ما هو النسيج الجاكارد؟ (وكيف يمكنه ترقية ديكور منزلك)

من أي وقت مضى أعجبت بالأنماط المعقدة على ستارة فاخرة أو أريكة وتساءلت ما الذي يجعلها تبرز؟ تلبية النسيج جاكار. يدور Jacquard Fabric حول الرفاهية والتفاصيل ، مع أنماط منسوجة مباشرة في المادة بدلاً من طباعتها في الأعلى. سميت باسم جوزيف ماري جاكارد ، المخترع الفرنسي الذي أنتج ، في عام 1804 ، أنتجت نولًا يمكن أن يخلق تصميمات معقدة بسهولة. يستخدم جاكارد في الأصل للأقمشة الفاخرة مثل الديباج ودمشقي ، سرعان ما أصبح عنصرًا أساسيًا لكل شيء أنيقة. اليوم ، كما هو الحال في المنزل في الديكور الحديث ، مع إضافة نسيج وأسلوب إلى الستائر والوسائد والأثاث أثناء حمل القليل من التاريخ في كل موضوع.

لا تدور Jacquard Fabrics فقط عن المظهر الجيد – فهي مصممة حتى تستمر أيضًا. تشتهر بمتانتها ، يمكن أن تمثل أفضل خيار من التنجيد للأريكة الخاصة بك ، لأن هذه هي مناطق ذات حركة مرور عالية التي ترى الكثير من الاستخدام اليومي. بالإضافة إلى ذلك ، يحمل Jacquard لونه بشكل جميل – نظرًا لأن الأنماط المنسوجة بدلاً من طباعتها ، فهي أقل عرضة للتلاشي مع مرور الوقت. بالإضافة إلى ذلك ، فإن هيكل الأقمشة Jacquard يعني أنها سميكة ومتين. هذا هو أحد الأسباب التي تجعل المادة تفسح المجال أمام تنجيد – لن يتجول النسيج أو يصبح فضفاضًا وفضفاضًا. على الرغم من أن النسيج Jacquard متين للغاية ، إلا أنه لا يحب أشعة الشمس المباشرة. إذا اخترت الستائر Jacquard ، فاحرص على أن تكون الشمس يمكن أن تتسبب في تلاشيها.