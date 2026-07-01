ما هو السُمك الذي يجب أن يكون عليه جيتارك؟

عند التفكير في سُمك الالتقاط — أقل من 0.45 مم إلى أكثر من 1.20 مم — عليك أن تسأل نفسك سؤالًا أساسيًا واحدًا: هل تعزف على جيتار صوتي أم تعزف على جيتار كهربائي؟ تعتبر اللقطات الرقيقة أفضل بشكل عام للعب الستريمي، وتكون اللقطات السميكة أفضل بشكل عام لخطوط الرصاص. من المؤكد أن عازفي الجيتار الكلاسيكي سيرفضون دائمًا ويقولون: “أظافري الطويلة بشكل غريب جيدة، شكرًا”، لكن نحن عازفي الجيتار بحاجة إلى اختيارات.
تتميز اللقطات الرفيعة بالمرونة وتنحني بسهولة أكبر لاستيعاب الضربات الصاعدة والضربات السفلية عند العزف على أوتار متعددة، ولكنها واهية جدًا بحيث لا يمكنها العزف على أوتار الطاقة أو المقطوعات الموسيقية الصعبة. على النقيض من ذلك، تكون اللقطات الأكثر سمكًا صلبة وتميل إلى الانغلاق عند العزف، مما ينتج صوتًا غير متساوٍ عبر الأوتار، على الرغم من أنها قوية بما يكفي للعزف الدقيق. ثم هناك سمك متوسط، وهو اختيار عام متعدد الأغراض مناسب لجميع أنواع اللعب وجيد أيضًا للمبتدئين الذين يحصلون على أول جيتار كهربائي خاص بهم.
وبعيدًا عن هذه النظرة العامة، هناك الكثير من الإضافات التي يتعين علينا الاطلاع عليها. ولكن الأهم من ذلك: على الرغم من أنك قد تعتقد أن فرق نصف ملليمتر لا يمكن أن يكون مهمًا كثيرًا عند العزف على الجيتار، إلا أنه مهم بالفعل. إنه يحدث فرقًا هائلاً، تمامًا مثل اختيار المادة والنوع.
كل شيء في الشعور
يتم تقسيم اللقطات عمومًا إلى خمس فئات من السماكة: رفيعة جدًا (أقل من 0.45 مم)، رفيعة (0.45 مم إلى 0.69 مم)، متوسطة (0.70 مم إلى 0.89 مم)، ثقيلة (0.90 مم إلى 1.20 مم)، وثقيلة جدًا (1.20 مم وأكثر). هذه هي الأسماء التي ستطلق عليها هذه الاختيارات إذا ذهبت إلى متجر موسيقى لشراء بعض منها كما لو كنت تطلب وجبات سريعة (على سبيل المثال، “هل يمكنني الحصول على اختيارات متوسطة الحجم، من فضلك”).
ولكن قبل أن تطغى عليك فكرة أن هذه الأرقام كثيرة جدًا، لا تقلق. لا يمكنك حقًا معرفة ما يبدو صحيحًا حتى تلتقط معولًا وتضعه في يدك، وتضغط عليه، وتهزه قليلاً، وتلتقط بعض الملاحظات، وما إلى ذلك. ما عليك سوى شراء مجموعة من اللقطات المختلفة، وأخذها إلى المنزل، وانظر ما الذي سينجح (فهي رخيصة). بعد ذلك، لن ترى فقط أن هناك فرقًا كبيرًا في الشعور حتى بين الاختيار الرفيع والمتوسط، بل ستدرك أيضًا أن الأمر كله يتعلق بالمشاعر. يعتمد اختيار التفضيلات أولاً على نوع الموسيقى التي تقوم بتشغيلها ثم يعتمد بشكل كامل على التفضيلات الشخصية. يعد هذا أمرًا مهمًا، حيث يؤثر سمك الالتقاط أيضًا على ميكانيكا يدك وذاكرة العضلات.
بغض النظر عن ذلك، تذكر أن السُمك يؤثر أيضًا على النغمة. إذا استخدمت اختيارًا رفيعًا لمحاولة اللعب من خلال موسيقى الروك الكلاسيكية المنفردة (ربما النوع الذي تم طبعه على المعجبين مدى الحياة)، فمن المحتمل ألا ينجح ذلك. لن تكون النغمة سريعة بما فيه الكفاية، كما أن مرونة الاختيار ستجعل الأمور غير دقيقة عند تشغيل أنماط الحركة الضيقة. من ناحية أخرى، إذا كنت ترغب فقط في تشغيل أغنية “Knockin’ On Heaven’s Door” لبوب ديلان، فستكون مجنونًا لاستخدام اختيار ثقيل لأن العزف سيبدو خشنًا وسيبدو غير سلس.
المادة والنوع والعلامة التجارية
يتأثر سمك اختيار الجيتار الخاص بك أيضًا بالمادة والنوع والعلامة التجارية المختارة. تحدد المادة، مثل السُمك، درجة اللون والمرونة في الالتقاط، وبعض المواد تسير جنبًا إلى جنب مع سُمك معين. بمعنى آخر، لا تشتري معولًا مصنوعًا من المعدن وتتوقع أن يكون مرنًا أو رفيعًا (كما أنه سيقلل بشكل كبير من عمر الأوتار). على النقيض من ذلك، فإن المادة المختارة الأكثر شيوعًا والأقدم، وهي السيلولويد، تتميز بمرونة فائقة. ينطبق ذلك على كل المواد – النايلون، وUltex، وأطنان أخرى.
ثم هناك نوع الاختيار. على سبيل المثال، يستخدم عازفو الجاز أحيانًا مقطوعة جاز أقل مثلثية وأكثر تقريبًا. يعد النايلون السميك خيارًا جيدًا لهذا الطراز، لأنه ينتج نغمة خفيفة مناسبة للنوع الذي لا ينفجر في المزيج. هناك أيضًا اختيارات على شكل مثلثات متساوية الأضلاع (تُعرف أيضًا باسم اختيارات ثلاثية القوة) تسمح لك بتدوير كل واحدة إلى أي نقطة من النقاط الثلاث عندما تتآكل إحدى النقاط. هذه جيدة للاعبي الجهير أو اللاعبين الذين يلعبون بقوة، مما يعني أنها سميكة للغاية (“ثقيلة للغاية” حسب المصطلحات المختارة). يمكن لعازفي موسيقى الفولك أو الروك استخدام تصميم الدمعة النموذجي، وهو التصميم الأكثر شيوعًا الذي قد تتخيله عند سماع كلمة “اختيار”. هذه تأتي في جميع السماكات.
وبالطبع هناك العلامة التجارية المختارة. تتخصص بعض العلامات التجارية، مثل Timber Tones، في الأعواد الخشبية (التي لن تكون رفيعة) وغيرها من الأنواع الغريبة. بالإضافة إلى هذا المثال، هناك الكثير من العلامات التجارية للاختيار من بينها، ولكل منها ميزاتها ونقاط قوتها الخاصة. ولكن إذا ذهبت إلى متجر موسيقى وطلبت فقط اختيارًا، فمن المحتمل أن تحصل على Fender 351، وهو تصميم على شكل دمعة منقوش عليه شعار Fender. ما عليك سوى تحديد السُمك وستكون جاهزًا للانطلاق.