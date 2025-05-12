ما هو المغنيسيوم المخلل وكيف يختلف عن غليسينات المغنيسيوم؟

لم يستطع جسمك الركض بكفاءة بدون المغنيسيوم لدعم تطور عظامك وعضلاتك وخلاياك ، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الوظائف الأخرى. ومع ذلك ، إذا كنت مثل غالبية الأشخاص الذين يعيشون في الولايات المتحدة ، فقد لا تحصل على ما يكفي من المغنيسيوم من الأطعمة التي تستهلكها.

في الواقع ، يحصل ما يقرب من 33 ٪ من الأفراد في المجتمعات الغربية على المغنيسيوم أقل مما يحتاجون ، وفقًا لمراجعة 2017 في Scientifica. وهذا هو المكان الذي يمكن أن تساعدك فيه مكملات المغنيسيوم على تجنب ما يحدث عندما لا يكون لديك ما يكفي من المغنيسيوم (مثل الإرهاق والضعف).

يمكنك العثور على مكملات المغنيسيوم في أقرب متاجر تجزئة مفضلة أو صيدلية أو محل بقالة. أو يمكنك شرائها عبر الإنترنت. ما عليك سوى الاستعداد للدهشة في نطاق مكملات المغنيسيوم المتاحة في السوق. هناك عدة أنواع للاختيار من بينها ، بما في ذلك المغنيسيوم المخلل و glycinate المغنيسيوم. لهذا السبب من المفيد معرفة الفرق بينهما قبل الالتزام بأي منهما.

عندما ترى المصطلح “المخلل” ، فهذا يعني أن المغنيسيوم كان مرتبطًا بمواد أخرى لتشكيل جزيء واحد. التخليص يجعل من السهل على جسمك امتصاص المغنيسيوم. هذا مهم لأن المغنيسيوم عادة لا يتوفر حيوياً للغاية. في الواقع ، تشير دراسة أجريت عام 2019 في العناصر الغذائية إلى أن حوالي 30 ٪ فقط من المغنيسيوم الذي تستهلكه من خلال الطعام يشق طريقه إلى نظامك.