ما هو القص العمودي وكيف يمكنك استخدامه في حديقتك؟

قد يبدو القص العمودي (المعروف أيضًا باسم القص العمودي) بمثابة طريقة جديدة لقص العشب، ولكنه في الواقع حل متقدم للتعامل مع مهمة العناية بالعشب السنوية: الإزالة. خلال العام، يتراكم خليط من القصاصات والسيقان الميتة والجذور وقطع الحطام في حديقتك، والمعروف باسم القش. تقوم آلة قص عمودية بقطع هذه القشة باستخدام شفرات مثبتة عموديًا، مما يسهل إزالتها.

يمكن أن تكون إزالة القش من حديقتك عملاً روتينيًا بعض الشيء، ولكنها واحدة من عدة عادات بسيطة للأشخاص الذين يحافظون على مروجهم خصبة ومُشذبة جيدًا. عدم إزالته يمكن أن يؤدي في الواقع إلى قتل العشب الخاص بك دون معرفة ذلك. يمنع القش الماء والضوء والمواد المغذية من الوصول إلى الجذور ويمكن أن يؤوي أيضًا الأمراض.

يجب أن تتم الإزالة في أواخر الربيع أو أوائل الخريف. من العلامات الشائعة التي تحتاج إلى القيام بها هي أن العشب يشعر بالحيوية عند المشي عليه. الأداة التي يستخدمها العديد من البستانيين في هذه المرحلة هي المشعل الأساسي، لكن هذه الطريقة قد تكون شاقة للغاية. والخبر السار هو أن هناك مجموعة متنوعة من أجهزة الفصل التي تعمل بالطاقة متاحة لجعل الحياة أسهل.

القص العمودي يأخذ الأمور خطوة إلى الأمام. تقطع الشفرات المستقيمة للآلة عبر القش وتخترق الأرض قليلاً. إنها تقنية يوصي بها اتحاد الجولف بالولايات المتحدة (USGA) للحصول على ملاعب خضراء سلسة وصحية، وهناك عدد قليل من الأماكن التي ستجد فيها رعاية أفضل للعشب. من بين المزايا العديدة، يوفر القطع العمودي اختراقًا أفضل للأسمدة وتقليل الري والعشب القوي. بالإضافة إلى أنه تحضير رائع للإشراف.