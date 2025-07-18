ما هو القصور الوريدي المزمن؟ كيف يمكن أن يؤثر التشخيص على متوسط العمر المتوقع لترامب

بعد صور دونالد ترامب التي تشاهد نهائي كأس العالم للنادي FIFA ، ضربت الإنترنت في 13 يوليو 2025 ، أضاءت وسائل التواصل الاجتماعي بالتأملات والمخاوف بشأن كاحلي الرئيس المتورم بشكل واضح. اقترح المراقبون أن مشاكل ترامب قد تكون متجذرة في أي عدد من الحالات من النقرس إلى أمراض القلب والأوعية الدموية. ومع ذلك ، فإن رسالة تم إصدارها بعد أربعة أيام فقط مباشرة من البيت الأبيض نفسه وضعت كل هذه التكهنات للراحة. تم توجيه المذكرة ، التي كتبها الطبيب إلى الرئيس شون باربابيلا ، إلى السكرتير الصحفي للبيت الأبيض كارولين ليفيت وسميت قصورًا وريديًا مزمنًا كسبب وراء تورم الكاحل المقلق. في الوثيقة ، وصف باربابيلا ترامب بأنه “صحة ممتازة” بعد خضوعه لتوابل من الاختبارات والتقييمات (بما في ذلك التصوير بالرنين المغناطيسي ولجنة التمثيل الغذائي) ، وكلها كانت تتماشى مع “رعايته الطبية الروتينية”.

هذه تبدو نتائج إيجابية. ولكن هل يحتاج الرئيس إلى القلق بشأن الآثار الدائمة المحتملة لعقار قصور وريدي مزمن على صحته؟ طريقة واحدة لمعرفة ذلك هي فهم المزيد عن الحالة. تشرح عيادة كليفلاند أن القصور الوريدي المزمن يحدث عندما تتوقف الأوردة في جميع أنحاء الأرجل عن العمل بفعالية. في ظل الظروف المثالية ، تسمح عروق الساق بالدم بالتدفق إلى أصابع القدم والعودة إلى القلب دون تأخير. عند وجود قصور وريدي مزمن ، لم تعد الصمامات التي تمكن الدم من مغادرة الساقين والوصول إلى الجذع. لذلك ، يبدأ الدم في التجمع في الساق ويسبب أعراضًا مثل التهاب الكاحل الذي شوهد في صور ترامب.