ما هو “الكوكايين الوردي”؟ يخبرنا الطبيب بالحقيقة القبيحة عن الدواء المتشابك في وفاة ليام باين

يقال إن مغني One Direction ليام باين كان لديه مزيج من الميثامفيتامين والكيتامين والإكستاسي في نظامه عندما سقط من شرفة فندق في بوينس آيرس وتوفي، وفقًا لتقرير علم السموم الأولي (عبر ABC News). يُعرف هذا المزيج الترفيهي من المخدرات باسم “الكوكايين الوردي”، مما يعني أنه ليس مجرد نسخة مختلفة الألوان من مخدر الشوارع الذي ربما تكون على دراية به بالفعل.

يحتوي الكوكايين الوردي على تركيبة كيميائية مختلفة عن الكوكايين، وفقًا للدكتور جيسون سينغ، المدير الطبي لمجموعة One Oak الطبية. يقول هيلث دايجست أن الكوكايين القياسي مشتق من أوراق الكوكا، لكن الكوكايين الوردي عبارة عن فينيثيلامين صناعي (منشط). عادةً ما يكون لون الكوكايين الوردي ورديًا بالمعنى الحرفي للكلمة، إذ يحصل على لونه من الأصباغ المضافة.

وقال سينغ: “يعمل الكوكايين الوردي كمحفز للسيروتونين والدوبامين، على غرار بعض المخدرين، وبالتالي يسبب الهلوسة، وتغيير الإدراك الحسي، وكذلك النشوة”. “كلا المركبين (الوردي والقياسي) يمكن أن يسببا عدم انتظام ضربات القلب الخطير الذي يمكن أن يكون قاتلا، ويسبب أزمة ارتفاع ضغط الدم، وزيادة خطر الإصابة بنوبة قلبية وسكتة دماغية.”

وفقًا لوكالة أسوشيتد برس، عثرت الشرطة الأرجنتينية على الكحول والكلونازيبام (البنزوديازيبين عالي الفعالية) وأدوية أخرى لا تستلزم وصفة طبية في غرفته بالفندق. يقول سينغ إن الكوكايين الوردي يمكن أن يسبب نوبات إذا تم تناوله مع الكحول، وهذا ليس الموانع الخطيرة الوحيدة. وأوضح كذلك أن “(الكوكايين الوردي) يمكن أن يزيد أيضًا من تركيز مضادات الاكتئاب والأدوية المضادة للقلق إذا تناولها الأشخاص، وبالتالي يزيد مستوى سميتهم”.

لهذا السبب يجب عليك دائمًا أن تكون صادقًا تمامًا مع طبيبك بشأن أي استخدام للمخدرات.