ما هو الشريط على صندوق القمامة الخاص بك؟

تم تصميم صندوق القمامة الذي تدور حوله إلى الحد الأقصى عدة مرات في الأسبوع بميزات فريدة من نوعها لجعل التخزين والتحرك وإفراغ المهملات أسهل بكثير. وبهذه الطريقة ، ليس عليك الاعتماد بالكامل على العمل اليدوي لمجرد التخلص من هدرك. إنه مصنوع من بلاستيك سميك ودائم يمكنه تحمل الرياح والأمطار والطقس القاسي الآخر. ربما لاحظت الشريط في الخلف ، يقع بين العجلتين. هذا موجود للمساعدة في تثبيت العجلات ويمكن استخدامه بسهولة لإمالة العلبة. مع وجود قدم واحدة على الشريط ويدان على المقبض المريح ، يمكنك ترميح العلبة فقط بما يكفي حتى يتحول الوزن إلى العجلات ، ثم كل ما عليك فعله هو لفه ، وسيكون جاهزًا ليوم التقاط الرصيف المحلي. لا يحتوي شريط المعادن الأكبر في المقدمة على مثل هذا الاستخدام الواضح ، لكنه في الواقع يخدم غرضًا مهمًا جدًا ، ليس لك ، ولكن بالنسبة لعمال الصرف الصحي المجتهدين الذين يأتون مرة أو مرتين في الأسبوع.
هذا الشريط ، الذي يُطلق عليه في كثير من الأحيان شريط الصيد ، أو شريط الرفع ، أو شريط التوقف ، هو ما تمسك به آلية Tipper لشاحنة القمامة. يرفع Tipper الصندوق ويتفصل محتوياته في الشاحنة ، مما يقلل من كمية المشاركة البشرية. هذا يجعل التجميع أسهل وأكثر أمانًا ونظافة ، وهو أمر مهم لأن الكثير منا لا ينظفون علب القمامة الخارجية لدينا كما ينبغي. بدون شريط الرفع و Tipper ، من المحتمل أن يضطر جامعو القمامة إلى تفريغ القمامة يدويًا في الجزء الخلفي من الشاحنة ، والتي يمكن أن تصبح سريعًا في العمل الخلفي عندما يكون لديك العديد من المنازل التي يمكنك الوصول إليها.
كيف يساعد الشريط المعدني الموجود على صندوق القمامة في جمع القمامة
عندما تسحب شاحنة القمامة أمام منزلك ، فمن المحتمل أن تكون مزودة بزهر ، وهو ذراع آلي يمسك ورفع صندوق القمامة الخاص بك باستخدام شريط التوقف المعدني في المقدمة. عادةً ما يكون لدى Tipper قوسًا على شكل حرف U يربط على شريط التوقف ، مما يسمح له برفع محتويات Trash Can في الشاحنة وتفريغها في الشاحنة. اعتمادًا على تصميم الشاحنة ، قد يكون Tipper على ظهره أو على جانب السيارة.
إذا كان على ظهره ، فإن عمال الصرف الصحي عادةً ما يتجولون في الشاحنة ، وربط شريط الإيقاف على القطار ، واتركه يفرغ الصندوق ، ثم يعودون إلى الرصيف. إذا كان Tipper على الجانب ، يمكن للشاحنة أن تسحب لأعلى بجوار منزلك ، وتنتقل الذراع تلقائيًا العلبة عن طريق شريط التوقف ، وتفريغها ، وتضعها مرة أخرى ، ثم تنتقل إلى واحد التالي. لهذا السبب يمكن أن تضع القمامة الخاصة بك أمر مهم.
يمكن أن يؤدي وضعها بطريقة خاطئة إلى إبطاء الأمور أو جعل وظيفة عامل الصرف الصحي أكثر صعوبة. يمكن وضع القمامة الخاصة بك مع شريط الرفع المعدني الذي يواجه الشارع ، بحيث يمكن أن يلبس عليه Tipper بسهولة. أيضًا ، ستحتاج إلى ترك ثلاثة أقدام على الأقل بين كل صندوق وأي كائنات قريبة مثل صندوق البريد أو السياج أو السيارة المتوقفة. تتيح هذه المساحة الإضافية للذراع مساحة كافية للمناورة بفعالية ، دون التسبب في أي ضرر أو طرق يمكن أن ينتهي آخر. وغني عن القول ، إنها ميزة أساسية!