتهاء من ذلك بشكل صحيح ، يمكن أن يؤدي زراعة حديقة صحية إلى إنتاج مئات من الدولارات من إنتاج كل عام ، مع الحد الأدنى من النفقات السنوية للحفاظ عليها. جانبا وفورات في التكاليف المحتملة ، يمكن للحديقة الاكتفاء الذاتي أيضًا تحسين المحتوى الغذائي لطعامك وخفض بصمة الكربون أثناء شراء المنتجات الأقل استيراد. كما أنه يمنحك المزيد من التحكم في كيفية نمو طعامك وغسله وتخزينه ، بما في ذلك المبيدات التي تستخدمها ، إن وجدت ، وكيفية تطبيقها.

لكن الحصول عليها بشكل صحيح يتطلب الكثير من التخطيط والإعداد. من حساب مقدار زراعة كل نوع إلى اكتشاف أفضل طريقة للحصاد وتخزين المنتجات بمجرد أن تكون ناضجة ، هناك الكثير مما يجب مراعاته قبل أن تبدأ في انتزاع البذور على الأرض. إذا كان توفير المال أحد أهدافك ، فسوف يتطلب الأمر المزيد من التخطيط والإبداع للتأكد من أن الخضار المحلية الخاصة بك لا تنتهي تكلفتها أكثر من المنتجات التي يتم شراؤها من المتاجر. بالنسبة للبستانيين الذين لديهم وظائف أيضًا ، من المهم أن نضع في مقدار الوقت والجهد الذي يمكن أن تكرسه بشكل واقعي للحدائق حتى لا تضيع أموالًا أكثر مما يمكنك إدارته خلال موسم النمو.