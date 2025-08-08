ما هو الشريط على صندوق القمامة الخاص بك؟

تم تصميم صندوق القمامة الذي تدور حوله إلى الحد الأقصى عدة مرات في الأسبوع بميزات فريدة من نوعها لجعل التخزين والتحرك وإفراغ المهملات أسهل بكثير. وبهذه الطريقة ، ليس عليك الاعتماد بالكامل على العمل اليدوي لمجرد التخلص من هدرك. إنه مصنوع من بلاستيك سميك ودائم يمكنه تحمل الرياح والأمطار والطقس القاسي الآخر. ربما لاحظت الشريط في الخلف ، يقع بين العجلتين. هذا موجود للمساعدة في تثبيت العجلات ويمكن استخدامه بسهولة لإمالة العلبة. مع وجود قدم واحدة على الشريط ويدان على المقبض المريح ، يمكنك ترميح العلبة فقط بما يكفي حتى يتحول الوزن إلى العجلات ، ثم كل ما عليك فعله هو لفه ، وسيكون جاهزًا ليوم التقاط الرصيف المحلي. لا يحتوي شريط المعادن الأكبر في المقدمة على مثل هذا الاستخدام الواضح ، لكنه في الواقع يخدم غرضًا مهمًا جدًا ، ليس لك ، ولكن بالنسبة لعمال الصرف الصحي المجتهدين الذين يأتون مرة أو مرتين في الأسبوع.

هذا الشريط ، الذي يُطلق عليه في كثير من الأحيان شريط الصيد ، أو شريط الرفع ، أو شريط التوقف ، هو ما تمسك به آلية Tipper لشاحنة القمامة. يرفع Tipper الصندوق ويتفصل محتوياته في الشاحنة ، مما يقلل من كمية المشاركة البشرية. هذا يجعل التجميع أسهل وأكثر أمانًا ونظافة ، وهو أمر مهم لأن الكثير منا لا ينظفون علب القمامة الخارجية لدينا كما ينبغي. بدون شريط الرفع و Tipper ، من المحتمل أن يضطر جامعو القمامة إلى تفريغ القمامة يدويًا في الجزء الخلفي من الشاحنة ، والتي يمكن أن تصبح سريعًا في العمل الخلفي عندما يكون لديك العديد من المنازل التي يمكنك الوصول إليها.