ما هو الخطأ في رؤساء باتريك ماهومز؟ “الآن أو أبداً”

إذا كان نفس اللاعبين الـ 53 يرتدون الزي الرسمي باللونين الأسود والبيج بدلاً من الأحمر والذهبي، وتم تسميتهم بـ Kansas City Cheetahs بدلاً من Chiefs، فهل سيظل الجميع ينتظرون فريقًا بوزن 0.500 ليخرج من حالة الفوضى ويعطل صورة التصفيات الآسيوية؟

أم أن هذه حالة رؤية شعار موثوق به وعدم تصديق عينيك؟

“إذا كان آندي ريد يرتدي قبعة تدريب Cheetahs وكان باتريك ماهومز يرتدي قميص Cheetahs، فأنا ما زلت أعتقد أنني أشعر بنفس الشعور،” قال مات رايان، لاعب الوسط السابق MVP ومحلل الاستوديو الحالي لـ CBS “The NFL Today”، لصحيفة The Post. “إن The Chiefs هم أقرب ما رأيناه إلى نيو إنجلاند خلال تلك الفترة التي امتدت 20 عامًا لبيل بيليشيك وتوم برادي. حتى في سنواتهم المنخفضة، يبدو أنهم وجدوا طرقًا للارتقاء عندما يحتاجون إلى ذلك.”

حسنًا، يحتاج الرؤساء (5-5) إلى ذلك الآن.