ما هو النسيج الجاكارد؟ (وكيف يمكنه ترقية ديكور منزلك)

من أي وقت مضى أعجبت بالأنماط المعقدة على ستارة فاخرة أو أريكة وتساءلت ما الذي يجعلها تبرز؟ تلبية النسيج جاكار. يدور Jacquard Fabric حول الرفاهية والتفاصيل ، مع أنماط منسوجة مباشرة في المادة بدلاً من طباعتها في الأعلى. سميت باسم جوزيف ماري جاكارد ، المخترع الفرنسي الذي أنتج ، في عام 1804 ، أنتجت نولًا يمكن أن يخلق تصميمات معقدة بسهولة. يستخدم جاكارد في الأصل للأقمشة الفاخرة مثل الديباج ودمشقي ، سرعان ما أصبح عنصرًا أساسيًا لكل شيء أنيقة. اليوم ، كما هو الحال في المنزل في الديكور الحديث ، مع إضافة نسيج وأسلوب إلى الستائر والوسائد والأثاث أثناء حمل القليل من التاريخ في كل موضوع.
لا تدور Jacquard Fabrics فقط عن المظهر الجيد – فهي مصممة حتى تستمر أيضًا. تشتهر بمتانتها ، يمكن أن تمثل أفضل خيار من التنجيد للأريكة الخاصة بك ، لأن هذه هي مناطق ذات حركة مرور عالية التي ترى الكثير من الاستخدام اليومي. بالإضافة إلى ذلك ، يحمل Jacquard لونه بشكل جميل – نظرًا لأن الأنماط المنسوجة بدلاً من طباعتها ، فهي أقل عرضة للتلاشي مع مرور الوقت. بالإضافة إلى ذلك ، فإن هيكل الأقمشة Jacquard يعني أنها سميكة ومتين. هذا هو أحد الأسباب التي تجعل المادة تفسح المجال أمام تنجيد – لن يتجول النسيج أو يصبح فضفاضًا وفضفاضًا. على الرغم من أن النسيج Jacquard متين للغاية ، إلا أنه لا يحب أشعة الشمس المباشرة. إذا اخترت الستائر Jacquard ، فاحرص على أن تكون الشمس يمكن أن تتسبب في تلاشيها.
نصائح للتزيين مع النسيج Jacquard
على الرغم من أن Jacquard Fabric يُعتقد على نطاق واسع كمواد تنجيد ، لا تخف من استخدامه على الأثاث وما بعده. على سبيل المثال ، استخدمه على جدار مخصص معلق لجعل غرفة البوب. قوامها الغنية والأنماط المعقدة تحول أي جدار إلى بيان أنيق. فكر في الأمر كوسيلة ممتعة وإبداعية لإضافة شخصية وفخامة صغيرة إلى مساحتك. يمكنك حتى إعادة تشغيل قصاصات النسيج إلى عمل فني فريد من نوعه لمنزلك. بغض النظر عن كيفية استخدامه ، يوفر Jacquard Fabric إمكانيات لا نهاية لها لإثارة مساحتك بأسلوب فريد من نوعها.
يمكن أن يساعد Jacquard في إنشاء جو دافئ وجذاب خلال الأشهر الباردة. إن الملمس الجمالي والثقيل الأنيق لهذا النسيج يجعله مثاليًا لأغطية وسادة الرمي التي يمكن تبديلها موسمياً. ضع في اعتبارك إضافة Jacquard Occemats أو المناديل إلى إعدادات الطاولة الاحتفالية لرفع الديكور وتحقيق مظهر فاخر. تمثل مناديل القماش بنسون ميلز جاكارد خيارًا ممتازًا من شأنه أن يعمل مع أي نظام ألوان الخريف أو الشتاء.
دمج جاكار كخلفية
إذا كنت ترغب في إضافة بعد إضافي إلى مساحتك ، فامنح جدرانك مظهرًا محكمًا مع خلفية القماش. على الرغم من أن خلفية Jacquard غير مصنوعة من مادة Jacquard الحقيقية ، إلا أنها تحتوي على نسيج مرفوع يخلق مظهرًا مشابهًا. تعكس الأنماط المنسوجة في الورق الضوء ، مما يعطي الجدران ثراء لا يمكن تحقيقه على الأسطح المسطحة والسلاسة. حتى لو كان النسيج بنفس اللون طوال الوقت ، فإن الملمس يضيف عمقًا وبعيدًا جميلًا ، مما يجعل جدرانك حية. إنها طريقة بسيطة لجعل مساحة تشعر بالديناميكية ومليئة بالشخصية.
بالنسبة للمساحة المحايدة التي تقرأ على أنها أنيقة وصفية ، فكر في خلفية أمينة ديكو دمشقي في ظل كلاسيكي من البيض. هذه الورقة خفية بدرجة كافية بحيث يمكن استخدامها على كل جدار في غرفة دون أن تجعل المساحة تشعر بالرضا ، لكنها ستعمل بشكل جيد على جدار ميزة للحصول على جمالية أنيقة. ضعه في غرفة نوم خلف لوحة أمامية على طراز Rococo للحصول على أسلوب فاخر مستوحى من الفرنسية. للحصول على تحديث يسهل إزالته ، يمكنك بدلاً من ذلك تجربة خلفية التقشير ثلاثية الأبعاد وخلفية العصا. تمثل هذه الورقة حلاً مؤقتًا للمستأجرين الذين يرغبون في رفع مساحتهم دون إجراء تغييرات دائمة.