ما هو الطلاء “البلاستيكي” على حبوب منع الحمل المصنوعة من؟

يمكن أن يأتي الطب بأشكال عديدة ، بما في ذلك الحبوب التي تبدو وكأنها مغطاة بكبسولة بلاستيكية. في الواقع ، تحظى سوق الكبسولة الفارغة بشعبية كبيرة بحيث من المتوقع أن تصل إلى صافي قيمة سنوية تزيد عن 5.2 مليار دولار بحلول عام 2030 ، وفقًا لدراسة أجريت عام 2022 في البوليمرات. ومع ذلك ، فإن تلك الكبسولات ذات القشرة الصلبة تبدو فقط مثل البلاستيك. لم يتم إنشاؤها بالفعل من البلاستيك. هذه أخبار جيدة لأن البلاستيك الدقيق لا ينتمي إلى جسمك. كما أشار مراجعة 2023 من مجلة Yonsei Medical Journal ، يمكن أن يكون للبلاستيك الدقيق تأثير سام على الجهاز التنفسي وغيرها من الأنظمة.

ومع ذلك ، على الرغم من عدم كونها البلاستيك ، إلا أن الكبسولات التقليدية ذات القشرة الصلبة قد لا تزال مثيرة للجدل ، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يتابعون نوعًا معينًا من النظام الغذائي. لذا ، لماذا كانت كبسولات شاقة شائعة لآلاف السنين (نعم ، حتى الشعب المصري القديم استخدمها)؟ لأحد ، فإن الكبسولات ذات القطع الصلبة لها نكهة (إن وجدت) ، مما يجعلها حاملات استثنائية للأدوية التي قد لا تتذوق رائعة أو حتى ممتعة. علاوة على ذلك ، فإنها تسمح للكبسولة بالدخول إلى المعدة أو الأمعاء قبل إطلاق الدواء ، مما قد يحسن التوافر البيولوجي للدواء.

هذه الفوائد ممكنة لأن كبسولات القشرة الصلبة تعمل مثل حاويات محكم الماء. بمجرد ملؤها ، فإنها تحمي الدواء الجاف في الداخل. الطلاء الذي يشكل تلك القذائف الصلبة الصافية مصنوعة تقليديًا من الجيلاتين المتصلب. هذا هو المكان الذي تصبح فيه الحبوب المطلية أكثر إثارة للجدل مما تتوقع.