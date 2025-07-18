ما هو القصور الوريدي المزمن؟ كيف يمكن أن يؤثر التشخيص على متوسط العمر المتوقع لترامب

بعد صور دونالد ترامب التي تشاهد نهائي كأس العالم للنادي FIFA ، ضربت الإنترنت في 13 يوليو 2025 ، أضاءت وسائل التواصل الاجتماعي بالتأملات والمخاوف بشأن كاحلي الرئيس المتورم بشكل واضح. اقترح المراقبون أن مشاكل ترامب قد تكون متجذرة في أي عدد من الحالات من النقرس إلى أمراض القلب والأوعية الدموية. ومع ذلك ، فإن رسالة تم إصدارها بعد أربعة أيام فقط مباشرة من البيت الأبيض نفسه وضعت كل هذه التكهنات للراحة. تم توجيه المذكرة ، التي كتبها الطبيب إلى الرئيس شون باربابيلا ، إلى السكرتير الصحفي للبيت الأبيض كارولين ليفيت وسميت قصورًا وريديًا مزمنًا كسبب وراء تورم الكاحل المقلق. في الوثيقة ، وصف باربابيلا ترامب بأنه “صحة ممتازة” بعد خضوعه لتوابل من الاختبارات والتقييمات (بما في ذلك التصوير بالرنين المغناطيسي ولجنة التمثيل الغذائي) ، وكلها كانت تتماشى مع “رعايته الطبية الروتينية”.
هذه تبدو نتائج إيجابية. ولكن هل يحتاج الرئيس إلى القلق بشأن الآثار الدائمة المحتملة لعقار قصور وريدي مزمن على صحته؟ طريقة واحدة لمعرفة ذلك هي فهم المزيد عن الحالة. تشرح عيادة كليفلاند أن القصور الوريدي المزمن يحدث عندما تتوقف الأوردة في جميع أنحاء الأرجل عن العمل بفعالية. في ظل الظروف المثالية ، تسمح عروق الساق بالدم بالتدفق إلى أصابع القدم والعودة إلى القلب دون تأخير. عند وجود قصور وريدي مزمن ، لم تعد الصمامات التي تمكن الدم من مغادرة الساقين والوصول إلى الجذع. لذلك ، يبدأ الدم في التجمع في الساق ويسبب أعراضًا مثل التهاب الكاحل الذي شوهد في صور ترامب.
حالة غير قابلة للشفاء ولكن قابلة للعلاج
تشمل علامات التحليل الأخرى لعقار الوريدي المزمن المحتملة عدم الراحة ، وتغير تلون الجلد ، والقرحة. لا يوجد أي مؤشر على أن دونالد ترامب قد عانى من أي من هذه الأعراض. في الواقع ، أشار تحديث في 17 يوليو 2025 ، إلى أن كارولين ليفيت أكدت أن هذه الحالة لم تجعل الرئيس غير مريح. ومع ذلك ، فإن القصور الوريدي المزمن غير قابل للشفاء. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يكون نذيرًا لمشاكل أكثر خطورة ، بما في ذلك جلطات الدم ، والتي يمكن أن تهدد الحياة. ومع ذلك ، أوضح Sean Barbabella في مذكرته أنه لم يكن هناك دليل على أي مشاكل معروفة معروفة تتعلق بالتشخيص ، وبالتالي تخفيف مخاوف المشجعين من أن هذه الحالة يمكن أن تؤثر على متوسط عمر ترامب.
أما بالنسبة للخطوة التالية إذا كان يسعى إلى العلاج ، فإن بعض الخيارات غير الغازية لرئيس الدولة البالغ من العمر 79 عامًا يمكن أن تنطوي على ارتداء ملابس الضغط على المناطق المتأثرة ، أو الحفاظ على قدميه مرتفعة ، أو تناول الأدوية لتشجيع تدفق الدم بشكل أفضل. إذا كان قصور ترامب الوريدي المزمن يزداد سوءًا على مر السنين ، فقد يُنصح بالتحدث مع فريقه الطبي حول العلاجات الجراحية مثل إعادة توجيه الدم إلى الأوردة الصحية أو إزالة الأوردة بالكامل.
تقنيات لتقليل تطور القصور الوريدي المزمن
بطبيعة الحال ، قد يفضل دونالد ترامب وأطبائه الشخصيين اتخاذ تدابير وقائية لتقليل فرصة حلقات القصور الوريدي المزمن المتكرر بدلاً من ذلك. تغيّران من نمط الحياة يمكن أن يحدث فرقًا في منع حالته من التفاقم بشكل جيد للرئيس أيضًا. الأول: الوصول إلى وزن صحي ، والحفاظ عليه على المدى الطويل. وفقًا لتقرير PBS ، كان لدى ترامب مؤشر كتلة الجسم 28.0 اعتبارًا من أبريل 2025. هذا من شأنه أن يضعه في فئة زيادة الوزن في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها. وحمل الوزن الإضافي هو عامل خطر للقصور الوريدي المزمن ، كما هو موضح في نتائج دراسة أجريت عام 2018 في المجلة الهندية للبحوث الطبية ، والتي أكدت أن هناك علاقة بين ارتفاع مؤشر كتلة الجسم والقصور الوريدي المزمن الخطيرة ، وخاصة في الأفراد الأكبر
تقنية الوقاية الثانية لإدارة القصور الوريدي المزمن تمارس بشكل متكرر. على الرغم من أن السياسي المثير للانقسام هو لاعب غولف نشط ، إلا أن روتينه الذي تمارسه يخضع لانتقادات قاسية فيما يتعلق بكرهه المبلغ عنه للعمل. لتوضيح ، ما عاشه ترامب كان بالكاد ظاهرة غير عادية لشخص ما عصره. وفقًا لنسخة يناير 2025 من Treasure Island (FL) ، من نشر STATPearls ، فإن ما يصل إلى 35 ٪ من البالغين الأميركيين سيواجهون قصورًا وريديًا مزمنًا. لكن تشخيصه هو تذكير بأنك يجب أن تحصل على الحد الأدنى من التغييرات في الجسم ، مثل تورم الساق المنخفض ، وتقييمه وتشخيصه على الفور لاستبعاد مشاكل أكثر خطورة.