ما هو المغنيسيوم المخلل وكيف يختلف عن غليسينات المغنيسيوم؟

لم يستطع جسمك الركض بكفاءة بدون المغنيسيوم لدعم تطور عظامك وعضلاتك وخلاياك ، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الوظائف الأخرى. ومع ذلك ، إذا كنت مثل غالبية الأشخاص الذين يعيشون في الولايات المتحدة ، فقد لا تحصل على ما يكفي من المغنيسيوم من الأطعمة التي تستهلكها.
في الواقع ، يحصل ما يقرب من 33 ٪ من الأفراد في المجتمعات الغربية على المغنيسيوم أقل مما يحتاجون ، وفقًا لمراجعة 2017 في Scientifica. وهذا هو المكان الذي يمكن أن تساعدك فيه مكملات المغنيسيوم على تجنب ما يحدث عندما لا يكون لديك ما يكفي من المغنيسيوم (مثل الإرهاق والضعف).
يمكنك العثور على مكملات المغنيسيوم في أقرب متاجر تجزئة مفضلة أو صيدلية أو محل بقالة. أو يمكنك شرائها عبر الإنترنت. ما عليك سوى الاستعداد للدهشة في نطاق مكملات المغنيسيوم المتاحة في السوق. هناك عدة أنواع للاختيار من بينها ، بما في ذلك المغنيسيوم المخلل و glycinate المغنيسيوم. لهذا السبب من المفيد معرفة الفرق بينهما قبل الالتزام بأي منهما.
عندما ترى المصطلح “المخلل” ، فهذا يعني أن المغنيسيوم كان مرتبطًا بمواد أخرى لتشكيل جزيء واحد. التخليص يجعل من السهل على جسمك امتصاص المغنيسيوم. هذا مهم لأن المغنيسيوم عادة لا يتوفر حيوياً للغاية. في الواقع ، تشير دراسة أجريت عام 2019 في العناصر الغذائية إلى أن حوالي 30 ٪ فقط من المغنيسيوم الذي تستهلكه من خلال الطعام يشق طريقه إلى نظامك.
لماذا يقترن الجليكاين بالمغنيسيوم
من خلال ربط مادة أخرى بالمغنيسيوم المعدني الأساسي ، يمكنك تحسين كمية المغنيسيوم التي يتم امتصاصها بالفعل من قبل جسمك. يساعدك هذا على الاقتراب من عدم تلبية الكمية اليومية الموصى بها من المغنيسيوم – بين 310 ملليغرام و 420 ملليغرام لمعظم البالغين اعتمادًا على الجنس – ولكن أيضًا إلى الحد الأقصى لجرعة المغنيسيوم التي تتناولها.
يمكن تخليص المغنيسيوم بالعديد من عوامل التخليص ، بما في ذلك الأحماض الأمينية المسمى الجليكاين. عند استخدام الجليكاين ، يُعرف المنتج النهائي باسم غليسينات المغنيسيوم. لا يزال نوعًا من المغنيسيوم المخلوع ، لكن له فوائد محتملة لعضلاتك وعقلك ونومك.
يحب بعض الناس أن يأخذوا غليسينات المغنيسيوم لدعم صحتهم العقلية عن طريق الحد من القلق والاكتئاب. إن هدوئهم المكتشف حديثًا ، بدوره ، يجعلهم قادرين على الراحة وإعادة الشحن بشكل كامل لأنهم أقل عرضة للإلغاء والتحول. ولكن هل هذا كله مجرد ضجيج؟ سعت مراجعة عام 2023 في أبحاث عنصر التتبع البيولوجي إلى التحقيق في صحة الادعاء بأن المغنيسيوم يمكن أن يكون مساعدة طبيعية للنوم. بعد تقييم الدراسات السابقة ، خلصت المراجعة إلى وجود علاقة مبدئية بين تناول المغنيسيوم وجودة النوم العليا. ومع ذلك ، كانت بعض الدراسات غير حاسمة.
هل يجب أن تحصل على المغنيسيوم المخلل أو غليسينات المغنيسيوم؟
ومع ذلك ، يعترف خبراء آخرون بقيمة تجربة غليسينات المغنيسيوم للمرضى الذين يعانون من اضطرابات النوم. في مقابلة مع WebMD ، أوضح الطبيب النفسي المعتمد من مجلس الإدارة الدكتور فيصل تاي أن “(M) Agnesium glycinate هو ملحق محترم معروف بقدرته على المساهمة في النوم بشكل أفضل وتخفيف القلق الشامل”. (بالمناسبة ، قد تكون قادرًا على تضخيم تأثير نوم المغنيسيوم بإضافة الميلاتونين إلى روتينك الليلي.)
من حيث المزايا الإضافية ، أظهر غليسينات المغنيسيوم وعدًا كملحق لاستعادة العضلات بعد التمرين. مثال على ذلك ، قررت مراجعة 2024 في مجلة الطب الترجمة أن تناول 350 ملليغرام من غليسينات المغنيسيوم حوالي ساعتين قبل التمرين المكثف يمكن أن يساعد في تجنب الوعاء وتحسين الانتعاش.
لتلخيص ذلك ، إذا كنت ترغب فقط في تناول المغنيسيوم ، فاستشر طبيبك حول إضافة مكملات المغنيسيوم المخلل إلى نظامك الغذائي. من ناحية أخرى ، إذا كنت مهتمًا باستخدام المغنيسيوم للأداء العضلي أو تعزيز المزاج أو تحسين النوم ، فقد ترغب في اختيار الإصدار المخلل المعروف باسم غليسينات المغنيسيوم بدلاً من ذلك.