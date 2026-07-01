ما هو السُمك الذي يجب أن يكون عليه جيتارك؟

عند التفكير في سُمك الالتقاط — أقل من 0.45 مم إلى أكثر من 1.20 مم — عليك أن تسأل نفسك سؤالًا أساسيًا واحدًا: هل تعزف على جيتار صوتي أم تعزف على جيتار كهربائي؟ تعتبر اللقطات الرقيقة أفضل بشكل عام للعب الستريمي، وتكون اللقطات السميكة أفضل بشكل عام لخطوط الرصاص. من المؤكد أن عازفي الجيتار الكلاسيكي سيرفضون دائمًا ويقولون: “أظافري الطويلة بشكل غريب جيدة، شكرًا”، لكن نحن عازفي الجيتار بحاجة إلى اختيارات.

تتميز اللقطات الرفيعة بالمرونة وتنحني بسهولة أكبر لاستيعاب الضربات الصاعدة والضربات السفلية عند العزف على أوتار متعددة، ولكنها واهية جدًا بحيث لا يمكنها العزف على أوتار الطاقة أو المقطوعات الموسيقية الصعبة. على النقيض من ذلك، تكون اللقطات الأكثر سمكًا صلبة وتميل إلى الانغلاق عند العزف، مما ينتج صوتًا غير متساوٍ عبر الأوتار، على الرغم من أنها قوية بما يكفي للعزف الدقيق. ثم هناك سمك متوسط، وهو اختيار عام متعدد الأغراض مناسب لجميع أنواع اللعب وجيد أيضًا للمبتدئين الذين يحصلون على أول جيتار كهربائي خاص بهم.

وبعيدًا عن هذه النظرة العامة، هناك الكثير من الإضافات التي يتعين علينا الاطلاع عليها. ولكن الأهم من ذلك: على الرغم من أنك قد تعتقد أن فرق نصف ملليمتر لا يمكن أن يكون مهمًا كثيرًا عند العزف على الجيتار، إلا أنه مهم بالفعل. إنه يحدث فرقًا هائلاً، تمامًا مثل اختيار المادة والنوع.